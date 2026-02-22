Prima pagină » Sport » Victor Angelescu le-a dat REPLICA dinamoviștilor. Ce spune și despre victoria din derby

Victor Angelescu le-a dat REPLICA dinamoviștilor. Ce spune și despre victoria din derby

22 feb. 2026, 10:32, Sport
Victor Angelescu le-a dat REPLICA dinamoviștilor. Ce spune și despre victoria din derby

Victor Angelescu vrea ca Alexandru Dobre, Olimpiu Moruțan și Claudiu Petrila să joace în primul 11, cum a alcătuit Costel Gâlcă echipa în derby-ul cu Dinamo.

Rapid și Dinamo sunt acum egale în clasament, la un punct de fruntașa Universitatea Craiova, 53 de puncte.

Costel Gâlcă a explicat cum echipa sa a câștigat meciul cu Dinamo, 2-1.

Victor Angelescu le-a dat replica dinamoviștilor

„E foarte plăcut oricum ar fi. Nu vreau să comentez ce s-a întâmplat înainte de meci. Nu cred că își au locul asemenea lucruri. Câteodată există o «karma» care se întoarce. Vreau să mă focusez pe ce facem noi. Am arătat ca o echipă. Sunt mândru de jucători, de fani, nu vreau să comentez postarea, las pe alții. Fiecare are strategia lui. Nu mi se pare că a fost cea mai potrivită, dar nu sunt eu în măsură și nici nu vreau să o comentez mai mult. Contează victoria și era neapărat necesar să câștigăm acest meci”, a declarat Victor Angelescu, la Digi Sport, referindu-se la postarea clubului roș-alb când un câine lătra amenințător la o pană.

Ce spune despre victoria din derby

„Era alt meci dacă luam golul respectiv (n.r. – reușita lui Alberto Soro). Nu înseamnă că era închis, dar nu era bine să primim gol devreme. M-am dus să văd faza. Până la urmă, am făcut un meci solid. Punctele au fost foarte importante pentru noi astăzi. Trebuia să ținem aproape și de Craiova, și de Dinamo.

A intervenit bine VAR-ul a fost fault. Nu văd absolut nicio problemă. Mă bucur pentru ei, capătă încredere, Paraschiv a spart gheața, Moruțan, prima pasă de gol. Țin să felicit toată echipa. Am făcut astăzi un meci solid din toate punctele de vedere. Au jucat ca o adevărată echipă. Sunt mândru de ei. Un meci foarte bun.

Oricare dintre ei trei (n.r. – Dobre, Moruțan, Petrila) poate face diferența și mie mi se pare normal că au jucat. Cei trei au făcut un meci bun. Aș vrea să îi văd cât mai des jucând toți trei. Oricare dintre ei poate crea ceva în orice moment. Avem jucători în față care pot crea ceva și să înscriem goluri”, a mai spus Angelescu.

Se poate întâmpla orice. Toate echipele au un program dificil. Vom vedea la final. Important este să facem cât mai multe puncte și să terminăm cât mai sus sezonul regulat, iar după aceea vom vedea cu cine vom juca în play-off. Craiova arată foarte bine. Cred că își merită locul 1, dar mai avem un meci foarte important cu Slobozia. Trebuie să câștigăm și după ne vom focusa pe acel meci. Vom vedea la momentul jocului. Nu e decisiv. Orice s-ar întâmpla, punctele se înjumătățesc – Victor Angelescu

