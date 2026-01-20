Cât costă să-ți schimbi buletinul în 2026. Ce se întâmplă după 30 iunie.

Cât costă să-ți schimbi buletinul în 2026

Cartea de identitate simplă costă 40 de lei. Este vorba de varianta clasică, fără suport electronic. Spre deosebire de cea cu cip, nu este gratuită la prima eliberare și nu poate fi folosită pentru a călători în afara țării (vei avea nevoie de pașaport).

Cartea de identitate cu cip se eliberează gratuit, dacă este prima solicitare și ai peste 14 ani. Statul român subvenționează acest cost prin PNRR până la data de 30 iunie 2026 (în limita a 5 milioane de asemenea documente).

Te costă 70 de lei dacă soliciți un nou buletin electronic după ce l-ai pierdut, ți-a fost furat, s-a deteriorat sau ți-ai schimbat datele personale (precum nume/domiciliu), înainte de expirare.

Pentru minorii sub 14 ani care solicită buletin electronic (cu excepția celor care îl fac cu cel mult 30 de zile înainte de a împlini 14 ani) costul este de 70 de lei.

Cartea de identitate electronică (CEI) și cartea de identitate simplă (CIS) fac dovada identităţii, a cetăţeniei şi a adresei de domiciliu.

Cartea electronică de identitate (CEI) se eliberează de la orice serviciu public comunitar de evidenţă a persoanelor (SPCEP).

Cartea de identitate simplă (CIS) se eliberează la SPCEP de la locul de domiciliu sau reşedinţă a persoanei fizice.

Cartea de identitate este obligatorie după vârsta de 14 ani.

Cartea de identitate se eliberează în următoarele cazuri:

a) la expirarea termenului de valabilitate a actului de identitate care urmează a fi preschimbat;

b) dacă s-a modificat numele sau prenumele titularului sau data naşterii;

c) în cazul schimbării domiciliului;

d) în cazul în care în R.N.E.P. există menţiunea «încetat valabilitate domiciliu»;

e) în cazul atribuirii unui nou C.N.P.;

f) în cazul deteriorării actului de identitate;

g) în cazul pierderii, furtului sau distrugerii actului de identitate;

h) când imaginea facială din actul de identitate nu mai corespunde cu fizionomia titularului;

i) în cazul schimbării sexului;

j) în cazul anulării;

k) la dobândirea cetățeniei române;

l) stabilirea domiciliului in străinătate;

m) în cazul schimbării denumirii sau rangului localităților și străzilor, al renumerotării imobilelor sau rearondării acestora, al înființării localităților sau străzilor;

n) la cerere.

Pașii procedurali

1. Doar pentru cartea electronică de identitate (CEI), cetățeanul se programează la ghișeu prin intermediul platformei hub.mai.gov.ro.

2. Cetăţeanul se prezintă la ghişeul de lucru cu publicul unde depune cererea şi documentele necesare pentru eliberarea cărţii de identitate. Documentele sunt prezentate în original, iar după ce sunt verificate de funcţionarul de evidenţă actele în original se restituie titularului.

3. Verificarea cererii şi documentelor.

4. Preluarea imaginii faciale. Suplimentar, pentru CEI se preiau și impresiunile papilare a două degete (amprente).

5. Analiza cererii şi documentelor.

6. Procesarea cererii și transmiterea spre confecționare.

7. Emiterea cărţii de identitate.

8. Înmânarea cărţii de identitate.

Depunerea cererii se realizează la SPCEP doar în prezența solicitantului și nu se poate realiza pe bază de procură specială.

