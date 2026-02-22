Pământul ar putea deveni din nou un supercontinent, iar geologii avertizează asupra „extincțiilor în masă”: există patru scenarii posibile

Geologii susțin că planeta trece prin cicluri naturale de fragmentare și reunificare a continentelor. În acest sens, Pământul ar putea deveni din nou un supercontinent. Totuși, geologii avertizează asupra „extincțiilor în masă” și există 4 scenarii posibile. Iată detaliile mai jos.

În primul rând, următorul supercontinent va aduce modificări considerabile asupra climei. Acest aspect a fost explicat în cadrul unui studiu. Oamenii de știință au adus în atenție și câteva scenarii.

Un studiu publicat în revista „Geological Magazine”, bazat pe modele climatice tridimensionale dezvoltate de Michael Way de la Institutul Goddard al NASA și João Duarte de la Universitatea din Lisabona, concluzionează că formarea următorului supercontinent va modifica clima.

„Multe specii se vor confrunta cu o concurență acerbă și se vor lupta între ele pentru supraviețuire pe măsură ce continentele se unesc. Ar trebui să ne așteptăm la extincții în masă”, avertizează Duarte.

Există 4 scenarii, potrivit cercetătorilor

O echipă de cercetători de la Universitatea din Lisabona a propus patru modele diferite pentru configurația acestui viitor supercontinent. Practic, patru scenarii care ar putea fi luate în considerare. Acestea poartă următoarele denumiri: Novopangea, Pangea Ultima, Amasia și Aurica. Deși toate aceste modele sunt posibile din punct de vedere tectonic, unele necesită modificări suplimentare ale dinamicii actuale a plăcilor, notează 20minutos.es.

Așa cum arată experții, scoarța terestră este fragmentată în plăci tectonice, iar mișcarea lor de doar câțiva centimetri pe an declanșează cutremure. De altfel, mișcarea plăcilor este responsabilă și de deschiderea sau închiderea oceanelor, potrivit sursei citate. Acest lucru s-a întâmplat și cu ultimul supercontinent, „Panagaea”, acum 300 de milioane de ani.

Novopangea

Experții explică fenomenul de subducție. Ei consideră Novopangea cel mai plauzibil model, deoarece urmează „progresia logică” a mișcărilor actuale. Nu necesită modificări majore ale dinamicii tectonice cunoscute.

„Dacă planeta își menține tendința actuală – închiderea Pacificului și deschiderea Atlanticului – noul supercontinent ar ieși pe partea opusă vechii Pangeea. În acest scenariu, plăcile oceanice din Pacific ar continua să se scufunde, Americile s-ar separa și mai mult de Europa și Africa, Antarctica ar migra spre nord, iar toate masele continentale s-ar ciocni, formând Novopangea”, scrie sursa citată.

Pangea Ultima: Întoarcerea Atlanticului

Un al doilea scenariu sugerează că Atlanticul și-ar putea înceta expansiunea și ar putea începe să se închidă. Noi zone de subducție de-a lungul coastei de est a Americii ar atrage din nou America spre Europa și Africa. Rezultatul ar fi Pangea Ultima, un supercontinent aproape circular înconjurat de un vast Ocean Pacific și care conține o mică mare interioară. Însă, ar putea fi plauzibil acest model? Experții susțin că tendința actuală a Oceanului Atlantic ar trebui să se inverseze, ca să aibă loc acest aspect, dar acest lucru nu se observă în prezent.

Amasia: tranziția către Polul Nord

Acest model se bazează pe ideea că mai multe plăci tectonice continuă să se deplaseze spre nord. Conform acestei ipoteze, continentele, cu excepția Antarcticii, ar migra spre latitudinile arctice. Oceanul Arctic s-ar închide în cele din urmă, Atlanticul și Pacificul ar rămâne în mare parte deschise, iar mase de uscat s-ar concentra în jurul Polului Nord. Pentru ca un astfel de scenariu să aibă loc, trebuie să se întâmple anumite anomalii în mantaua Terrei.

Aurica, scenariul în care Atlanticul și Pacificul se închid simultan

Aurica este un scenariu complex, susțin experții. Pentru ca acest scenariu să aibă loc, este necesar ca Oceanul Atlantic și Oceanul Pacific să se închidă aproape simultan, ceea ce ar implica apariția unor noi zone de subducție în Atlantic. Practic, ar putea însemna că un nou bazin oceanic s-ar deschide în Asia, iar Oceanul Indian ar continua să se extindă. Australia și-ar schimba poziția, atunci, fiind plasată în centrul noului continent.

