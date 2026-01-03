Prima pagină » Actualitate » Care sunt cele cinci alimente carcinogene. Doctorul Mihail a făcut clasamentul lor

Care sunt cele cinci alimente carcinogene. Doctorul Mihail a făcut clasamentul lor

03 ian. 2026, 18:23, Actualitate

Medicii susțin că suntem ceea ce mâncăm, dar uneori suntem efectul a ceea ce consumăm, pentru că deși par multe dintre alimente zilnice că nu sunt deloc inofensive, unele ne pot îmbolnăvi de cancer.

Doctorul Mihail a prezentat cinci tipuri de alimente cancerigene, însă a precizat că dacă le vom consuma nu facem garantat cancer, ci doar avem un risc în plus, iar dacă le consumăm pe toate cinci, riscul este unul cumulativ.

Cele cinci alimente carcinogene

„Începem cu primul punct care e foarte controversat este foarte des dezbătut, mezelurile ultraprocesate – mezeluri, cârnați, cârnăciori grupul 1 al OMS de carcinogen clar pentru om, mezelurile sunt considerate după sute de studii, mezelurile sunt carcinogene pentru om, mănânci mezel, riscul tău de a face cancer crește – la fiecare 50 de grame de mezel pe zi crește riscul de 18 la sută de cancer.

Al doilea carcinogen cunoscut, ceea ce este…am grupat băuturile îndulcite cu zahăr sau îndulcitor, dar și chips-urile ele sunt o cauză a obezității și a diabetului în lume, și doar obezitatea este asociată cu 13 tipuri de cancer.

Al treilea…am grupat două alimente distincte pe care le întâlnim des, alimente prăjite intens carne gătită și carne roșie. Carnea roșie este carnea de la mamifer, vită, porc, miel, cal. Este puiul mamifer? Nu, nu este, nu e carne roșie

Al patrulea punct în substanțe și alimente carcinogene este alcoolul, carcinogen clar pentru om, el inhibă absorbția multor nutrienți care participă la crearea ADN-ului, alcoolul, etanolul se transformă în acetamidă care e o substanță toxică care provoacă leziuni directe pe ADN. Dar cât alcool este toxic? Nu este limită, domne, un pahar pe zi e ok. Totuși, riscul crește cu fiecare pahar.

La punctul cinci, e de fapt un mod de a consuma o substanță, și anume băuturile fierbinți. Ceaiul fierbinte, cafea fierbinte, ciorba fierbinte, îl știți pe unchiul care mânca ciorba fierbinte când de-abia poți să o mănânci și el o soarbe, mecanismul nu este chimic e fizic, și e ușor de înțeles, când ai acest obicei tu provoci constant arsuri, leziuni mucoase esofagiene, celulele astea sunt deteriorate și trebuie să fie reparate frecvent, dar în ciclul ăsta continuu crește riscul de erori genetice și mutații celulare.”, spune doctorul Mihail.

