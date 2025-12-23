Carmen Brumă dezvăluie rețeta maionezei care nu îngrașă. ”Cu vreo 400 calorii în minus”

Carmen Brumă, în vârstă de 48 de ani, a dezvăluit rețeta maionezei care nu îngrașă. ”Cu vreo 400 calorii în minus”, a explicat aceasta.

Carmen Brumă este cunoscută ca fiind adepta unui stil de viață cât mai sănătos.

Inclusiv de sărbători, aceasta are rețete gustoase și cu calorii puține. Este și cazul maionezei fără ulei.

Carmen Brumă dezvăluie rețeta maionezei care nu îngrașă. ”Fiecare lingură de ulei, indiferent de calitatea lui vine cu aproximativ 100 calorii”

”Preparatele de Crăciun pot fi astfel gătite încât să fie mai puțin bogate în calorii fără să renunți la gust. De exemplu maioneza care datorită uleiului conținut aduce un număr mare de calorii. Fiecare lingură de ulei, indiferent de calitatea lui vine cu aproximativ 100 calorii”, a explicat Carmen Brumă pentru click.ro.

”Cum reduci simplu câteva sute de calorii de la masa de Crăciun fără să renunți la gust? Maioneza e cheia! Prepar-o așa: două ouă fierte, două lingurițe de muștar și o lingură de iaurt, sare și piper după gust și vei avea aproximativ 200 de calorii. Cu vreo 400 calorii în minus făță de varianta de maioneză cu ulei cumpărată sau făcută în casă. Iar dacă vrei să nu te îngrași de sărbători fă mișcare zilnic”, a adăugat vedeta.

Carmen Brumă formează un cuplu cu Mircea Badea și are un copil

Carmen Brumă este cunoscută publicului din România din postura de asistentă și prezentatoare de televiziune. Vedeta formează un cuplu cu prezentatorul de televiziune Mircea Badea. Cei doi au împreună un băiețel, Vlad.

Deși formează un cuplu de foarte mulți ani, Carmen Brumă și Mircea Badea nu au ajuns în fața altarului.