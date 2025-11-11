Carmen Uscatu, cofondatoarea „Dăruiește Viață”: „Sunt răspunzătoare să continui proiectele, sunt responsabilă în fața donatorilor”

Carmen Uscatu, cofondatoarea „Dăruiește Viață”, vorbește despre efectul numirii Oanei Gheorghiu în funcția de vicepremier al României, pe care, de altfel, a și a numit-o „o vulnerabilitate foarte mare”. Întrebată despre bani, și ce sume de bani ar fi sub semnul întrebării, Carmen Uscatu susține că nu a făcut un calcul. De asemenea, aceasta susține că este „răspunzătoare” să continue proiectele organizației.

„Nu pot spune ce sume de bani sunt în această situație acum, nu am cum să fac un calcul, întotdeauna e vorba și despre percepție. Tot ce se întâmplă acum este o vulnerabilitate pentru ”Dăruiește viață”, iar eu sunt răspunzătoare din calitatea mea de copreședinte, în acest moment, care a rămas în organizație, sunt răspunzătoare să continui proiectele, sunt responsabilă în fața donatorilor și caut soluții”, a spus Carmen Uscatu la Digi 24.

Autorul recomandă:

Partenera de ONG a vicepremierului Oana Gheorghiu îi cere DEMISIA din organizație și o acuză că-i periclitează activitatea din cauza INCOMPATIBILITĂȚII: „Am semnat contracte de sponsorizare în care am spus că nu avem membri în Guvern. Ne sună sponsorii, unii donatori s-au retras în ziua anunțului”