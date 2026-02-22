Prima pagină » Z » Thrillerul dramatic „Scrisorile galbene” a câștigat Ursul de Aur la Festivalul de Film de la Berlin: „Acest film va fi înțeles în întreaga lume”

Thrillerul dramatic „Scrisorile galbene” a câștigat Ursul de Aur la Festivalul de Film de la Berlin: „Acest film va fi înțeles în întreaga lume”

Mihai Tănase
22 feb. 2026, 10:32, Z
Filmul „Yellow Letters” (Scrisorile galbene n.red), un thriller dramatic cu acțiunea plasată în Turcia, a câștigat marele premiu Ursul de Aur la Festivalul Internațional de Film de la Berlin, după un eveniment de zece zile dominat de dispute legate de politică, activism și rolul cinematografiei în conflictele internaționale.

Regizat de cineastul german İlker Çatak, născut la Berlin din părinți imigranți turci, filmul spune povestea a doi artiști de teatru din Ankara a căror căsnicie este pusă la grea încercare după ce își pierd locurile de muncă în urma unei căderi în dizgrația politică. Titlul producției face referire la culoarea notificărilor oficiale de concediere primite de personaje, scrie The Guardian.com.

Președintele juriului, celebrul regizor german Wim Wenders, a declarat că filmul a provocat „fiori reci” membrilor juriului prin avertismentul său legat de „semnele despotismului” și de riscul represiunii „care ar putea avea loc în țările noastre”.

„Acest film va fi înțeles în întreaga lume, vă promit”, a spus Wenders, aflat în centrul unor controverse încă de la deschiderea festivalului, din cauza comentariilor sale despre activismul politic în cinema.

La rândul său, Çatak i-a mulțumit lui Wenders pentru premiu, spunând: „Sunteți unul dintre profesorii mei, așa că este incredibil să primesc acest premiu de la dumneavoastră”. Regizorul este cunoscut și pentru filmul său din 2023, The Teachers’ Lounge, nominalizat la premiile Oscar.

Deși acțiunea filmului este plasată în Turcia, Yellow Letters a fost filmat în Germania, Berlinul substituind Ankara, iar Hamburgul Istanbulul. Producătorii au precizat că această alegere nu a fost determinată de teama de represalii, ci de dorința de a sublinia caracterul universal al temelor abordate.

Ce filme au completat podiumul la premiile Ursul de Aur

Premiul al doilea al juriului a fost acordat filmului Salvation, semnat de regizorul turc Emin Alper, care explorează o dispută funciară veche de decenii în munții Turciei.

Premiul al treilea a revenit regizorului american Lance Hammer pentru drama Queen at Sea, o poveste emoționantă despre demență, plasată la Londra.

Filmul Queen at Sea îi are în distribuție pe Juliette Binoche, Bill Pullman și Laurie Metcalf. Pentru acest titlu, britanicii Anna Calder-Marshall și Tom Courtenay au împărțit premiul pentru cel mai bun rol secundar.

Ursul de Argint pentru cel mai bun regizor i-a revenit britanicului Grant Gee pentru Everybody Digs Bill Evans, un film alb-negru dedicat luptei legendarului pianist de jazz Bill Evans cu dependența.

Premiul pentru cea mai bună interpretare a fost câștigat de actrița germană Sandra Hüller, pentru rolul din Rose, un film istoric despre o femeie care se dă drept bărbat pentru a supraviețui într-o societate profund patriarhală. Producția este regizată de austriacul Markus Schleinzer și consolidează statutul internațional al actriței, cunoscută pentru The Zone of Interest și Anatomy of a Fall.

„Mi se pare cu adevărat remarcabil faptul că pot fi într-o cameră plină de oameni care pot spune adevărul”, a declarat Hüller, care a câștigat primul său premiu de interpretare la Berlinală în urmă cu două decenii.

