Leo Grozavu, despre șansele ca FC Botoșani să mai prindă un loc de play-off: „Play-out-ul va fi un campionat foarte greu”

21 feb. 2026, 09:06, Sport
Leo Grozavu, antrenorul lui FC Botoșani, a vorbit despre șansele ca echipa sa să mai prindă un loc de play-off, după înfrângerea cu U Cluj, 1-3.

FC Botoșani are o singură victorie în ultimele zece etape, trei egaluri și șase eșecuri. Are 42 de puncte și e pe locul șapte, când mai sunt două etape din sezonul regulat. Ar avea nevoie să învingă în cele două meciuri rămase din această ediție, până la deciderea play-off-ului și play-out-ului, pe Hermannstadt și Petrolul.

„Este o înfrângere, toate înfrângerile dor. A fost un joc care a început de la 0-2 și apoi ne-a fost foarte greu, cu toate că am încercat. Ca atitudine nu am ce să le reproșez, dar din păcate am făcut foarte multe cadouri. Trei, mai exact, cele trei goluri s-au născut din greșelile noastre.

Ăsta este fotbalul, atât am putut. Primele goluri au fost trase la indigo, acțiuni foarte simple cu atacantul central liber în careu, dar ce să facem? Asta este. Nu suntem în cea mai bună perioadă, asta e clar, dar s-au pierdut mai de mult niște pași. Sigur că acum trebuie să ridicăm capul, mai sunt două etape de sezon regulat. Dacă stăm să comparăm cu ce s-a întâmplat în anii trecuți, am făcut un campionat bun.

Sunt 42 de puncte, nu este ușor să faci atâtea. Dar asta nu înseamnă că trebuie să ne culcăm pe-o ureche de acum. Mai sunt două meciuri de sezon regulat, apoi play-out-ul va fi un campionat foarte greu.

Pe undeva prevezi căderea, pentru că știu ce s-a întâmplat în alți ani, cu alte echipe. În general știm că sunt probleme atunci când vine sezonul rece. Dar noi trebuie să le rezolvăm, toți cei care suntem aici. Strângem rândurile, luptăm în continuare. Matematic mai sunt șanse pentru play-off, dar acum trebuie să arătăm că suntem jucători de caracter, club de caracter. Nu are niciun sens să plângem acum, trebuie să strângem rândurile. Trebuie să ne reechilibrăm rapid, acum să arătăm că suntem cu toții maturi, nu să venim cu reproșuri. Ce s-a dus s-a dus, trecutul nu mai poate fi întors, dar putem schimba prezentul și viitorul”, a declarat Leo Grozavu, la PrimaSport.

Despre meciul cu U Cluj a vorbit și Valeriu Iftime, finanțatorul de la FC Botoșani.

