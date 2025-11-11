Ion Cristoiu: Oana Gheorghiu n-a realizat că nu mai e fetișcană, ci nevastă

Publicistul Ion Cristoiu vorbește, în cel mai nou jurnal al său, despre vicepremierul Oana Gheorghiu, despre care spune că „nu are nicio legătură cu politicul”.

„Pentru mine, din punct de vedere al realității, rămâne un mare mister decizia ca Oana Gheorghiu să devină vicepremier, dintr-o postură de ONG-istă celebră. ONG-ist înseamnă luptător în cadrul societății civile. Socitatea civilă în raport cu clasa politică amintește de presă în raport cu clasa politică sau în raport cu oamenii de afaceri. Sunt două domenii net diferite și antagoniste”, spue scriitorul.

Ion Cristoiu face și o paralelă și susține că „trecerea de la ONG la politică este ca trecerea de la fată mare la femeie căsătorită”.