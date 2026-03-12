În ziua în care ajunge la București, Zelenski îi transmite un mesaj dur lui Trump, în Politico

Volodimir Zelenski își dorește ca Donald Trump să pună mai multă presiune asupra lui Vladimir Putin și să înceteze să-l preseze pe el să accepte un armistițiu, relatează Politico.

În cadrul unui interviu exclusiv acordat jurnalistului Gordon Repinski pentru Politico și Welt, la palatul prezidențial din Kiev, liderul ucrainean a declarat că poporul său este „obosit”, dar că moralul este încă ridicat, iar ucrainenii nu sunt pregătiți să accepte ultimatumurile Rusiei privind cedarea unor vaste teritorii din estul țării.

Zelenski a îndemnat liderii europeni să elaboreze un plan B pentru a asigura finanțarea pe termen lung a Ucrainei, pentru a găsi o soluție la ceea ce el a numit „șantajul” prim-ministrului ungar Viktor Orbán, care blochează un împrumut promis de UE în valoare de 90 de miliarde de euro.

Politico a raportat, miercuri, că unele țări baltice și nordice au un plan de a acorda Ucrainei suficienți bani pentru a o menține pe linia de plutire, în prima jumătate a acestui an, chiar dacă Orbán își menține blocajul.

Dar în ceea ce privește negocierile de pace, Zelenski a fost clar că influența lui Trump va rămâne esențială. „Avem nevoie de negocieri. Le susținem”, a declarat Zelenski în interviu. „Nu avem încredere în Rusia, dar cred și am încredere că americanii vor cu adevărat să pună capăt acestui război. Sper că ne vor ajuta, dar avem nevoie de mai multă presiune asupra Rusiei, nu asupra mea.”

Comentariile sale vin la o săptămână după ce Trump și-a exprimat din nou frustrarea față de Zelenski, declarând pentru Politico că liderul Ucrainei trebuie să încheie un acord.

Trump a sugerat că are mai multă încredere în disponibilitatea lui Putin de a negocia un armistițiu decât în cea a lui Zelenski. „Cred că Putin este gata să încheie un acord”, a spus Trump.

De când Trump s-a întors la Casa Albă în ianuarie 2025, el a alarmat kievul și aliații săi europeni prin faptul că a părut în repetate rânduri să ia partea lui Putin, învinuindu-l pe Zelenski că a început războiul, în ciuda faptului că armata rusă a fost cea care a invadat Ucraina în februarie 2022.

Chiar și așa, discuțiile cu emisarii lui Trump din decembrie au sugerat că SUA erau gata să ofere o formă de garanție de securitate pentru Ucraina, care ar fi susținut orice acord de pace. Dar încă nu există detalii despre cum ar arăta aceste promisiuni, a spus Zelenski.

„Să fim sinceri. Pentru noi, este foarte important, dar nu avem un răspuns clar”, a spus el. „Președintele Trump mi-a spus: «Crezi că garanțiile noastre de securitate pot fi mai puternice decât cele ale NATO?» I-am răspuns: «Da, astăzi depinde de dumneavoastră. Depinde de dumneavoastră, domnule președinte. Dumnezeu să ne binecuvânteze dacă vom avea garanții de securitate mai puternice decât cele ale NATO. Dar ce se va întâmpla după dumneavoastră? Și ce se va întâmpla după mine?»”, a spus Zelenski.

Garanțiile de securitate vor necesita aprobarea parlamentelor naționale și a Congresului SUA pentru a se asigura că nu pot fi abandonate de viitoarele administrații, a spus Zelenski.

Președintele a mai declarat că nu s-a ajuns încă la niciun acord final și că orice rundă de negocieri va fi probabil delicată. El a recunoscut că Trump a avut dreptate când a spus că îl „urăște” pe Putin.

„Desigur, cred că ne urâm reciproc”, a spus Zelenski. „În acest sens, el [Trump] are dreptate. Dar nu în toate privințele.”

Zelenski a declarat că dorește ca UE să elaboreze un plan B în cazul în care „șantajul” lui Orbán nu poate fi depășit înainte ca resursele Kievului să se epuizeze.

„Noi și Europa, cu toții avem nevoie de acest plan B”, a afirmat el. „Partenerii noștri europeni și prietenii noștri adevărați știu că noi nu apărăm doar valorile ucrainene, ci apărăm libertatea întregii Europe.”

Întrebat dacă a mers prea departe în ceea ce a fost perceput ca o amenințare fizică voalată pe care a adresat-o recent lui Orbán, Zelenski a răspuns că nu crede că „tăcerea diplomatică” este „foarte utilă” în relația cu premierul ungar.

