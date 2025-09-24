Prima pagină » Actualitate » O bucureșteancă a chemat un BOLT din Pipera până în Mamaia. Cât a plătit pentru cursa de 3 ore

24 sept. 2025, 08:58, Actualitate
Cazul unei femei din București care a comandat o cursă Bolt din Pipera până în Mamaia a stârnit valuri de comentarii pe Facebook. Cursa a durat aproximativ 3 ore, dar prețul plătit i-a îndemnat pe români să ia cu asalt pagina de social media și să-și dea cu părerea despre cât face, de fapt, o asemenea cursă.

Pentru drumul de 3 ore, bucureșteanca a plătit 631,36 lei.

Reacții împărțite pe Facebook

Pe rețelele sociale, subiectul a stârnit rapid discuții aprinse. Unii au considerat suma avantajoasă pentru distanța parcursă, alții au atras atenția că pentru șofer nu este chiar o afacere reușită.

Un utilizator a comentat ironic:

„Bănuiesc că s-au bătut pe ea. :))) Ăștia care vă vaitați că nu-i rentabilă, la cursa respectivă se bagă GPL de maxim 150 lei, deci rămân 480 lei în 5 ore de mers (tur-retur)”.

Alt șofer a calculat mai pragmatic:

„1,32 lei/km dus-întors, având în vedere că te întorci gol. Nu îți garantează și cursa de retur, așa că nu se merită. Eu le refuz instant. Restul este Cancan… Cui convine, poate să o facă. Eu sunt singur cu mașina mea, PFA-ul meu și nu îmi permit să plătesc taxe pe 1,32 lei/km”.

În schimb, altcineva a povestit propria experiență, tot pe ruta București – Constanța:

„Sâmbătă noapte, 20 septembrie, ora 23, am prins un Uber la super preț. 650 lei, GN București – Constanța, KM 4-5. O Skoda destul de nouă. Șoferul mulțumit și super caterincă, am vorbit tot drumul parcă ne știam din liceu! 😂 Cu ocazia asta am aflat ce tarife nesimțite au pus la pod la rovinietă! Norocul meu că încă le am valabile 1 an, la prețul vechi. Bolt era 1000+. După ce am pierdut trenul și hotelurile erau cam full, Uber a fost mai ieftin!”.

Concluzia pe care o tragem din poveștile depănate pe FB este simplă: pentru pasageri, 600-650 de lei poate părea o soluție rapidă și convenabilă în lipsa altor opțiuni de transport.

Pentru șoferi, însă, astfel de curse rămân o alegere riscantă. Mulți atrag atenția asupra faptului că drumul de întoarcere se face, de cele mai multe ori, pe cont propriu și fără pasageri.

Orașele din România cu cel mai aglomerat TRAFIC. Bucureștiul rămâne campion, dar este urmat îndeaproape de alte două orașe

Cât a plătit Maria pentru o CURSĂ de doar 900 metri în București, cu Uber

A apărut primul SINDICAT din România destinat exclusiv șoferilor și curierilor de pe Uber, Bolt, Glovo sau Wolt. Se pot înscrie şi cetățenii străini

