Prima pagină » Social » Cât costă să-ți schimbi buletinul în 2026. Ce se întâmplă după 30 iunie

Cât costă să-ți schimbi buletinul în 2026. Ce se întâmplă după 30 iunie

20 ian. 2026, 16:00, Social
Cât costă să-ți schimbi buletinul în 2026. Ce se întâmplă după 30 iunie

Cât costă să-ți schimbi buletinul în 2026. Ce se întâmplă după 30 iunie.

Cât costă să-ți schimbi buletinul în 2026

Cartea de identitate simplă costă 40 de lei. Este vorba de varianta clasică, fără suport electronic. Spre deosebire de cea cu cip, nu este gratuită la prima eliberare și nu poate fi folosită pentru a călători în afara țării (vei avea nevoie de pașaport).

Cartea de identitate cu cip se eliberează gratuit, dacă este prima solicitare și ai peste 14 ani. Statul român subvenționează acest cost prin PNRR până la data de 30 iunie 2026 (în limita a 5 milioane de asemenea documente).

Te costă 70 de lei dacă soliciți un nou buletin electronic după ce l-ai pierdut, ți-a fost furat, s-a deteriorat sau ți-ai schimbat datele personale (precum nume/domiciliu), înainte de expirare.

Pentru minorii sub 14 ani care solicită buletin electronic (cu excepția celor care îl fac cu cel mult 30 de zile înainte de a împlini 14 ani) costul este de 70 de lei.

Cartea de identitate electronică (CEI) și cartea de identitate simplă (CIS) fac dovada identităţii, a cetăţeniei şi a adresei de domiciliu.

Cartea electronică de identitate (CEI) se eliberează de la orice serviciu public comunitar de evidenţă a persoanelor (SPCEP).

Cartea de identitate simplă (CIS) se eliberează la SPCEP de la locul de domiciliu sau reşedinţă a persoanei fizice.

Cartea de identitate este obligatorie după vârsta de 14 ani.

Cartea de identitate se eliberează în următoarele cazuri:

a) la expirarea termenului de valabilitate a actului de identitate care urmează a fi preschimbat;
b) dacă s-a modificat numele sau prenumele titularului sau data naşterii;
c) în cazul schimbării domiciliului;
d) în cazul în care în R.N.E.P. există menţiunea «încetat valabilitate domiciliu»;
e) în cazul atribuirii unui nou C.N.P.;
f) în cazul deteriorării actului de identitate;
g) în cazul pierderii, furtului sau distrugerii actului de identitate;
h) când imaginea facială din actul de identitate nu mai corespunde cu fizionomia titularului;
i) în cazul schimbării sexului;
j) în cazul anulării;
k) la dobândirea cetățeniei române;
l) stabilirea domiciliului in străinătate;
m) în cazul schimbării denumirii sau rangului localităților și străzilor, al renumerotării imobilelor sau rearondării acestora, al înființării localităților sau străzilor;
n) la cerere.

Pașii procedurali

1. Doar pentru cartea electronică de identitate (CEI), cetățeanul se programează la ghișeu prin intermediul platformei hub.mai.gov.ro.
2. Cetăţeanul se prezintă la ghişeul de lucru cu publicul unde depune cererea şi documentele necesare pentru eliberarea cărţii de identitate. Documentele sunt prezentate în original, iar după ce sunt verificate de funcţionarul de evidenţă actele în original se restituie titularului.
3. Verificarea cererii şi documentelor.
4. Preluarea imaginii faciale. Suplimentar, pentru CEI se preiau și impresiunile papilare a două degete (amprente).
5. Analiza cererii şi documentelor.
6. Procesarea cererii și transmiterea spre confecționare.
7. Emiterea cărţii de identitate.
8. Înmânarea cărţii de identitate.

Depunerea cererii se realizează la SPCEP doar în prezența solicitantului și nu se poate realiza pe bază de procură specială.

