Cât a plătit Maria pentru o CURSĂ de doar 900 metri în București, cu Uber

Un șofer de ridesharing, a postat pe o pagină de Facebook dedicată acestui tip de transport experiența prin care a trecut după ce a efectuat o cursă cu o clientă pe nume Maria.

Mai exact, el a dezvăluit că a oferit o singură stea pentru o cursă Uber pe o distanță de nici un kilometru.

Concret, ea a avut de plătit aproape 18 lei (17,40 lei) pentru 900 de metri, dar șoferul nu a dezvăluit și ce l-a deranjat atât de mult la clienta sa.

Nici comentariile userilor nu au întârziat. Iată doar câteva dintre ele:

„Eu care mă întristasem că am 4.94”;

„Dacă îi e frică să treacă strada”;

„Este ce trebuie”.

În aplicațiile de ridesharing precum Uber sau Bolt, sistemul de rating cu stele este folosit pentru ca pasagerii și șoferii să își evalueze reciproc calitatea serviciilor, după fiecare cursă.

Sistemul funcționează pe o scală de la 1 la 5 stele, unde 5 stele reprezintă cea mai bună experiență.

SURSA FOTO – Facebook @ Ridesharing – Pareri, propuneri si inchiriere auto Uber si Bolt