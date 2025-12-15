Prima pagină » Știri externe » A plătit 227.000 de euro pe o casă cu vedere la mare, dar în trei luni a fost nevoit să o demoleze. Ce a pățit un bărbat din Marea Britanie

A plătit 227.000 de euro pe o casă cu vedere la mare, dar în trei luni a fost nevoit să o demoleze. Ce a pățit un bărbat din Marea Britanie

15 dec. 2025, 13:35, Știri externe
A plătit 227.000 de euro pe o casă cu vedere la mare, dar în trei luni a fost nevoit să o demoleze. Ce a pățit un bărbat din Marea Britanie

Un bărbat din Marea Britanie a trăit un adevărat coșmar. La doar trei luni de când și-a cumpărat casa visurilor, pe care a dat 227.000 de euro, a fost nevoit să o demoleze, din cauza riscului iminent de prăbușire.

Locuința se află în localitatea Thorpeness, chiar pe coasta comitatului Suffolk, în estul Angliei. Bărbatul a achiziționat casa în luna septembrie, la o licitație pentru suma de 200.000 de lire sterline, echivalentul a 227.000 de euro.

Este vorba despre o casă cu patru dormitoare, amplasată într-o zonă considerată pitorească, chiar pe malul mării. Doar că noul proprietar a omis un detaliu esențial înainte de a o cumpăra.

A demolat în doar trei luni casa pe care plătise 227.000 de euro

La scurt timp după achiziție, autoritățile locale au constatat faptul că imobilul se afla într-o zonă cu „eroziune severă”. Potrivit Consiliului East Suffolk, riscul de prăbușire a devenit atât de mare, încât demolarea a fost singura variantă.

„Demolarea este în curs. Este o situație îngrijorătoare”, a declarat un purtător de cuvânt al East Suffolk Council Oficialii au explicat că locuința se află pe una dintre cele mai rapid erodate coaste din nordul Europei.

Nu este un caz izolat pentru localnicii din zonă. Evelyn Rumsby, care locuiește în sat din 1977, a descris demolarea drept „sfâșietoare”. George Allum, un alt locuitor din zonă spune că a văzut cu ochii lui cum s-a schimbat linia țărmului de-a lungul anilor.

„Când eram copil, puteai merge cu bicicleta pe lângă toate casele. Era verde peste tot, iar acum totul a dispărut. Este păcat. Este o clădire frumoasă care trebuie demolată. Nu poți opri marea. Își va croi drum și va câștiga”, a spus Allum.

Autoritățile avertizează că demolarea din Thorpeness ar putea să nu fie un caz singular. Eroziunea de coastă nu evoluează liniar și este imposibil de estimat exact când vor urma alte prăbușiri. Zona este monitorizată constant, iar proprietarii sunt informați despre riscuri, susțin reprezentanții Consiliului East Suffolk.

Recomandările autorului:

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Guvernul premierului ceh Andrej Babiš a fost învestit. Cine este „Donald Trump de Cehia“ și care sunt primele pucte de pe agenda sa
13:59
Guvernul premierului ceh Andrej Babiš a fost învestit. Cine este „Donald Trump de Cehia“ și care sunt primele pucte de pe agenda sa
EXTERNE Cum reacționează Europa la concesiile teritoriale ale Ucrainei. Șefa MI6 spune că Marea Britanie e dedicată apărării Ucrainei
13:39
Cum reacționează Europa la concesiile teritoriale ale Ucrainei. Șefa MI6 spune că Marea Britanie e dedicată apărării Ucrainei
EXTERNE Moneda lăsată moștenire de un bunic a fost vândută cu 6 milioane de dolari. Modelul este unul extrem de rar
13:08
Moneda lăsată moștenire de un bunic a fost vândută cu 6 milioane de dolari. Modelul este unul extrem de rar
INEDIT Adio note, diplome sau teste de IQ! Creierul tinerilor români de top analizat cu tehnologia folosită de NASA. Cercetare în premieră
13:01
Adio note, diplome sau teste de IQ! Creierul tinerilor români de top analizat cu tehnologia folosită de NASA. Cercetare în premieră
ULTIMA ORĂ Ce părere au ucrainenii despre Volodimir Zelenski și război. 75% resping propunerile de pace ale Rusiei, iar 63% sunt dispuși să continue războiul
12:49
Ce părere au ucrainenii despre Volodimir Zelenski și război. 75% resping propunerile de pace ale Rusiei, iar 63% sunt dispuși să continue războiul
ULTIMA ORĂ 🚨 Greva de la Luvru a fost votată „în unanimitate”. Cel mai vizitat muzeu din lume și-a închis porțile luni dimineață. Când va fi redeschis
12:32
🚨 Greva de la Luvru a fost votată „în unanimitate”. Cel mai vizitat muzeu din lume și-a închis porțile luni dimineață. Când va fi redeschis
Mediafax
Fii atent la postura în care dormi: ce sunt ridurile de somn și cum să previi acest semn de îmbătrânire prematură
Digi24
Șeful diplomației maghiare lansează avertismente similare cu cele ale Kremlinului: liderii UE împing Europa spre un război cu Rusia
Cancan.ro
Cuplul finalului de an în România! Vedeta Antena 1 l-a cuplat, fără să-i pese că e ÎNSURAT
Prosport.ro
Mesajul transmis de Sorana Cîrstea după ce a mers cu fiul lui Ion Țiriac în cea mai scumpă stațiune din Elveția
Adevarul
Țările din Vest unde românii ezită să se întoarcă: „Cei mai mulți sunt nostalgici. Vorbesc numai despre pământul matern”
Mediafax
Remediul natural care ajută la scurtarea duratei răcelilor și gripei, potrivit experților de la Harvard
Click
Irinel Columbeanu s-a botezat, înainte de Sărbători. Fostul milionar și-a schimbat religia la 68 de ani: „E cea mai importantă decizie din viața lui”
Digi24
Rodica Stănoiu a fost deshumată. Trupul fostei ministru al Justiției urmează să fie dus la INML la cerea procurorilor
Cancan.ro
9 zile consecutive de ninsoare în România, potrivit meteorologilor Accuweather. Care sunt orașele vizate
Ce se întâmplă doctore
Gina Pistol a lăsat totul la vedere! Cât de bine arată la 45 de ani! Fanii au rămas uimiți
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Concurs de ironii la adresa unui Cybertruck văzut în Constanța! Cu ce au comparat românii mașina
Descopera.ro
O planetă ciudată i-a lăsat fără cuvinte pe astronomi
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Iubi, tu mă mai iubesti? – Da, cum să nu, draga mea!
Descopera.ro
Istoria, o temă folosită frecvent de producătorii de sloturi online (P)
HOROSCOP Singurele 3 zodii cu bani mulți în decembrie 2025. Modificări pe borna destinului pentru acești nativi. Nu mai pot da înapoi
14:36
Singurele 3 zodii cu bani mulți în decembrie 2025. Modificări pe borna destinului pentru acești nativi. Nu mai pot da înapoi
COMUNICAT Santa Claus brought toys and goodies for 300 children hospitalized at Grigore Alexandrescu and Dr. Victor Gomoiu hospitals
13:57
Santa Claus brought toys and goodies for 300 children hospitalized at Grigore Alexandrescu and Dr. Victor Gomoiu hospitals
COMUNICAT Jucării și bunătăți pentru 300 de copii internați la spitalele Grigore Alexandrescu și Dr. Victor Gomoiu, din partea lui Moș Crăciun
13:53
Jucării și bunătăți pentru 300 de copii internați la spitalele Grigore Alexandrescu și Dr. Victor Gomoiu, din partea lui Moș Crăciun
FLASH NEWS Alertă de securitate la Strasbourg, valiză suspectă pe aeroport. Mai mulți europarlamentari, printre care Diana Șoșoacă și Dan Barna, blocați în avion
13:31
Alertă de securitate la Strasbourg, valiză suspectă pe aeroport. Mai mulți europarlamentari, printre care Diana Șoșoacă și Dan Barna, blocați în avion

Cele mai noi