Autorul recomandă:

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Apele Române anunță reparații de urgență la barajul Gurghiu, afectat din cauza gerului. Risc de sistare a apei.
15:22
Apele Române anunță reparații de urgență la barajul Gurghiu, afectat din cauza gerului. Risc de sistare a apei.
INEDIT A fost anunțat că a murit, deși era viu. Straniul caz al unui bărbat din Bacău: „„Sunt un decedat funcțional”
14:40
A fost anunțat că a murit, deși era viu. Straniul caz al unui bărbat din Bacău: „„Sunt un decedat funcțional”
ECONOMIE Cât plătește la factura de energie o româncă stabilită în Malaga. „În apartament e un frig de mori”
14:07
Cât plătește la factura de energie o româncă stabilită în Malaga. „În apartament e un frig de mori”
Gândul de Vreme Ger de crapă pietrele în toată țara. Informații de ultimă oră de la meteorologii ANM, în exclusivitate pentru Gândul: „Minimele coboară spre – 21 de grade”
12:00
Ger de crapă pietrele în toată țara. Informații de ultimă oră de la meteorologii ANM, în exclusivitate pentru Gândul: „Minimele coboară spre – 21 de grade”
Mediafax
Când va fi gata bugetul pentru 2026? Ministrul Cseke: Nu va fi unul al austerității
Digi24
Lavrov: Planurile de unire cu România sunt distructive pentru statalitatea Republicii Moldova
Cancan.ro
Un bărbat a murit după 7 ore de așteptare la Urgențe. Ce pastilă i-ar fi dat asistenta: 'L-am văzut albastru și l-am întors'
Prosport.ro
Mădălina Ghenea, absolut spectaculoasă la duș. Imaginile cu care și-a încântat fanii
Adevarul
Şoşoacă întoarce armele și acuză Rusia de manipulare istorică: „Un atac direct la adresa identității naționale românești”
Mediafax
Congelarea pâinii poate aduce beneficii neașteptate pentru sănătate
Click
Cum a ajuns Charlotte, fiica adoptivă a lui Ilie Năstase, pe străzi?! N-are bani nici de mâncare! De ce nu mai reușește să ia legătura cu tatăl ei?! „Ultima dată, m-a blocat…”
Cancan.ro
Unde s-ar ascunde Emil Gânj, criminalul din Mureș vânat de FBI. Detalii de ULTIMĂ ORĂ
Ce se întâmplă doctore
Îți mai aduci aminte de Fata Morgana? A trecut prin multe schimbări în ultimii ani. Cum arată și cu ce se ocupă după ce a învins cancerul de piele?
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Poliția Locală București va folosi „OZN-uri” pentru a amenda automat șoferii care nu plătesc parcarea
Descopera.ro
Cât de des ar trebui să-ți speli mașina?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Alo! Iubito, în ce ești acum îmbrăcată?
Descopera.ro
Cum influențează florile transmiterea virusurilor la albine?
ACTUALITATE Sfaturile neurologilor pentru tratarea durerilor de cap. Ce ajută în cazul migrenelor, medicamentele, suplimentele alimentare, o cola sau un piercing?
16:28
Sfaturile neurologilor pentru tratarea durerilor de cap. Ce ajută în cazul migrenelor, medicamentele, suplimentele alimentare, o cola sau un piercing?
ADMINISTRAȚIE Lia Olguţa Vasilescu strigă de la Craiova: „Nu mai faceți comparație! La Oradea e și distribuția și producția la Primărie”
16:22
Lia Olguţa Vasilescu strigă de la Craiova: „Nu mai faceți comparație! La Oradea e și distribuția și producția la Primărie”
HOROSCOP Zodia stigmatizată de rune pe final de ianuarie 2026. Mihai Voropchievici: „Capul sus, nu vă descurajați”
16:15
Zodia stigmatizată de rune pe final de ianuarie 2026. Mihai Voropchievici: „Capul sus, nu vă descurajați”
VIDEO Cum ar putea arăta drumul de la Podul Ciurel către ieșirea din București. „Cel mai scump viraj la stânga” a costat 240 de milioane de lei
16:09
Cum ar putea arăta drumul de la Podul Ciurel către ieșirea din București. „Cel mai scump viraj la stânga” a costat 240 de milioane de lei
EXCLUSIV Sorin Grindeanu explică de ce nu poate fi schimbat premierul. ”Nu suntem încă în acel moment”
16:07
Sorin Grindeanu explică de ce nu poate fi schimbat premierul. ”Nu suntem încă în acel moment”
VIDEO Sorin Grindeanu atrage atenția asupra marii probleme a României, în plan extern: „Trebuie să facem orice ca parteneriatul cu SUA să se întărească”
16:03
Sorin Grindeanu atrage atenția asupra marii probleme a României, în plan extern: „Trebuie să facem orice ca parteneriatul cu SUA să se întărească”

Cele mai noi

Trimite acest link pe