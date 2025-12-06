Prima pagină » Actualitate » Aglomerație la piscină. Doi urși își dispută o băltoacă din Parcul Național Piatra Craiului

Aglomerație la piscină. Doi urși își dispută o băltoacă din Parcul Național Piatra Craiului

Rene Pârșan
06 dec. 2025, 14:36, Actualitate

Mai multe imagini surprinse de camerele de monitorizare a faunei instalate de specialiștii Romsilva în Parcul Național Piatra Craiului arată o adevărată „aglomerație” la o mică baltă formată în inima pădurii. Mai mulți urși au fost filmați în timp ce se bălăceau.

„Aglomerație mare la o «piscină» aflată într-o pădure din Parcul Național Piatra Craiului, urșii chiar ajungând să-și dispute, mai în joacă, mai în serios, locul la o porție de îmbăiere”, au transmis reprezentanții Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva.

Potrivit specialiștilor Romsilva, urșii sunt animale solitare și teritoriale, care își găsesc adăpostul în pădurile întinse de munte sau în cele dese din zonele deluroase. În căutarea hranei, aceștia parcurg distanțe mari, ghidați în principal de simțul olfactiv extrem de dezvoltat. Deși meniul lor este predominant vegetal, dieta ursului brun include și pești, cervide, mamifere mici, insecte, dar și păsări sau ouă. Aceste imagini au devenit cumva banale.

Parcul Național Piatra Craiului, administrat de Regia Națională a Pădurilor – Romsilva, se întinde pe 14.800 de hectare în județele Brașov și Argeș. Din acestea, 10.860 de hectare sunt acoperite de păduri, iar peste 6.000 de hectare beneficiază de protecție strictă, fiind zone în care natura evoluează fără intervenția omului.

Istoria conservării începe încă din 1938, când o parte a masivului a fost declarată rezervație naturală. Astăzi, parcul este administrat astfel încât să îmbine protecția biodiversității cu un turism responsabil.

Vizitatorii au acces pe trasee bine marcate, care traversează zone deosebit de pitorești, precum Prăpăstiile Zărneștiului, Cheile Dâmbovicioarei sau platourile alpine. Parcul Național Piatra Craiului este considerat unul dintre cele mai spectaculoase și valoroase areale protejate din România, celebru pentru creasta sa lungă de calcar, care se întinde pe aproximativ 25 de kilometri și formează unul dintre cele mai impresionante peisaje montane din Carpații Meridionali.

Recomandarea autorului: Un oraș din Valea Jiului a fost invadat de urși. Oamenii s-au închis în case de frică

„Moș Martin a venit la cumpărături”. Imagini cu un urs alergând printre mașini în parcarea unui mall din Brașov

Recomandarea video

Mediafax
Cod galben de vânt puternic în nouă județe și în Capitală
Digi24
Vladimir Putin „a otrăvit” mințile rușilor. Mihail Kasianov, despre ultima întâlnire cu liderul de la Kremlin: „Te voi distruge oricum”
Cancan.ro
Ultimele imagini cu Rodica Stănescu înainte să moară! Se transformare radical de dragul iubitului. Intervenții estetice și...
Prosport.ro
FOTO. Cum arată la 43 de ani Ileana Lazariuc, fosta noră a magnatului Ion Țiriac
Adevarul
Anul 2026, istoric pentru infrastructura României: autostrăzi complet finalizate și sute de kilometri pregătiți de inaugurare
Mediafax
Sfântul Nicolae și Legenda lui Moş Nicolae. Ce nume se sărbătoresc azi
Click
Monica Pop, dată afară din restaurant! Ireal ce i-a făcut un angajat medicului și prietenelor sale: „Bineînțeles că și ospătarii și ceilalți participanți, erau consternați”
Digi24
Rachete spațiale, aur ilegal și o misiune imposibilă a Legiunii Străine: De ce nu poate Europa să își apere frontiera din Amazon
Cancan.ro
Rodica Stănoiu, înmormântare stranie, fără preot. S-au cântat colinde în loc de veșnica pomenire.
Ce se întâmplă doctore
Ce se întâmplă cu pensiile din ianuarie 2026? Ministrul Muncii a clarificat situația
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Tesla Model 3 Standard, disponibilă și în România. E cea mai ieftină Tesla și poate fi luată în rate
Descopera.ro
Un EXPERT spune că modelele lingvistice mari nu vor fi niciodată cu adevărat INTELIGENTE
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ nedumerit: - Iubita mea s-a întins pe canapea, şi-a dat fusta jos, şi-a smuls...
Descopera.ro
Vulgata, manuscrisul care a schimbat lumea

Cele mai noi