Aglomerație la piscină. Doi urși își dispută o băltoacă din Parcul Național Piatra Craiului

Mai multe imagini surprinse de camerele de monitorizare a faunei instalate de specialiștii Romsilva în Parcul Național Piatra Craiului arată o adevărată „aglomerație” la o mică baltă formată în inima pădurii. Mai mulți urși au fost filmați în timp ce se bălăceau.

„Aglomerație mare la o «piscină» aflată într-o pădure din Parcul Național Piatra Craiului, urșii chiar ajungând să-și dispute, mai în joacă, mai în serios, locul la o porție de îmbăiere”, au transmis reprezentanții Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva.

Potrivit specialiștilor Romsilva, urșii sunt animale solitare și teritoriale, care își găsesc adăpostul în pădurile întinse de munte sau în cele dese din zonele deluroase. În căutarea hranei, aceștia parcurg distanțe mari, ghidați în principal de simțul olfactiv extrem de dezvoltat. Deși meniul lor este predominant vegetal, dieta ursului brun include și pești, cervide, mamifere mici, insecte, dar și păsări sau ouă. Aceste imagini au devenit cumva banale.

Parcul Național Piatra Craiului, administrat de Regia Națională a Pădurilor – Romsilva, se întinde pe 14.800 de hectare în județele Brașov și Argeș. Din acestea, 10.860 de hectare sunt acoperite de păduri, iar peste 6.000 de hectare beneficiază de protecție strictă, fiind zone în care natura evoluează fără intervenția omului.

Istoria conservării începe încă din 1938, când o parte a masivului a fost declarată rezervație naturală. Astăzi, parcul este administrat astfel încât să îmbine protecția biodiversității cu un turism responsabil.

Vizitatorii au acces pe trasee bine marcate, care traversează zone deosebit de pitorești, precum Prăpăstiile Zărneștiului, Cheile Dâmbovicioarei sau platourile alpine. Parcul Național Piatra Craiului este considerat unul dintre cele mai spectaculoase și valoroase areale protejate din România, celebru pentru creasta sa lungă de calcar, care se întinde pe aproximativ 25 de kilometri și formează unul dintre cele mai impresionante peisaje montane din Carpații Meridionali.

