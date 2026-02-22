Prima pagină » Știri externe » Știință » Pământul ar putea deveni din nou un supercontinent, iar geologii avertizează asupra „extincțiilor în masă”: există patru scenarii posibile

Pământul ar putea deveni din nou un supercontinent, iar geologii avertizează asupra „extincțiilor în masă”: există patru scenarii posibile

22 feb. 2026, 12:49, Știință
Pământul ar putea deveni din nou un supercontinent, iar geologii avertizează asupra „extincțiilor în masă”: există patru scenarii posibile

Geologii susțin că planeta trece prin cicluri naturale de fragmentare și reunificare a continentelor. În acest sens, Pământul ar putea deveni din nou un supercontinent. Totuși, geologii avertizează asupra „extincțiilor în masă” și există 4 scenarii posibile. Iată detaliile mai jos.

În primul rând, următorul supercontinent va aduce modificări considerabile asupra climei. Acest aspect a fost explicat în cadrul unui studiu. Oamenii de știință au adus în atenție și câteva scenarii.

Următorul supercontinent va aduce modificări considerabile asupra climei

Următorul supercontinent va aduce modificări considerabile asupra climei

Un studiu publicat în revista „Geological Magazine”, bazat pe modele climatice tridimensionale dezvoltate de Michael Way de la Institutul Goddard al NASA și João Duarte de la Universitatea din Lisabona, concluzionează că formarea următorului supercontinent va modifica clima.

„Multe specii se vor confrunta cu o concurență acerbă și se vor lupta între ele pentru supraviețuire pe măsură ce continentele se unesc. Ar trebui să ne așteptăm la extincții în masă”, avertizează Duarte.

Există 4 scenarii, potrivit cercetătorilor

O echipă de cercetători de la Universitatea din Lisabona a propus patru modele diferite pentru configurația acestui viitor supercontinent. Practic, patru scenarii care ar putea fi luate în considerare. Acestea poartă următoarele denumiri: Novopangea, Pangea Ultima, Amasia și Aurica. Deși toate aceste modele sunt posibile din punct de vedere tectonic, unele necesită modificări suplimentare ale dinamicii actuale a plăcilor, notează 20minutos.es.

Așa cum arată experții, scoarța terestră este fragmentată în plăci tectonice, iar mișcarea lor de doar câțiva centimetri pe an declanșează cutremure. De altfel, mișcarea plăcilor este responsabilă și de deschiderea sau închiderea oceanelor, potrivit sursei citate. Acest lucru s-a întâmplat și cu ultimul supercontinent, „Panagaea”, acum 300 de milioane de ani.

Novopangea

Experții explică fenomenul de subducție. Ei consideră Novopangea cel mai plauzibil model, deoarece urmează „progresia logică” a mișcărilor actuale. Nu necesită modificări majore ale dinamicii tectonice cunoscute.

„Dacă planeta își menține tendința actuală – închiderea Pacificului și deschiderea Atlanticului – noul supercontinent ar ieși pe partea opusă vechii Pangeea. În acest scenariu, plăcile oceanice din Pacific ar continua să se scufunde, Americile s-ar separa și mai mult de Europa și Africa, Antarctica ar migra spre nord, iar toate masele continentale s-ar ciocni, formând Novopangea”, scrie sursa citată.

Pangea Ultima: Întoarcerea Atlanticului

Un al doilea scenariu sugerează că Atlanticul și-ar putea înceta expansiunea și ar putea începe să se închidă. Noi zone de subducție de-a lungul coastei de est a Americii ar atrage din nou America spre Europa și Africa. Rezultatul ar fi Pangea Ultima, un supercontinent aproape circular înconjurat de un vast Ocean Pacific și care conține o mică mare interioară. Însă, ar putea fi plauzibil acest model? Experții susțin că tendința actuală a Oceanului Atlantic ar trebui să se inverseze, ca să aibă loc acest aspect, dar acest lucru nu se observă în prezent.

Amasia: tranziția către Polul Nord

Acest model se bazează pe ideea că mai multe plăci tectonice continuă să se deplaseze spre nord. Conform acestei ipoteze, continentele, cu excepția Antarcticii, ar migra spre latitudinile arctice. Oceanul Arctic s-ar închide în cele din urmă, Atlanticul și Pacificul ar rămâne în mare parte deschise, iar mase de uscat s-ar concentra în jurul Polului Nord. Pentru ca un astfel de scenariu să aibă loc, trebuie să se întâmple anumite anomalii în mantaua Terrei.

Aurica, scenariul în care Atlanticul și Pacificul se închid simultan

Aurica este un scenariu complex, susțin experții. Pentru ca acest scenariu să aibă loc, este necesar ca Oceanul Atlantic și Oceanul Pacific să se închidă aproape simultan, ceea ce ar implica apariția unor noi zone de subducție în Atlantic. Practic, ar putea însemna că un nou bazin oceanic s-ar deschide în Asia, iar Oceanul Indian ar continua să se extindă. Australia și-ar schimba poziția, atunci, fiind plasată în centrul noului continent.

