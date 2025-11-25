Prima pagină » Social » Slujbe la Catedrala Națională de Sfântul Andrei și Ziua Națională a României. Patriarhia a anunțat programul

Slujbe la Catedrala Națională de Sfântul Andrei și Ziua Națională a României. Patriarhia a anunțat programul

Nicolae Oprea
25 nov. 2025, 12:58, Social
Slujbe la Catedrala Națională de Sfântul Andrei și Ziua Națională a României. Patriarhia a anunțat programul
Catedrala Mântuirii Neamului / FOTO: Mediafax Foto (Alexandru Dobre)

Patriarhia a anunțat programul slujbelor oficiate la Catedrala Națională de Sfântul Andrei 2025 și de Ziua Națională a României.

Pe data de 30 noiembrie, cu prilejul sărbătorii Sfântului Apostol Andrei, Ocrotitorul României, între orele 7.00 și 10.00 vor avea loc slujbele Miezonopticii, Utreniei și Ceasurilor, iar de la ora 10.00 și până la ora 13.00 va fi săvârșită Sfânta Liturghie arhierească, potrivit Basilica, agenția de știri a Patriarhiei.

Pelerini asista la slujba de sfintire a picturii Catedralei Nationale din Bucuresti, oficiata de PF Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane (BOR), si Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I, duminica, 26 octombrie 2025. ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO

Sursa citată mai arată că toate slujbele vor avea loc în interiorul Catedralei Naționale.

De la ora 7.00 accesul va fi liber pentru toți credincioșii.

Racla cu moaștele Sfântului Apostol Andrei și baldachinul acesteia vor fi scoase pentru închinarea credincioșilor, începând cu ora 7.00, în pridvorul deschis al Catedralei Naționale, unde vor rămâne până la ora 19.00, când vor fi readuse în Catedrală.

Catedrala Neamului va fi deschisă până la ora 19.00 de 1 Decembrie

În data de 1 Decembrie, de Ziua Națională a României, va avea loc slujba de Tedeum (mulțumire) începând cu ora 12.00, în interiorul Catedralei Naționale.

Slujba va fi oficiată de Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, Episcop-vicar patriarhal, împreună cu un sobor de preoți și diaconi. Accesul credincioșilor va fi permis începând cu ora 11.00 și va fi liber. După încheierea slujbei de Tedeum,

Catedrala va rămâne deschisă pentru pelerini până la ora 19.00.

În data de 2 decembrie, Catedrala Națională va fi deschisă spre vizitare, iar în perioada 3-23 decembrie va fi închisă pentru continuarea lucrărilor interioare.

