Carnea de porc, în topul preferințelor românilor. Se consumă peste 38 de kilograme de carne de porc pe an, pe cap de locuitor

Un român mănâncă peste 38 de kilograme de carne de porc pe an. Indiferent de anotimp, ceafa, pulpa și mușchiulețul își găsesc locul pe grătar, la sarmale, perișoare sau ardei umpluți. Cu toate acestea, producția locală rămâne foarte mică.

„Într-un restaurant specializat în grătare se rumenesc, în principal, specialități din carne de porc. Mușchii de porc sunt specialități din carne românească. Totuși, este o excepție pentru că proprietarii spuneau că reușesc cu greu să pună în farfuriile clienților doar carne românească. Foarte multe ferme românești s-au închis din cauza pestei porcine. Așadar, aducem multă marfă din import. Aproape 80% din carnea de porc vine din țări precum Spania, Germania sau Ungaria”, a declarant un correspondent pentru Știrile Pro TV.

Potrivit INS – Institutul Național de Statistică, 38,5 kilograme de carne de porc este fix cantitatea pe care o mănâncă, în medie, un român, într-un an.

În ce privește prețul, kilogramul de ceafă, pulpă sau mușchiuleț costă și cu 10 lei mai mult decât unul de piept sau pulpe de pui. Însă românul preferă porcul pentru că e mai sățios. Mai mult, el poate fi gătit în felurite moduri, iar principalele preparate românești au la bază carnea de porc.

Conform celor mai recente date, consumul de carne în general a crescut la peste 70 de kg pe an pe cap de locuitor. Vestea bună este însă că acoperim singuri cererea de carne de pui.

