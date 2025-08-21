Care sunt alimentele perfecte pentru imunitate, potrivit nutriționistului Mihaela Bilic

În sezonul răcelilor, există unele alimente bune pentru sistemul imunitar. Iată care sunt acestea, potrivit medicului nutritionist Mihaela Bilic.

MIhaela Bilic recomandă, în acest caz, alimentele care au culturi de bacterii vii.

„Niciodată nu ne strică să mâncăm alimente fermentate, iaurtul e cel mai banal exemplu. Orice produs lactat fermentat este bun. La capitolul probiotice avem nevoie de ele tot timpul anului. Dacă nu avem suficient de multe alimente fermentate în dietă putem să apelăm la suplimente probiotice. Nu se întâmplă nimic. Sunt singurele care nu au contraindicații. Nu se întâmplă nimic dacă le luăm pe perioadă lungă, ba chiar este interesant să variem tipul de probiotic, pentru că nu se știe niciodată ce îi trebuie intestinului nostru. Nu avem încă suficient de multe metode științifice ca să știm ce tip ce cultură se prinde și cât a nume rămâne, cu cât mai diversificate, cu atât mai bine”, spune nutriționistul.

De asemenea, tot la capitolul nevoi ale organismului, nutriționistul spune că, în sezonul răcelilor, avem nevoie de vitamina D, care se află în grăsime, de vitamina A, din nou o vitamină prezentă în grăsime, în cea de origine animală.

„Avem veoie de grăsimi animale, deci nu trebuie să ne fie frică de unt, nu trebuie să ne fie frică de ficăței, carne un pic împănată. De acolo din grăsime ne luăm și vitamina A și vitamina D. Ele sunt esențiale pentru imunitate. Majoritatea populației are carență de vitamina D. Nu stăm suficient la soare, organismul nostru nu mai produce destul, nu avem suficientă în mâncare, și atunci, din nou, suplimentele sunt o variantă care pot completa eficient mai ales în perioada în care avem amenințări de boală. Vitamina D este potențată de magneziu. Magneziul îl avem în semințe și atunci ar fi bine să asociem vitamina D cu magneziu ca să avem un efect potent. La capitolul Zinc avem o asociere isteață, Zinc cu vitamina C. Dacă ar fi să punem pe o masă fructele necesare pentru vitamina C, s-ar putea să fie din punct de vedere cantitativ mult, când vorbim de fructe vorbim și de aportul de fructoză, deci nu putem să ne îndopăm cu fructe”, spune Mihaela Bilic.

Totodată, nici Omega 3 nu trebuie uitat, Vitamina D, Vitamina C, Magneziu, Omega 3, probiotice, Vitamina A, dietă diversificată, mai explică specialistul în nutriție.

