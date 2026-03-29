Dacă te-ai culcat vreodată foarte devreme pentru că trebuie să te trezești la timp pentru serviciu – apoi te simți și mai epuizat dimineața, e posibil să abordezi greșit situația.

Nu totul presupune pur și simplu că dormind mai multe ore, vei fi mai odihnit la birou a doua zi. Se pare că este ceva mai complex de atât.

Care este momentul ideal de a merge la culcare dacă vrei să te trezești odihnit la ora 7

Totuși, din fericire pentru noi, cineva a dezvoltat un „calculator de somn”, utilizat pe site-ul de decorațiuni interioare Hillarys, astfel încât să putem determina când trebuie să ne culcăm cu un simplu click, relatează Express.

Se pare că totul are legătură cu ciclurile de somn, nu cu faptul că dormi mai mult. Dacă te trezești la ora greșită în timpul unui ciclu de somn, te vei simți mai obosit – chiar dacă ai dormit mai mult timp.

Trebuie să te asiguri că ești treaz și te dai jos din pat la 7 dimineața? Atunci trebuie să te duci la culcare fie la 21:46, fie la 23:16.

Dacă dormi târziu și nu îți place niciuna dintre acestea, atunci și orele 00:46 și 02:16 vor fi suficiente.

Calculatorul de somn ia în considerare media de 14 minute de care oamenii au nevoie pentru a adormi în mod natural, deci nu trebuie neapărat să fii în pat până la această oră.

La ce oră trebuie să adormi dacă te trezești la 6 dimineața

Pentru a te trezi la 6 dimineața, te afli în jurul orei de culcare 20:46, 22:16 sau chiar 23:46 sau – dacă te simți ca o adevărată bufniță de noapte – 1:16.

