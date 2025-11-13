Prima pagină » Actualitate » Care este secretul longevității: Dr. Mihai Băican: „Dacă ne simțim bine, înseamnă că suntem pe drumul cel bun”

Care este secretul longevității: Dr. Mihai Băican: „Dacă ne simțim bine, înseamnă că suntem pe drumul cel bun”

13 nov. 2025, 13:01, Actualitate
Care este secretul longevității: Dr. Mihai Băican: „Dacă ne simțim bine, înseamnă că suntem pe drumul cel bun”
foto ilustrativa: sursa foto: Envato

Joi, 13 noiembrie, se încheie cea de-a treia ediție a Longevity Expo Forum Fest, eveniment desfășurat la Biblioteca Națională a României și considerat cea mai complexă întâlnire din România, dedicată medicinei viitorului, științelor longevității și tehnologiilor de wellness.

Vreme de două zile, participanții au avut ocazia descopere cele mai noi terapii și proceduri medicale ce promit o viață mai lungă și mai sănătoasă, de la plasma îmbogățită cu trombocite (PRP), exozomi și celule stem autologe, până la suplimente naturale și tehnologii de regenerare celulară.

Totodată, medicul Mihai Băican, prezent la eveniment încă de la prima ediție, a subliniat secretul longevității stă în constanță și prevenție:

Secretul longevității este constanța. Totul ține de o alimentație echilibrată, odihnă, mișcare și de folosirea terapiilor moderne care reduc inflamația și susțin funcțiile celulare. Dacă ne simțim bine, înseamnă suntem pe drumul cel bun.”

foto ilustrativa: sursa foto: Envato

foto ilustrativa: sursa foto: Envato

La acest eveniment, specialiști din diferite domenii medicale au prezentat publicului soluții inovatoare pentru menținerea sănătății, iar demonstrațiile practice au indicat cum medicina regenerativă devine tot mai accesibilă și eficientă.

Longevity Expo Forum Fest este pentru toți cei care vor să-și construiască un stil de viață echilibrat încă de la tinerețe.

Medicul Mihai Băican a oferit trei direcții esențiale pentru menținerea longevității:

  • Conștientizarea importanței grijii pentru sănătate;
  • Aplicarea zilnică a măsurilor de prevenție somn, alimentație, mișcare;
  • Menținerea stării de bine – „suntem suma tuturor lucrurilor pe care le facem”.

Autorul recomandă:

Cele mai importante sfaturi pentru longevitate, potrivit medicului Vlad Ciurea: Așa se poate realiza

Localitățile din România unde se trăiește cel mai mult. Ce au observat cercetătorii

