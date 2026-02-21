Prima pagină » Z » Bazilica Sagrada Familia a devenit cea mai înaltă biserică din lume. Ultima piesă a turnului central, montată la 144 de ani de la începutul lucrărilor

Bazilica Sagrada Familia a devenit cea mai înaltă biserică din lume. Ultima piesă a turnului central, montată la 144 de ani de la începutul lucrărilor

Mihai Tănase
21 feb. 2026, 08:48, Z
Foto: Freepik

Bazilica Sagrada Familia a ajuns la înălțimea sa finală de 172,5 metri, după montarea ultimei piese a turnului central. Finalizarea crucii din sticlă marchează un moment istoric, la 144 de ani de la începerea construcției.

Ultima piesă a turnului central al bazilicii Sagrada Familia din Barcelona a fost montată vineri, aducând celebra construcție la înălțimea sa maximă, la mai bine de un secol de la debutul lucrărilor, scrie independent.ie.

După mai multe zile în care vântul puternic a împiedicat intervenția echipelor, partea superioară a crucii din oțel și sticlă a fost ridicată cu ajutorul unei macarale și fixată la ora 11:00.

Foto: Facebook/Basílica de la Sagrada Família

Foto: Facebook/Basílica de la Sagrada Família

Crucea, cu patru fațete și o înălțime de 17 metri, finalizează turnul dedicat lui Isus Hristos.

Foto: Facebook/Basílica de la Sagrada Família

Foto: Facebook/Basílica de la Sagrada Família

Odată cu montarea acesteia, Sagrada Familia a ajuns la 172,5 metri, devenind cea mai înaltă clădire din Barcelona și cea mai înaltă biserică din lume. Monumentala bazilică reprezintă opera vieții arhitectului catalan Antoni Gaudí, care și-a dedicat ultimele decenii acestui proiect unic.

Momentul a fost marcat simbolic prin arborarea steagurilor Cataloniei și Vaticanului. Jordi Faulí, arhitectul-șef al proiectului, a descris evenimentul drept unul deosebit pentru întreaga echipă implicată, declarând: „A fost o zi plină de bucurie, minunată pentru toți cei care au făcut acest lucru posibil.”

Foto: Facebook/Basílica de la Sagrada Família

Foto: Facebook/Basílica de la Sagrada Família

O ceremonie oficială care va marca finalizarea turnului, cel mai înalt dintre cele 18 concepute de Gaudí, este programată pentru 10 iunie 2026. Evenimentul va avea loc la centenarul morții arhitectului și la 16 ani după ce bazilica a fost consacrată de Papa Benedict al XVI-lea.

Sagrada Familia, principala atracție turistică din Barcelona

Sagrada Familia este principala atracție turistică a Barcelonei, atrăgând aproximativ 5 milioane de vizitatori anual. Veniturile generate se ridică la circa 150 de milioane de euro pe an, iar aproape jumătate din această sumă a fost investită, până acum, în lucrările de construcție.

Prima piatră a bazilicii a fost pusă în 1882, iar Gaudí nu s-a așteptat niciodată ca proiectul să fie finalizat în timpul vieții sale. La momentul morții sale, doar unul dintre turnuri era complet finalizat.

În ultimele decenii, lucrările au fost accelerate semnificativ, pe măsură ce Sagrada Familia a devenit un simbol arhitectural global, admirat pentru estetica sa unică și viziunea revoluționară a creatorului său.

