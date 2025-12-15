Prima pagină » Știri externe » Cum reacționează Europa la concesiile teritoriale ale Ucrainei. Șefa MI6 spune că Marea Britanie e dedicată apărării Ucrainei

Cum reacționează Europa la concesiile teritoriale ale Ucrainei. Șefa MI6 spune că Marea Britanie e dedicată apărării Ucrainei

Blaise Metreweli, noua șefă a agenției de spionaj britanic MI6, declară că Marea Britanie este dedicată apărării Ucrainei, ca un avertisment la adresa Președintelui Rusiei: „Putin nu ar trebui să aibă nicio îndoială, sprijinul nostru este de durată. Presiunea pe care o exercităm în numele Ucrainei va fi susținută.” De asemenea, Metreweli pune accentul pe „necesitatea intensificării utilizării tehnologiei pentru a combate amenințările la adresa securității britanice”, menționând terorismul și războiul informațional.

Discuțiile de la Berlin ridică semne de întrebare

Înaintea primei conferințe de la Berlin, care a avut loc ieri, 14 decembrie, Zelenski a recunoscut că e dispus să renunțe la visul Ucrainei de a adera la NATO în schimbul unei „garanții de securitate occidentale obligatorii din punct de vedere juridic”, conform The Independent. „Acesta este deja un compromis din partea noastră”, a declarat președintele Ucrainei în fața emisarilor americani. Ministrul german al Apărării, Boris Pistorius, consideră angajamentul Washingtonului „un semn bun”, cu toate că negocierile nu sunt „ideale” din punct de vedere european.

În ciuda flexibilității Ucrainei de a face „concesii majore” pentru a ajunge la un acord de pace, diplomații occidentali își pun problema unui posibil refuz din partea Moscovei.

„Întrebarea-cheie este dacă Ucraina și SUA spun da, dar Rusia spune nu, ce face Washingtonul?” a evidențiat Doug Klain, directorul adjunct pe Politici și Strategii din cadrul Razom, o organizație non-profit cu sediul în SUA, care se implică activ în sprijinul umanitar al Ucrainei.

Care sunt îngrijorările Europei

La momentul actual, aliații europeni, inclusiv Marea Britanie, Franța și Germania, urmăresc „rafinarea” propunerilor Statelor Unite care ar încuraja Ucraina să cedeze teritoriu, să abandoneze obiectivele NATO și să accepte limite militare. Uniunea Europeană ar trebui să se gândească serios la garanțiile de securitate pentru Ucraina, dacă Kievul este într-adevăr pregătit să renunțe la aderarea la NATO, conform declarațiilor Înaltului Reprezentant al UE pentru Afaceri Externe și Politică de Securitate, Kaja Kallas. Așadar, aceste garanții nu ar trebui să fie „doar hârtii și promisiuni”, ci să includă „trupe reale, capabilități reale, astfel încât Ucraina să poată să se apere”.

Ce părere au ucrainenii despre Volodimir Zelenski și război. 75% resping propunerile de pace ale Rusiei, iar 63% sunt dispuși să continue războiul

Moneda lăsată moștenire de un bunic a fost vândută cu 6 milioane de dolari. Modelul este unul extrem de rar

 Greva de la Luvru a fost votată „în unanimitate”. Cel mai vizitat muzeu din lume și-a închis porțile luni dimineață. Când va fi redeschis

