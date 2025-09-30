Prima pagină » Actualitate » Cât costă cel mai scump hamburger din lume. Ca să îl mănânce, clienţii semnează un contract de confidenţialitate

Cât costă cel mai scump hamburger din lume. Ca să îl mănânce, clienţii semnează un contract de confidenţialitate

30 sept. 2025, 14:55, Actualitate
Cât costă cel mai scump hamburger din lume. Ca să îl mănânce, clienţii semnează un contract de confidenţialitate
sursa foto: Instagram bdevikingo

Iată cât costă cel mai scump hamburger din lume. Ca îl mănânce, clienţii semnează un contract de confidenţialitate.

Bosco Castro este numele bucătarului și proprietar al restaurantului Aupa” de lângă Barcelona, în Spania. Acesta a creat un hamburger care costă nici mai mult, nici mai puțin de… 9.440 de euro. Clienţii care ajung îl guste sunt selectaţi după criterii secrete şi trebuie semneze un contract de confidenţialitate.

Acest burger nu este un fel de mâncare, ci o experiență de lux extrem”, a declarat Bosco Castro, cunoscut și sub numele său de bucătar-influencer BdeVikingo. Proprietarul restaurantului Aupa situat localitatea Cabrera de Mar, la aproximativ 30 de kilometri de Barcelona, ​​a creat astfelcel mai scump hamburger din lume”. Nu se cunosc ingredientele în detaliu, dar prețul este unul cert: 9.440 de euro.

Fiind un „lux extrem”, unde valoarea ingredientelor nu este neapărat singurul factor care justifică nota de plată finală, hamburgerul își propune fie inaccesibil. Și nici banii nu garantează posibilitatea de a-l gusta, pentru că adevărata limită a experienței este stabilită de o selecție secretă a clienților, pe bazată pe cerințe la fel de necunoscute, scrie Corriere della Sera.

În ce privește compoziția sa, singurele detalii care se cunosc sunt câteva materii prime: trei cele mai bunetipuri de carne, cea mai exclusivistăbrânză din Europa și un sos preparat cu „un spirit fin”.

Lucrul interesant nu este ceea ce conține, ci ceea ce reprezintă”, explică Bosco Castro.

În ce privește procesul de selecție al clienților, ei bine, pentru a primi o invitație, aceștia trebuie să răspundă la o serie de întrebări foarte generale care se referă la profesia lor, dar și la experiențele acestora, motivația și chiar la parfumul preferat. Sunt foarte multe întrebări enigmatice, iar invitația ar putea fi valabilă din februarie 2026, aceasta fiind cea mai apropiată dată disponibilă.

Totodată, cei care au avut onoarea de a gusta hamburgerul nu pot face comentarii, așa cum s-a convenit. Fiecare oaspete este obligat deci să semneze un formular de confidențialitate care interzice și fotografierea farfuriei, cu excepția cazului în care aceasta este goală. Hamburgerul este acum un paradox: nimeni nu va putea să-l descrie vreodată, însă multă lume este încurajată săși dorească o astfel de experiență.

Autorul recomandă:

Ce conțin, în realitate, BURGERII de la McDonald’s. Puțini români știu ce mănâncă, de fapt