Recomandarea video

Citește și

SPORT La baschet feminin s-a decis câștigătoarea Cupei României! S-a organizat și un bal caritabil
11:33
La baschet feminin s-a decis câștigătoarea Cupei României! S-a organizat și un bal caritabil
SPORT Zeljko Kopic, după Rapid – Dinamo 2-1: „Nu e prima oară când ni se întâmplă așa ceva împotriva acestei echipe”
10:14
Zeljko Kopic, după Rapid – Dinamo 2-1: „Nu e prima oară când ni se întâmplă așa ceva împotriva acestei echipe”
SPORT Costel Gâlcă visează iar la titlu în Superliga, dar are și regrete: „Mi-aş dori ca echipa mea să controleze jocul”
08:36
Costel Gâlcă visează iar la titlu în Superliga, dar are și regrete: „Mi-aş dori ca echipa mea să controleze jocul”
Mai multe baloane de tenis din București s-au prăbușit din cauza zăpezii din ultimele zile. Doar o minune a făcut ca nimeni să nu fie strivit. Imagini exclusive cu terenurile puse la pământ
19:31
Mai multe baloane de tenis din București s-au prăbușit din cauza zăpezii din ultimele zile. Doar o minune a făcut ca nimeni să nu fie strivit. Imagini exclusive cu terenurile puse la pământ
FLASH NEWS Gimnasta Sabrina Voinea a ajuns de urgență pe masa de operație a spitalului Floreasca. Care este starea de sănătate a sportivei
14:37
Gimnasta Sabrina Voinea a ajuns de urgență pe masa de operație a spitalului Floreasca. Care este starea de sănătate a sportivei
FLASH NEWS Mircea Lucescu a luat decizia. Cine va conduce România la meciurile decisive din play-off-ul de calificare pentru Campionatul Mondial
13:00
Mircea Lucescu a luat decizia. Cine va conduce România la meciurile decisive din play-off-ul de calificare pentru Campionatul Mondial
Mediafax
Trump majorează tarifele globale la 15% după înfrângerea de la Curtea Supremă
Digi24
Expert american în securitate: România este a treia cea mai importantă țară din NATO. Întotdeauna va avea prezență militară a SUA
Cancan.ro
Din ce face bani Cristian Boureanu acum, după ce s-a retras din politică. Ce avere are Faimosul de la Survivor, de fapt
Prosport.ro
FOTO. Eleonora, una dintre cele mai frumoase jurnaliste, a atras privirile la meci
Adevarul
Românii alimentează mașinile cu carburanți în Ungaria din cauza prețurilor mari din țară
Mediafax
Ministrul Sănătății declașează un control la nivel național: Nu funcționează doar cu vorba bună
Click
Desertul favorit al Elenei Ceaușescu. Folosea o rețetă secretă de fiecare dată: „Mi-a arătat de la A până la Z”
Digi24
Gafa comisă de ruși prin care o rețea uriașă de contrabandă cu petrol a fost demascată. „Așa au făcut avere oligarhii” din Rusia
Cancan.ro
Surpriză! Câți bani primește Cătălin Măruță pentru noul contract. Ia mai mult decât la Pro TV
Ce se întâmplă doctore
Cine o mai știe pe Irina Reisler? S-a schimbat total după ce a slăbit 50 de kg! Vreme de două decenii a reușit să mențină acest rezultat formidabil
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Video / ISU Călărași scoate la intervenție utilajul ucrainean care trece prin zăpadă ca un tanc
Descopera.ro
Cum au devenit dușmani Rusia și Germania?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: -– Te-am văzut în vis, erai dezbrăcată!
Descopera.ro
Cum ne „sculptează” societatea dorințele intime fără să ne dăm seama
VIDEO Ion Cristoiu: Dublă minciună a lui Nicușor Dan despre relația dintre România și S.U.A.
11:55
Ion Cristoiu: Dublă minciună a lui Nicușor Dan despre relația dintre România și S.U.A.
În plin sezon de schi, unul dintre cele mai importante domenii din țară se închide din martie, pe fondul unui război cu autoritățile locale. Turiștii se revoltă. “Și banii de avans dați la cazare cine mi-i returnează????”. De la ce a început scandalul
11:53
În plin sezon de schi, unul dintre cele mai importante domenii din țară se închide din martie, pe fondul unui război cu autoritățile locale. Turiștii se revoltă. “Și banii de avans dați la cazare cine mi-i returnează????”. De la ce a început scandalul
FLASH NEWS USR anunță că va sesiza CNA după o emisiune TV. „Unul dintre invitații din studio a susținut în direct că toți USR-iștii ar trebui să se împuște”
11:41
USR anunță că va sesiza CNA după o emisiune TV. „Unul dintre invitații din studio a susținut în direct că toți USR-iștii ar trebui să se împuște”
ACTUALITATE Dan Dungaciu: „Eu cred că greșeala lui Trump de a-l prezenta pe Nicușor Dan ca premier nu a fost întâmplătoare“
11:00
Dan Dungaciu: „Eu cred că greșeala lui Trump de a-l prezenta pe Nicușor Dan ca premier nu a fost întâmplătoare“
ACUZAȚII Dosarele Epstein explodează în Marea Britanie. Prințul Andrew, acuzat că ar fi folosit avioane RAF pentru a se întâlni cu Jeffrey Epstein
10:57
Dosarele Epstein explodează în Marea Britanie. Prințul Andrew, acuzat că ar fi folosit avioane RAF pentru a se întâlni cu Jeffrey Epstein
UTILE Cele 6 utilizări practice ale unui stick USB. De ce acest instrument tehnologic poate fi o „comoară”
10:47
Cele 6 utilizări practice ale unui stick USB. De ce acest instrument tehnologic poate fi o „comoară”

Cele mai noi

Trimite acest link pe