Citește și

EXTERNE Zelenski impune sancțiuni împotriva unui apropiat al său, implicat într-un răsunător caz de corupție din Ucraina
14:09
Zelenski impune sancțiuni împotriva unui apropiat al său, implicat într-un răsunător caz de corupție din Ucraina
DEZVĂLUIRI 261 de pacienți captivi în condiții inumane, descoperiţi de o activistă premiată de Melania Trump. Poliţia a deschis o anchetăarbitrar de zeci de ani.
13:31
261 de pacienți captivi în condiții inumane, descoperiţi de o activistă premiată de Melania Trump. Poliţia a deschis o anchetăarbitrar de zeci de ani.
EXTERNE Germania reintroduce serviciul militar obligatoriu. Tinerii de 18 ani intră automat în procedura de recrutare
13:14
Germania reintroduce serviciul militar obligatoriu. Tinerii de 18 ani intră automat în procedura de recrutare
ULTIMA ORĂ Intervenție de urgență. 20 de persoane au fost evacuate dintr-un bloc aflat în cartierul Dristor din Capitală, după ce o țeavă de gaze a fost avariată
12:56
Intervenție de urgență. 20 de persoane au fost evacuate dintr-un bloc aflat în cartierul Dristor din Capitală, după ce o țeavă de gaze a fost avariată
VIDEO Emil Boc pozează în victimă după descinderile DNA la Primăria Cluj: „Noi suntem victime colaterale în această anchetă penală”
12:53
Emil Boc pozează în victimă după descinderile DNA la Primăria Cluj: „Noi suntem victime colaterale în această anchetă penală”
POLITICĂ Ministrul Energiei, Bogdan Ivan: „Există motorină şi benzină suficiente în România ca să nu justifice o creştere a preţului”
12:50
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan: „Există motorină şi benzină suficiente în România ca să nu justifice o creştere a preţului”
Mediafax
Țara care depășește România și Grecia la puterea de cumpărare: Răsturnare de „clasament” în Balcani
Digi24
Culisele negocierilor de la Cotroceni privind pensiile speciale. De ce s-a ajuns la blocaj și ce au propus magistrații
Cancan.ro
Ucigașii soților milionari Novak au fost găsiți extrem de repede! Cum a procedat poliția din Dubai + posibilul motiv al crimei
Prosport.ro
FOTO. Tânăra de 22 de ani arată spectaculos, dar milionarul de 59 de ani a părăsit-o
Adevarul
Cât plătești pe porc și cât rămâne după tăiere. Adevărul despre greutatea în viu și cea netă
Mediafax
Câți români din mediul rural ar vota cu AUR și PSD, dacă duminica viitoare ar fi alegeri (Barometru)
Click
Tragedia care i-a marcat viața lui Horia Moculescu. A avut un fiu care a murit la 31 de ani. Mariana Moculescu, confesiuni dureroase: „Nu mai răspundea la telefon”
Digi24
Un antreprenor rus specializat în criptomonede şi soţia sa au fost găsiţi dezmembraţi și îngropați în deşertul din Dubai
Cancan.ro
De ce a murit, de fapt, Horia Moculescu? Boala gravă care i-a măcinat trupul
Ce se întâmplă doctore
De ce boală RARĂ suferea Horia Moculescu? L-a chinuit în ultimii 17 ani: „Mă chinuiește cu o durere permanentă”
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Cade avionul dacă nu punem telefonul pe „mod avion”? Explicațiile unui pilot – VIDEO
Descopera.ro
Cum egiptenii antici luau legătura cu zeii și cu viața de apoi
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Ospătar, eu am cerut o friptură de porc cu os…
Descopera.ro
Sean Rad, fondatorul Tinder. „Întâlnirea unor oameni noi este o nevoie umană fundamentală”
ACTUALITATE Dan Dungaciu: „NABU a fost ideea lui Biden pentru a putea controla puterea de la Kiev dacă nu mai ascultă ordinele”
14:00
Dan Dungaciu: „NABU a fost ideea lui Biden pentru a putea controla puterea de la Kiev dacă nu mai ascultă ordinele”
FLASH NEWS Alexandru Munteanu, premierul Republicii Moldova, la Palatul Victoria: „Altădată se puneau garduri de fier între noi, azi ne construim punți trainice”
13:57
Alexandru Munteanu, premierul Republicii Moldova, la Palatul Victoria: „Altădată se puneau garduri de fier între noi, azi ne construim punți trainice”
ECONOMIE Gigantul german Rheinmetall vrea să vândă 350 de blindate României
13:46
Gigantul german Rheinmetall vrea să vândă 350 de blindate României
EXCLUSIV “Dăruiește viață” și… adevăr. Vicepremierul lui Bolojan, Oana Gheorghiu susține că NICIODATĂ n-a plătit vreo vedetă pentru a-i face imagine. Gândul o contrazice și DEZVĂLUIE asocierea în firme cu vedete ProTV care au promovat-o intens, ani la rândul
13:42
“Dăruiește viață” și… adevăr. Vicepremierul lui Bolojan, Oana Gheorghiu susține că NICIODATĂ n-a plătit vreo vedetă pentru a-i face imagine. Gândul o contrazice și DEZVĂLUIE asocierea în firme cu vedete ProTV care au promovat-o intens, ani la rândul
ULTIMA ORĂ Vlad Voiculescu – numit consilier onorific al lui Nicușor Dan. Se ocupă de „reziliență, inovație și solidaritate europeană”
13:27
Vlad Voiculescu – numit consilier onorific al lui Nicușor Dan. Se ocupă de „reziliență, inovație și solidaritate europeană”
ECONOMIE România este „aspirator” de investiții ucrainene. Dar taxele cresc și întrebarea este cât mai durează „minunea”
13:24
România este „aspirator” de investiții ucrainene. Dar taxele cresc și întrebarea este cât mai durează „minunea”