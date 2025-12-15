Situație tensionată la Gara de Nord. Un bărbat s-a suit pe acoperișul gării, amenințând că se sinucide. A aruncat cu cărămizi în oameni și mașini

Situație tensionată la Gara de Nord, acolo unde un bărbat de 34 de ani, din Focșani, s-a urcat pe acoperișul gării și a amenințat că se aruncă pentru a scăpa de datorii. El a aruncat și cu cărămizi, distrugând două mașini. Polițiștii Biroului de Poliție Transporturi Feroviare Gara de Nord București s-au sesizat, duminică seara, în jurul orei 21.30, din oficiu, cu privire la prezența unui bărbat pe acoperișul Gării de Nord București.

La nivelul Biroului de Poliție Transporturi Feroviare Gara de Nord București a fost întocmit un dosar penal, în cadrul căruia se fac cercetări, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de tulburare a ordinii și liniștii publice și distrugere.

Datoriile, motivul invocat de bărbat pentru gestul său

Vorbim despre un bărbat de 34 de ani, din Focșani, județul Vrancea, cunoscut cu multiple internări în unitățile de specialitate. Bărbatul, în timpul cât se afla pe acoperișul clădirii, a amenințat că se va arunca pentru că nu reușește să scape de datorii, potrivit informațiilor Mediafax.ro.

Totodată, acesta s-a manifestat violent, aruncând cu cărămizi înspre autoturismele care circulau pe bulevard și înspre pietoni, producând astfel avarierea a două autoturisme.

În contextul acestei situații, au fost luate măsuri de delimitare a locului până la sosirea echipajelor de intervenție din cadrul Serviciului de Ambulanță București și Ilfov, pompieri, SMURD, polițiștilor Direcției Generale de Poliției a Municipiului București, Serviciului pentru Acțiuni Speciale și a unui negociator.

În urma intervenției negociatorului, din cadrul Direcției Generale de Poliției a Municipiului București – Serviciul pentru Acțiuni Speciale, bărbatul a coborât de pe clădirea Gării de Nord, fiind ulterior internat la o unitate medicală de specialitate.

