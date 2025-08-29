Care vor fi noile IMPOZITE auto, de la 1 ianuarie 2026. Guvernul nu se mai bazează exclusiv pe capacitatea cilindrică, ci și pe norma de poluare

Guvernul pregătește o nouă grilă de impozitare a autoturismelor, din 1 ianuarie 2026, iar acum nu se mai bazează exclusiv pe capacitatea cilindrică, ci și pe norma de poluare.

Astfel, proprietarii de mașini mai vechi, cu norme Non-Euro, Euro 1–Euro 3, vor plăti chiar și dublu față de prezent, însă pentru unele modele mai noi, cu motoare mari, impozitul va scădea ușor, potrivit economica.net

Care vor fi noile impozite auto:

Sub 1.600 cmc: între 16,2 lei și 19,5 lei pe fiecare 200 cmc, în funcție de norma Euro.

– În prezent: 8 lei/200 cmc.

De exemplu: Dacia Logan Euro 6, motor 999 cmc → impozit crește de la ~40 lei la peste 80 lei.

Între 1.601 și 2.000 cmc: între 24,6 lei și 29,7 lei pe fiecare 200 cmc.

– Exemplu: Volkswagen Golf V, 1.598 cmc, Euro 4 → impozit crește de la ~70–80 lei la peste 150 lei.

Între 2.001 și 2.600 cmc:

92,2 lei (Non-Euro–Euro 3)

88,6 lei (Euro 4)

82,8 lei (Euro 5)

77,8 lei (Euro 6)

76,3 lei (hibride cu emisii peste 50 g CO₂/km).

Între 2.601 și 3.000 cmc:

182,9 lei (Non-Euro–Euro 3)

172,8 lei (Euro 4)

154,1 lei (Euro 5)

151,2 lei (Euro 6)

149,8 lei (hibride).

Peste 3.001 cmc: cele mai mari valori – între 275 lei și 319 lei pe fiecare 200 cmc, în funcție de norma de poluare.

– Exemplu: Mercedes-Benz Clasa G, motor 3.000 cmc Euro 6 → impozitul scade de la 3.225 lei (în 2025) la ~2.268 lei (din 2026).

– Exemplu: Audi A6, 2.0 TDI, Euro 5 → impozitul scade ușor, de la ~280 lei la ~267 lei.

Mașinile electrice vor avea un impozit fix, de aproximativ 80 lei.

Așadar, șoferii cu mașini mici și vechi vor plăti mult mai mult, în timp ce pentru unele vehicule mari, moderne sau hibride, taxele vor fi chiar mai mici decât în prezent.

Reforma are ca obiectiv creșterea veniturilor la buget, dar și stimularea înnoirii parcului auto prin descurajarea deținerii de mașini poluante.

FOTO – Caracter ilustrativ: Profimedia