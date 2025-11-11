Carmen Uscatu, cofondatoare „Dăruiește Viață”, spune că numirea Oanei Gheorghiu în funcția de vicepremier deschide o „vulnerabilitate foarte mare” pentru ONG și a confirmat că aceasta nu s-a retras din Adunarea Generală. Declarațiile apar într-un interviu publicat pe HotNews. Uscatu spune că i-a cerut colegei sale „în mod formal și informal” să se retragă din Adunarea Generală, unde deține în continuare drept de vot. Prezența Oanei Gheorghiu, ca vicepremier, în AG a Dăruiește Viață, este o incompatibilitate – susține Uscatu.

Vicepremierul Oana Gheorgiu, buimacă după reacția partenerei de ONG: sunt surprinsă, sper că e o neînțelegere!

„Sunt surprinsă. Sper că e vorba de o neînțelegere”, a reacționat Oana Gheorghiu după declarațiile lui Carmen Uscatu.

„Respect întru totul legislația. M-am autosuspendat înainte să preiau funcția de vicepremier. Am comunicat în interiorul asociației. Am transmis toate documentele înainte. Fiecare pas a fost făcut în consultare cu avocații”, a spus Oana Gheorghiu, pentru Digi 24.

Vicepremierul a adăugat că a rămas doar membru fondator al asociației „Dăruiește Viață”.

Știrea inițială „Decizia Oanei a pus „Dăruiește Viață” într-o situație vulnerabilă, pe care i-am comunicat-o ulterior. E dreptul ei legal de a fi membru în Guvernul României și e tot dreptul ei legal de a rămâne membră într-un ONG cu drept de vot. Însă este o incompatibilitate pe care a creat-o în fața celor care susțin Dăruiește Viață și în fața sponsorilor”, a declarat Carmen Uscatu la Digi 24.

Uscatu confirmă că există sponsori care și-au exprimat rezerve după anunțul numirii Oanei Gheorghiu în Guvern și a adăugat că situația îi obligă pe parteneri să-și calculeze riscurile.

„Ne sună (sponsorii internaționali) pentru că nu își doresc să fie susceptibili că ar influența politicile guvernului printr-o sponsorizare pentru «Dăruiește Viață», având în vedere acest dublu rol pe care Oana îl are în acest moment.” În contractele anterioare am semnat declarații prin care spuneam că niciun membru al organizației nu este membru în Guvern. După anunțul numirii, unii sponsori ne-au scris să întrebe dacă Oana mai are drept de decizie în ONG. Iar ea are. Unii ar putea decide să nu mai sponsorizeze în viitor. Acest lucru nu e etic față de eforturile echipei, dar este o realitate. Am discuții cu sponsorii și le-am comunicat că voi veni cu un plan care să asigure independența organizației. Există o vulnerabilitate foarte mare la care Asociația „Dăruiește Viață” este acum supusă tocmai datorită unei incompatibilități între rolul Oanei Gheorghiu într-un ONG, într-o asociație non-guvernamentală, versus rolul ei în Guvernul României.” (S-a autosuspendat din funcțiile executive din cadrul ONG-ului, ea păstrează calitatea de membru cu drept de vot în Adunarea Generală.)”, precizează Uscatu.

Întrebată despre valoarea fondurilor aflate sub „semnul întrebării”, Carmen Uscatu evită să dea cifre exacte.

„Nu pot să vă spun ce sume sunt în această situație, nu am cum să fac un calcul. E vorba și despre percepție, nu doar despre bani. Tot ce se întâmplă acum reprezintă o vulnerabilitate, iar eu sunt răspunzătoare să continui proiectele,” a precizat aceasta.

Uscatu a confirmat că i-a cerut Oanei Gheorghiu să se retragă complet din Adunarea Generală a Organizației.

„I-am cerut acest lucru într-un mod informal și apoi într-un mod formal. Aștept ca săptămâna viitoare Oana să-mi comunice ce a decis în această privință, pentru a ști cum mergem mai departe. Oana nu a renunțat încă la calitatea de membru fondator cu drept de vot. I-am cerut și în scris.”

Uscatu afirmă că organizația a aflat numirea „în același timp cu opinia publică”. Echipa lucrează acum la un plan clar care separă rolul din Guvern de orice rol din ONG. Oana Gheorghiu se autosuspendă din pozițiile executive și din funcția de copreședinte al Conisliului Director. Adunarea Generală are drept de decizie.

„Dar vreau să-i asigur pe toți sponsorii și pe toţi donatorii că lucrăm la un plan prin care să separăm aceste roluri ale Oanei Gheorghiu, care în acest moment are drept de vot în Adunarea Generală a Asociaţiei „Dăruieşte Viaţă” şi are şi un rol în Guvernul României. Ea s-a autosuspendat din rolul de angajat al Asociației şi din rolul de co-preşedinte al Consiliului Director al Asociaţiei. Structura de deasupra este însă Adunarea Generală, formată din trei membri fondatori, eu, Oana şi Bianca Voinescu. Adunarea Generală este organismul suprem de decizie într-o organizație non-guvernamentală. „E regretabil pentru noi că s-a întâmplat acest lucru și că nu am știut din timp. Ne-a luat pe nepregătite. E regretabil că nu s-a discutat înainte în Asociația ‘Dăruiește Viață’ acest lucru.” Au fost donatori care s-au retras în ziua anunţului, au fost şi unii care ne-au garantat că ne vor susţine în continuare. Au fost întrebări şi din partea companiilor legate de această incompatibilitate. La nivel european, e foarte clară în mintea oamenilor incompatibilitatea între rolul non-guvernamental pe care cineva îl are în organizația „Dăruieşte Viață” și rolul guvernamental de vicepremier pe care îl are în Guvernul României,” a declarat Uscatu.

Cofondatoarea arată spre standarde uzuale din Europa. În alte state, un membru al Guvernului nu rămâne în structurile de decizie ale unui ONG. Uscatu nu comentează decizia Oanei Gheorghiu și vorbește despre o motivație „de a face un bine mai mare țării”. În schimb, pune accent pe obligația față de donatori și pe nevoia de transparență totală.

Despre bani și salarii, Uscatu oferă cifre: „3,4% din veniturile asociației merg pe salarii. Avem raport anual și audit. Nu ascundem nimic.” Ea respinge acuzațiile de risipă și explică: „Un ONG mare are proiecte complexe și are nevoie de personal plătit corect. „Am investit 53 de milioane de euro în spitalul pentru copii. Oamenii ne dau încredere. Tratăm această încredere ca pe un bun public”.

Carmen Uscatu spune că „Dăruiește Viață” nu își schimbă misiunea. Proiectele continuă.

„Da, există un risc de pierdere de finanțare. Da, există un val de critici. Mergem mai departe. Ținem minte de ce facem totul: pentru copiii care au nevoie de îngrijire.”

