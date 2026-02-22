Victor Angelescu vrea ca Alexandru Dobre, Olimpiu Moruțan și Claudiu Petrila să joace în primul 11, cum a alcătuit Costel Gâlcă echipa în derby-ul cu Dinamo.

Rapid și Dinamo sunt acum egale în clasament, la un punct de fruntașa Universitatea Craiova, 53 de puncte.

Costel Gâlcă a explicat cum echipa sa a câștigat meciul cu Dinamo, 2-1.

Victor Angelescu le-a dat replica dinamoviștilor

„E foarte plăcut oricum ar fi. Nu vreau să comentez ce s-a întâmplat înainte de meci. Nu cred că își au locul asemenea lucruri. Câteodată există o «karma» care se întoarce. Vreau să mă focusez pe ce facem noi. Am arătat ca o echipă. Sunt mândru de jucători, de fani, nu vreau să comentez postarea, las pe alții. Fiecare are strategia lui. Nu mi se pare că a fost cea mai potrivită, dar nu sunt eu în măsură și nici nu vreau să o comentez mai mult. Contează victoria și era neapărat necesar să câștigăm acest meci”, a declarat Victor Angelescu, la Digi Sport, referindu-se la postarea clubului roș-alb când un câine lătra amenințător la o pană.

Ce spune despre victoria din derby

„Era alt meci dacă luam golul respectiv (n.r. – reușita lui Alberto Soro). Nu înseamnă că era închis, dar nu era bine să primim gol devreme. M-am dus să văd faza. Până la urmă, am făcut un meci solid. Punctele au fost foarte importante pentru noi astăzi. Trebuia să ținem aproape și de Craiova, și de Dinamo.

A intervenit bine VAR-ul a fost fault. Nu văd absolut nicio problemă. Mă bucur pentru ei, capătă încredere, Paraschiv a spart gheața, Moruțan, prima pasă de gol. Țin să felicit toată echipa. Am făcut astăzi un meci solid din toate punctele de vedere. Au jucat ca o adevărată echipă. Sunt mândru de ei. Un meci foarte bun.

Oricare dintre ei trei (n.r. – Dobre, Moruțan, Petrila) poate face diferența și mie mi se pare normal că au jucat. Cei trei au făcut un meci bun. Aș vrea să îi văd cât mai des jucând toți trei. Oricare dintre ei poate crea ceva în orice moment. Avem jucători în față care pot crea ceva și să înscriem goluri”, a mai spus Angelescu.