Cât câștigă un asistent medical în Germania. Un român a stârnit un val de reacții pe TikTok după ce a arătat un fluturaș de salariu pentru acest post

30 dec. 2025, 23:12, Actualitate
Un român stabilit în Germania a publicat un clip în care arată un fluturaș de salariu pentru postul de asistent medical, stârnind un val de reacții pe TikTok. Conform documentului, salariul brut este de 8.577 de euro, dar după diverse taxe şi impozite rămâne cu 5.629 de euro net.

Diferența de aproape 3.000 de euro reținută de statul german a atras imediat atenția internauților, iar în secțiunea de comentarii, mulți utilizatori au remarcat nivelul ridicat al taxării, în timp ce alții au subliniat că, în ciuda reținerilor consistente, salariul rămâne mult peste media din ţară. De asemenea, au observat şi bonusurile generoase primite după multele ore suplimentare.

Clipul a generat dezbateri aprinse despre sistemul fiscal din Germania, costurile ridicate ale vieții, dar și despre percepția românilor asupra muncii în străinătate, unde sumele brute pot fi impresionante, însă realitatea din cont arată diferit.

Aceste discuții vin în contextul în care Germania se pregătește să majoreze salariul minim pe economie, iar Guvernul federal a decis creșterea acestuia în două etape: la 13,90 euro brut pe oră, începând cu 1 ianuarie 2026, și la 14,60 euro brut pe oră, de la începutul anului 2027, față de nivelul actual de 12,82 euro.

Potrivit autorităților germane, citate de observatornews.ro, peste șase milioane de angajați vor beneficia de această majorare, respectiv cei care în prezent câștigă sub 13,90 euro pe oră.

Măsura a fost adoptată în urma recomandării Comisiei pentru Salariul Minim, în ciuda opoziției patronatelor.

Odată cu atingerea pragului de 14,60 euro pe oră, în 2027, salariul minim german va fi cu aproximativ 40% mai mare decât în 2015, anul introducerii acestuia, mai notează sursa citată.

Social-democrații, parte a coaliției de guvernare alături de conservatorii cancelarului Friedrich Merz, au promis în campania electorală o creștere până la 15 euro pe oră.

