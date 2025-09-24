O bucureșteancă a chemat un BOLT din Pipera până în Mamaia. Cât a plătit pentru cursa de 3 ore

Cazul unei femei din București care a comandat o cursă Bolt din Pipera până în Mamaia a stârnit valuri de comentarii pe Facebook. Cursa a durat aproximativ 3 ore, dar prețul plătit i-a îndemnat pe români să ia cu asalt pagina de social media și să-și dea cu părerea despre cât face, de fapt, o asemenea cursă.

Pentru drumul de 3 ore, bucureșteanca a plătit 631,36 lei.

Reacții împărțite pe Facebook

Pe rețelele sociale, subiectul a stârnit rapid discuții aprinse. Unii au considerat suma avantajoasă pentru distanța parcursă, alții au atras atenția că pentru șofer nu este chiar o afacere reușită.

Un utilizator a comentat ironic:

„Bănuiesc că s-au bătut pe ea. :))) Ăștia care vă vaitați că nu-i rentabilă, la cursa respectivă se bagă GPL de maxim 150 lei, deci rămân 480 lei în 5 ore de mers (tur-retur)”.

Alt șofer a calculat mai pragmatic:

„1,32 lei/km dus-întors, având în vedere că te întorci gol. Nu îți garantează și cursa de retur, așa că nu se merită. Eu le refuz instant. Restul este Cancan… Cui convine, poate să o facă. Eu sunt singur cu mașina mea, PFA-ul meu și nu îmi permit să plătesc taxe pe 1,32 lei/km”.

În schimb, altcineva a povestit propria experiență, tot pe ruta București – Constanța:

„Sâmbătă noapte, 20 septembrie, ora 23, am prins un Uber la super preț. 650 lei, GN București – Constanța, KM 4-5. O Skoda destul de nouă. Șoferul mulțumit și super caterincă, am vorbit tot drumul parcă ne știam din liceu! 😂 Cu ocazia asta am aflat ce tarife nesimțite au pus la pod la rovinietă! Norocul meu că încă le am valabile 1 an, la prețul vechi. Bolt era 1000+. După ce am pierdut trenul și hotelurile erau cam full, Uber a fost mai ieftin!”.

Concluzia pe care o tragem din poveștile depănate pe FB este simplă: pentru pasageri, 600-650 de lei poate părea o soluție rapidă și convenabilă în lipsa altor opțiuni de transport.

Pentru șoferi, însă, astfel de curse rămân o alegere riscantă. Mulți atrag atenția asupra faptului că drumul de întoarcere se face, de cele mai multe ori, pe cont propriu și fără pasageri.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Orașele din România cu cel mai aglomerat TRAFIC. Bucureștiul rămâne campion, dar este urmat îndeaproape de alte două orașe

Cât a plătit Maria pentru o CURSĂ de doar 900 metri în București, cu Uber

A apărut primul SINDICAT din România destinat exclusiv șoferilor și curierilor de pe Uber, Bolt, Glovo sau Wolt. Se pot înscrie şi cetățenii străini