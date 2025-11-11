Prima pagină » Actualitate » Carmen Uscatu, cofondatoarea „Dăruiește Viață”: „Sunt răspunzătoare să continui proiectele, sunt responsabilă în fața donatorilor”

Carmen Uscatu, cofondatoarea „Dăruiește Viață”: „Sunt răspunzătoare să continui proiectele, sunt responsabilă în fața donatorilor”

11 nov. 2025, 12:33, Actualitate

Carmen Uscatu, cofondatoarea Dăruiește Viață”, vorbește despre efectul numirii Oanei Gheorghiu în funcția de vicepremier al României, pe care, de altfel, a și a numit-o o vulnerabilitate foarte mare”. Întrebată despre bani, și ce sume de bani ar fi sub semnul întrebării, Carmen Uscatu susține că nu a făcut un calcul. De asemenea, aceasta susține că este răspunzătoaresă continue proiectele organizației.

Nu pot spune ce sume de bani sunt în această situație acum, nu am cum să fac un calcul, întotdeauna e vorba și despre percepție. Tot ce se întâmplă acum este o vulnerabilitate pentruDăruiește viață”, iar eu sunt răspunzătoare din calitatea mea de copreședinte, în acest moment, care a rămas în organizație, sunt răspunzătoare să continui proiectele, sunt responsabilă în fața donatorilor și caut soluții”, a spus Carmen Uscatu la Digi 24.

