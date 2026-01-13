Care sunt cele 3 luni din an în care se nasc cei mai inteligenți copii, potrivit oamenilor de știință

Un studiu recent a dezvăluit că există perioade specifice pe parcursul anului în care persoanele născute în aceste trei luni tind să atingă performanțe intelectuale mai ridicate. Acest lucru le-a permis cercetătorilor să determine cele trei luni în care se nasc cei mai inteligenți oameni.

Luna nașterii determină cine este mai inteligent. Știința a dezvăluit, printr-un nou studiu realizat de Universitatea Harvard și analize statistice făcute în Japonia, că luna în care se naște o persoană îi poate influența direct dezvoltarea cognitivă.

Știința, prin diverse studii, a relevat faptul că luna nașterii influențează inteligența. Aceste descoperiri sugerează că factori precum expunerea la vitamina D, împreună cu nutriția maternă și mediul din timpul sarcinii, sunt esențiali pentru dezvoltarea neurologică.

Dincolo de înțelegerea trăsăturii cheie comune tuturor oamenilor inteligenți, aceste studii dezvăluie acum că există trei luni specifice în care copiii sunt mai inteligenți și prezintă niveluri mai ridicate de adaptabilitate. Aceste luni coincid cu sfârșitul anului și oferă o serie de avantaje în dezvoltarea socială și cognitivă. Cele trei luni sunt: octombrie, noiembrie și decembrie.

Octombrie

Prima dintre aceste luni este octombrie. S-a demonstrat că cei născuți în această lună obțin scoruri mai mari la testele de IQ, conform studiilor de la Universitatea Harvard, relatează QUE!.

Noiembrie

Pe lângă cei născuți în octombrie, persoanele născute în noiembrie sunt considerate și mai inteligente și se remarcă prin performanțele lor fizice și cognitive superioare. Un studiu publicat în Jurnalul Internațional de Medicină Sportivă a evidențiat faptul că aceste persoane își depășesc performanțele cu 15% la testele atletice. Cei născuți în această lună au demonstrat o perseverență și un autocontrol sporit în diverse studii.

Decembrie

Decembrie este a treia lună în care se nasc cele mai inteligente persoane, conform datelor de la Oficiul Național de Statistică din Marea Britanie, care arată că cei născuți în decembrie sunt mai predispuși să urmeze profesii precum medicina. Studiile indică faptul că acești copii dezvoltă abilități sociale mai puternice, pe măsură ce se integrează în grupuri în care colegii lor sunt mai mari, stimulându-le astfel rezistența și adaptabilitatea.

