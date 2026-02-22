Prima pagină » Știri politice » Ministrul Cătălin Predoiu s-a întâlnit cu secretarul pentru Securitate Internă al SUA. Visa Waiver, pe agenda discutată

Ministrul Cătălin Predoiu s-a întâlnit cu secretarul pentru Securitate Internă al SUA. Visa Waiver, pe agenda discutată

Olga Borșcevschi
22 feb. 2026, 13:05
Ministrul Cătălin Predoiu s-a întâlnit cu secretarul pentru Securitate Internă al SUA. Visa Waiver, pe agenda discutată
Ministrul de Interne Cătălin Predoiu și Kristi Noem, secretar pentru Securitate Internă al SUA, au discutat la Washington despre programul Visa Waiver. Întrevederea a avut loc vineri la sediul Departamentului pentru Securitate Internă al Statelor Unite (DHS), transmite MAI într-un comunicat.

Cei doi oficiali au discutat despre cooperarea în domeniile managementul migrației, securitatea frontierelor, combaterea criminalității organizate și a amenințărilor emergente, inclusiv a riscurilor asociate criminalității transfrontaliere.

A fost evidențiat rolul Transnational Criminal Investigative Unit de la București, structură creată de MAI și DHS, unică în regiune, care funcționează ca hub regional cu acoperire inclusiv pentru Balcanii de Vest, Republica Moldova și Ucraina.

Ministrul Predoiu a prezentat programele avansate implementate de MAI împreună cu DHS pentru identificarea rapidă și prevenirea amenințărilor de securitate: Enhanced Border Security Partnership (EBSP) și programul Automated Targeting System – Global (ATS-G).

Cei doi oficiali au abordat și subiectul Programului Visa Waiver.

„Partea română a subliniat interesul public major pe care această temă îl are în România și a prezentat instrumentele tehnice deja operaționalizate. A fost convenită continuarea dialogului și a cooperării pe acest subiect”, se arată în comunicat.

De asemenea, oficialul roman a propus părții americane să ia în considerare consolidarea prezenței reprezentanților DHS în cadrul unității de la București, partea americană notând cu interes această posibilitate.