Autorul recomandă:

Sursă foto: Shutterstock – rol ilustrativ

Recomandarea video

Citește și

ȘTIINȚĂ Virusul de care nu scapi niciodată. Peste 95% din populația adultă a lumii îl are în organism. Ce arată un studiu
09:30
Virusul de care nu scapi niciodată. Peste 95% din populația adultă a lumii îl are în organism. Ce arată un studiu
SĂNĂTATE CEO-ul Pfizer: „Am salvat lumea de la COVID. Acum, vom salva lumea de cancer”
16:47
CEO-ul Pfizer: „Am salvat lumea de la COVID. Acum, vom salva lumea de cancer”
ȘTIINȚĂ Omul se întoarce pe Lună. Pentru ce dată este programată misiunea NASA
23:00, 20 Feb 2026
Omul se întoarce pe Lună. Pentru ce dată este programată misiunea NASA
INEDIT Imagini, captate în premieră de NASA, cu o stea care se transformă în gaură neagră. Fenomenul i-a uimit pe astronomi
06:00, 14 Feb 2026
Imagini, captate în premieră de NASA, cu o stea care se transformă în gaură neagră. Fenomenul i-a uimit pe astronomi
ȘTIINȚĂ Fenomenul astronomic al anului 2026: Pe 28 februarie, șase planete se vor alinia pe cerul nopții
10:28, 10 Feb 2026
Fenomenul astronomic al anului 2026: Pe 28 februarie, șase planete se vor alinia pe cerul nopții
STUDIU Secretul cutremurului din 2011 din Japonia care a dus la închiderea centralei nucleare Fukushima, descoperit la aproape 8.000 de metri sub apă
14:00, 05 Feb 2026
Secretul cutremurului din 2011 din Japonia care a dus la închiderea centralei nucleare Fukushima, descoperit la aproape 8.000 de metri sub apă
Mediafax
Trump majorează tarifele globale la 15% după înfrângerea de la Curtea Supremă
Digi24
Expert american în securitate: România este a treia cea mai importantă țară din NATO. Întotdeauna va avea prezență militară a SUA
Cancan.ro
Din ce face bani Cristian Boureanu acum, după ce s-a retras din politică. Ce avere are Faimosul de la Survivor, de fapt
Prosport.ro
FOTO. Eleonora, una dintre cele mai frumoase jurnaliste, a atras privirile la meci
Adevarul
Românii alimentează mașinile cu carburanți în Ungaria din cauza prețurilor mari din țară
Mediafax
Ministrul Sănătății declașează un control la nivel național: Nu funcționează doar cu vorba bună
Click
Desertul favorit al Elenei Ceaușescu. Folosea o rețetă secretă de fiecare dată: „Mi-a arătat de la A până la Z”
Digi24
Gafa comisă de ruși prin care o rețea uriașă de contrabandă cu petrol a fost demascată. „Așa au făcut avere oligarhii” din Rusia
Cancan.ro
Surpriză! Câți bani primește Cătălin Măruță pentru noul contract. Ia mai mult decât la Pro TV
Ce se întâmplă doctore
Cine o mai știe pe Irina Reisler? S-a schimbat total după ce a slăbit 50 de kg! Vreme de două decenii a reușit să mențină acest rezultat formidabil
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Video / ISU Călărași scoate la intervenție utilajul ucrainean care trece prin zăpadă ca un tanc
Descopera.ro
Cum au devenit dușmani Rusia și Germania?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: -– Te-am văzut în vis, erai dezbrăcată!
Descopera.ro
Cum ne „sculptează” societatea dorințele intime fără să ne dăm seama
În plin sezon de schi, unul dintre cele mai importante domenii din țară se închide din martie, pe fondul unui război cu autoritățile locale. Turiștii se revoltă. “Și banii de avans dați la cazare cine mi-i returnează????”. De la ce a început scandalul
11:53
În plin sezon de schi, unul dintre cele mai importante domenii din țară se închide din martie, pe fondul unui război cu autoritățile locale. Turiștii se revoltă. “Și banii de avans dați la cazare cine mi-i returnează????”. De la ce a început scandalul
FLASH NEWS USR anunță că va sesiza CNA după o emisiune TV. „Unul dintre invitații din studio a susținut în direct că toți USR-iștii ar trebui să se împuște”
11:41
USR anunță că va sesiza CNA după o emisiune TV. „Unul dintre invitații din studio a susținut în direct că toți USR-iștii ar trebui să se împuște”
SPORT La baschet feminin s-a decis câștigătoarea Cupei României! S-a organizat și un bal caritabil
11:33
La baschet feminin s-a decis câștigătoarea Cupei României! S-a organizat și un bal caritabil
ACTUALITATE Dan Dungaciu: „Eu cred că greșeala lui Trump de a-l prezenta pe Nicușor Dan ca premier nu a fost întâmplătoare“
11:00
Dan Dungaciu: „Eu cred că greșeala lui Trump de a-l prezenta pe Nicușor Dan ca premier nu a fost întâmplătoare“
ACUZAȚII Dosarele Epstein explodează în Marea Britanie. Prințul Andrew, acuzat că ar fi folosit avioane RAF pentru a se întâlni cu Jeffrey Epstein
10:57
Dosarele Epstein explodează în Marea Britanie. Prințul Andrew, acuzat că ar fi folosit avioane RAF pentru a se întâlni cu Jeffrey Epstein
UTILE Cele 6 utilizări practice ale unui stick USB. De ce acest instrument tehnologic poate fi o „comoară”
10:47
Cele 6 utilizări practice ale unui stick USB. De ce acest instrument tehnologic poate fi o „comoară”

Cele mai noi

Trimite acest link pe