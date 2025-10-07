Cât a plătit un client pentru o cursă BOLT de 5 ore, din București până în Târgu Mureș

Un client a optat pentru o cursă Bolt de 5 ore, din București până în Târgu Mureș. Vezi mai jos cât a achitat pentru această cursă și ce reacții au apărut în urma postării de pe Facebook a unui șofer de ridesharing.

Un utilizator al aplicației Bolt a făcut o comandă pentru o cursă București – Târgu Mureș, de cinci ore. La ora la care a fost făcută comanda, aplicația îi arăta clientului că are de achitat puțin peste 1.000 de lei, pentru această cursă. Un șofer de ridesharing a fotografiat tableta pe care primește comenzile și a încărcat imaginea pe un grup de Facebook.

Cât a costat o cursă Bolt de 5 ore

„Ce spuneți, este bună cursa? 🤣”, a notat utilizatorul în dreptul imaginii postate în grupul de Facebook.

La o primă vizualizare a imaginii pe care a încărcat-o pe rețelele de socializare, se poate observa că respectiva cursă a costat 1095.45 de lei. Deși cursa ar fi costat puțin peste o mie de lei, comentariile altor utilizatori au adus în atenție alte aspecte.

„De banii ăia merge maxim la Călărași”, „Și a doua zi ești mort, nu mai ești bun de nimic”, „Sunt vreo 350km și cam 6-7 ore de condus. În total mergi 14 ore și 700km pentru 1000 lei”, „Și dacă anulează cursa când mai ai puțin și ajungi?”, „Cele mai bune curse sunt astea pe distanță lungă”, sunt o parte dintre comentarii.

Sursă foto: Facebook Ridesharing – Pareri, propuneri si inchiriere auto Uber si Bolt