Iată cât costă cel mai scump hamburger din lume. Ca să îl mănânce, clienţii semnează un contract de confidenţialitate.

Bosco Castro este numele bucătarului și proprietar al restaurantului „Aupa” de lângă Barcelona, în Spania. Acesta a creat un hamburger care costă nici mai mult, nici mai puțin de… 9.440 de euro. Clienţii care ajung să îl guste sunt selectaţi după criterii secrete şi trebuie să semneze un contract de confidenţialitate.

„Acest burger nu este un fel de mâncare, ci o experiență de lux extrem”, a declarat Bosco Castro, cunoscut și sub numele său de bucătar-influencer BdeVikingo. Proprietarul restaurantului „Aupa” situat localitatea Cabrera de Mar, la aproximativ 30 de kilometri de Barcelona, ​​a creat astfel „cel mai scump hamburger din lume”. Nu se cunosc ingredientele în detaliu, dar prețul este unul cert: 9.440 de euro.

Fiind un „lux extrem”, unde valoarea ingredientelor nu este neapărat singurul factor care justifică nota de plată finală, hamburgerul își propune să fie inaccesibil. Și nici banii nu garantează posibilitatea de a-l gusta, pentru că adevărata limită a experienței este stabilită de o selecție secretă a clienților, pe bazată pe cerințe la fel de necunoscute, scrie Corriere della Sera.

În ce privește compoziția sa, singurele detalii care se cunosc sunt câteva materii prime: trei „cele mai bune” tipuri de carne, „cea mai exclusivistă” brânză din Europa și un sos preparat cu „un spirit fin”.

„Lucrul interesant nu este ceea ce conține, ci ceea ce reprezintă”, explică Bosco Castro.

În ce privește procesul de selecție al clienților, ei bine, pentru a primi o invitație, aceștia trebuie să răspundă la o serie de întrebări foarte generale care se referă la profesia lor, dar și la experiențele acestora, motivația și chiar la parfumul preferat. Sunt foarte multe întrebări enigmatice, iar invitația ar putea fi valabilă din februarie 2026, aceasta fiind cea mai apropiată dată disponibilă.

Totodată, cei care au avut onoarea de a gusta hamburgerul nu pot face comentarii, așa cum s-a convenit. Fiecare oaspete este obligat deci să semneze un formular de confidențialitate care interzice și fotografierea farfuriei, cu excepția cazului în care aceasta este goală. Hamburgerul este acum un paradox: nimeni nu va putea să-l descrie vreodată, însă multă lume este încurajată să–și dorească o astfel de experiență.

Autorul recomandă:

Ce conțin, în realitate, BURGERII de la McDonald’s. Puțini români știu ce mănâncă, de fapt

Cel mai scump hamburger din lume costă 384.000 de dolari