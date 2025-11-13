Care este secretul longevității: Dr. Mihai Băican: „Dacă ne simțim bine, înseamnă că suntem pe drumul cel bun”

Joi, 13 noiembrie, se încheie cea de-a treia ediție a Longevity Expo Forum Fest, eveniment desfășurat la Biblioteca Națională a României și considerat cea mai complexă întâlnire din România, dedicată medicinei viitorului, științelor longevității și tehnologiilor de wellness.

Vreme de două zile, participanții au avut ocazia să descopere cele mai noi terapii și proceduri medicale ce promit o viață mai lungă și mai sănătoasă, de la plasma îmbogățită cu trombocite (PRP), exozomi și celule stem autologe, până la suplimente naturale și tehnologii de regenerare celulară.

Totodată, medicul Mihai Băican, prezent la eveniment încă de la prima ediție, a subliniat că secretul longevității stă în constanță și prevenție:

„Secretul longevității este constanța. Totul ține de o alimentație echilibrată, odihnă, mișcare și de folosirea terapiilor moderne care reduc inflamația și susțin funcțiile celulare. Dacă ne simțim bine, înseamnă că suntem pe drumul cel bun.”

La acest eveniment, specialiști din diferite domenii medicale au prezentat publicului soluții inovatoare pentru menținerea sănătății, iar demonstrațiile practice au indicat cum medicina regenerativă devine tot mai accesibilă și eficientă.

Longevity Expo Forum Fest este pentru toți cei care vor să-și construiască un stil de viață echilibrat încă de la tinerețe.

Medicul Mihai Băican a oferit trei direcții esențiale pentru menținerea longevității:

Conștientizarea importanței grijii pentru sănătate ;

Aplicarea zilnică a măsurilor de prevenție – somn , alimenta ție , mișcare ;

Menținerea stării de bine – „ suntem suma tuturor lucrurilor pe care le facem ”.