Cel mai scump hamburger din lume costă 384.000 de dolari

Citește și

ACTUALITATE O mașină fără șofer a fost AMENDATĂ în America. „Bolidul indisciplinat” a refuzat să sufle în fiolă
14:46
O mașină fără șofer a fost AMENDATĂ în America. „Bolidul indisciplinat” a refuzat să sufle în fiolă
ACTUALITATE FURT spectaculos la Pucioasa. Hoțul a împrăștiat 20.000 de lei prin magazin în timpul jafului
14:33
FURT spectaculos la Pucioasa. Hoțul a împrăștiat 20.000 de lei prin magazin în timpul jafului
NEWS ALERT LEUL își continuă prăbușirea față de euro. Cursul BNR arată că moneda națională se apropie de un minim istoric
14:28
LEUL își continuă prăbușirea față de euro. Cursul BNR arată că moneda națională se apropie de un minim istoric
DEZVĂLUIRI NĂPASTA familiei Ceaușescu. Singurul copil rămas în viață al cuplului Nicolae și Elena Ceaușescu suferă de o boală letală. Valentin Ceaușescu imploră ajutorul statului pentru tratament
14:21
NĂPASTA familiei Ceaușescu. Singurul copil rămas în viață al cuplului Nicolae și Elena Ceaușescu suferă de o boală letală. Valentin Ceaușescu imploră ajutorul statului pentru tratament
ULTIMA ORĂ Ion Țiriac își extinde IMPERIUL imobiliar. Locul de care magnatul este îndrăgostit iremediabil: „Aș vrea să fug de tot” / Urmează investiții uriașe
14:19
Ion Țiriac își extinde IMPERIUL imobiliar. Locul de care magnatul este îndrăgostit iremediabil: „Aș vrea să fug de tot” / Urmează investiții uriașe
APĂRARE România vrea să cumpere 216 tancuri de luptă, o achiziție în valoare de 6,5 miliarde de euro
14:15
România vrea să cumpere 216 tancuri de luptă, o achiziție în valoare de 6,5 miliarde de euro
Mediafax
Blestemul care s-a abătut asupra familiei Ceaușescu. Valentin a fost diagnosticat cu probleme medicale și nu are bani pentru tratament. El cere ajutorul statului român
Digi24
VIDEO Viral pe TikTok: O tânără nepaleză plecată la muncă se întoarce după 2 ani acasă. Cu ce și-a umplut bagajele
Cancan.ro
Un mire a murit fulgerător în toiul nunții sale! A căzut secerat în timp ce dansa cu mireasa lui, în fața invitaților îngroziți 😲
Prosport.ro
FOTO. Blonda de 26 de ani s-a afișat cu milionarul de 64 de ani, care are 5 divorțuri
Adevarul
Noul plan al Chișinăului, mai ambițios ca oricând. Când ar putea să intre Moldova în UE și cum o poate ajuta România: „Totul e să nu intervină un război”
Mediafax
Procesul lui Călin Georgescu a fost amânat din cauza protestului magistraților
Click
Fructul de toamnă care ne îngrașă mai rău decât carnea sau zahărul! Mihaela Bilic: „Dacă nu vreți să vă treziți cu colăcei de grăsime pe burtă...”
Wowbiz
"Ioana nu este moartă" - Prietenii jurnalistei Ioana Popescu aruncă totul în aer
Antena 3
Filmare tulburătoare cu o nepaleză care se întoarce acasă după 2 ani în Europa. Cu ce-și umple bagajele: Cât dor și câtă durere
Digi24
VIDEO Incendiu de amploare la un hotel din Prahova închis de ISU: două tinere care lucrau în hotel au murit. Primele ipoteze privind ca
Cancan.ro
Marina, o artistă de circ de doar 27 de ani, a murit în timpul unui show. Tragedia a avut loc sub privirile îngrozite ale spectatorilor 😲
Ce se întâmplă doctore
Vedeta din România care a slăbit 20 de kilograme. Ce a pățit după ce s-a înfometat! Acum pozează provocator
observatornews.ro
O fată a murit în timpul unui "ritual", în Israel. Pedeapsa primită de cel care a îngropat-o de vie
StirileKanalD
„A fost otrăvită de o mână criminală!” Mama Andreei Cuciuc, declarații șoc la un an de la moartea fetei! „Criminalul să fie pedepsit!”
KanalD
Răsturnare de situație în cazul tragediei de la hotelul din Prahova. Ce făceau cele două tinere în momentul izbucnirii incendiului
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
EXCLUSIV | Veste bună pentru șoferi: În 2025, rovinieta nu mai trebuie achitată înaintea călătoriei. Regula stabilită de CNAIR
Descopera.ro
Mister rezolvat: Creierul ne controlează pe noi sau noi pe el?
Evz.ro
Exclusiv. Cum s-a schimbat viața Alexandrei Căpitănescu după Vocea României. Visul ei a devenit realitate
A1
Unde a fost depus sicriul cu trupul neînsuflețit al Ioanei Popescu și când va avea loc înmormântarea jurnalistei
Stirile Kanal D
Ce să faci dacă ai imunitatea scăzută și te îmbolnăvești des, mai ales în sezonul rece! Foarte important!
Kfetele
Un nou mesaj din partea mamei Andreei Cuciuc, după ce a mărturisit că fiica ei ar fi fost omorâtă. Ce spune soția artistului Igor Cuciuc: “O să am grijă să primească fiecare ce a oferit.”
RadioImpuls
Sărbătoare mare în calendarul ortodox pe 1 OCTOMBRIE 2025. Tradiții și obiceiuri de Acoperământul Maicii Domnului. Ce NU ai voie să faci în această zi?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Bulă, ți-ai surprins părinții făcând amor?
Descopera.ro
Cele mai mari incendii din istorie: cinci tragedii care au schimbat lumea