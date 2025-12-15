A plătit 227.000 de euro pe o casă cu vedere la mare, dar în trei luni a fost nevoit să o demoleze. Ce a pățit un bărbat din Marea Britanie

Un bărbat din Marea Britanie a trăit un adevărat coșmar. La doar trei luni de când și-a cumpărat casa visurilor, pe care a dat 227.000 de euro, a fost nevoit să o demoleze, din cauza riscului iminent de prăbușire.

Locuința se află în localitatea Thorpeness, chiar pe coasta comitatului Suffolk, în estul Angliei. Bărbatul a achiziționat casa în luna septembrie, la o licitație pentru suma de 200.000 de lire sterline, echivalentul a 227.000 de euro.

Este vorba despre o casă cu patru dormitoare, amplasată într-o zonă considerată pitorească, chiar pe malul mării. Doar că noul proprietar a omis un detaliu esențial înainte de a o cumpăra.

A demolat în doar trei luni casa pe care plătise 227.000 de euro

La scurt timp după achiziție, autoritățile locale au constatat faptul că imobilul se afla într-o zonă cu „eroziune severă”. Potrivit Consiliului East Suffolk, riscul de prăbușire a devenit atât de mare, încât demolarea a fost singura variantă.

„Demolarea este în curs. Este o situație îngrijorătoare”, a declarat un purtător de cuvânt al East Suffolk Council Oficialii au explicat că locuința se află pe una dintre cele mai rapid erodate coaste din nordul Europei.

Nu este un caz izolat pentru localnicii din zonă. Evelyn Rumsby, care locuiește în sat din 1977, a descris demolarea drept „sfâșietoare”. George Allum, un alt locuitor din zonă spune că a văzut cu ochii lui cum s-a schimbat linia țărmului de-a lungul anilor.

„Când eram copil, puteai merge cu bicicleta pe lângă toate casele. Era verde peste tot, iar acum totul a dispărut. Este păcat. Este o clădire frumoasă care trebuie demolată. Nu poți opri marea. Își va croi drum și va câștiga”, a spus Allum.

Autoritățile avertizează că demolarea din Thorpeness ar putea să nu fie un caz singular. Eroziunea de coastă nu evoluează liniar și este imposibil de estimat exact când vor urma alte prăbușiri. Zona este monitorizată constant, iar proprietarii sunt informați despre riscuri, susțin reprezentanții Consiliului East Suffolk.

