Ce trebuie să știi înainte de a achita taxa pentru buletin. Unde se poate plăti aceasta

27 ian. 2026, 12:43, Social
Ce trebuie să știi înainte de a achita taxa pentru buletin. Unde se poate plăti aceasta

Schimbarea sau obținerea cărții de identitate vine la pachet cu anumite provocări pentru cetățeni. Una dintre cele mai frecvente se referă la locul în care putem achita taxa de buletin, mai ales că procedurile pot fi diferite în funcție de localitate sau de tipul documentului solicitat. Lipsa unor astfel de informații poate să ducă la drumuri inutile și la pierdere de timp.

Instituțiile publice au tot încercat simplificarea procesului, însă în realitate regulile nu sunt la fel peste tot. De aceea, este indicat să se cunoască ce pași are de urmat fiecare persoană, înainte de a ajunge la ghișeu, potrivit BZI.

Unde se poate achita taxa de buletin

Taxa pentru eliberarea buletinului este un cost administrativ necesar pentru a emite documentul. Valoarea sa este stabilită la nivel național, dar modul de plată poate varia de la o instituție la alta. Cel mai des, ea se achită înainte de a depune dosarul, iar dovada achitării sale este obligatorie.

Cea mai accesibilă metodă este cea la ghișeul trezoreriei sau  la casieria primăriei de care aparține solicitantul. În multe localități, aceste instituții sunt situate în apropierea serviciului de evidență a populației, tocmai pentru a facilita procesul. Programul poate fi diferit față de cel al ghișeului de buletine, așa că este recomandat să fie verificat din timp.

O altă opțiune este plata la oficiile poștale. Ea este preferată de cei care locuiesc în zonele rurale sau în localitățile mici, unde accesul la trezorerie este limitat. Chitanța eliberată de Poșta Română este, de regulă, acceptată fără probleme de autorități.

Plata online, disponibilă în unele orașe mari

În unele orașe mari, plata se poate face și online, prin platforme de tip ghișeul.ro sau prin aplicațiile locale ale primăriilor.

