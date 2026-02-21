Prima pagină » Sport » U Cluj, la un pas de calificarea în play-off-ul Superligii. Alexandru Chipciu: „Am înnebunit cu calculele”

U Cluj, la un pas de calificarea în play-off-ul Superligii. Alexandru Chipciu: „Am înnebunit cu calculele”

21 feb. 2026, 08:54, Sport
U Cluj, la un pas de calificarea în play-off-ul Superligii. Alexandru Chipciu: „Am înnebunit cu calculele”

U Cluj e aproape de calificarea în play-off, după ce a învins pe FC Botoșani, 3-1, în etapa 28 a Superligii.

Au marcat Hervin Ongenda (19), respectiv Jovo Lukic (4, 14) și Mouhamadou Drammeh (55). U Cluj e pe locul patru, 48 de puncte, și FC Botoșani e pe șapte, 42 de puncte.

După meci, Alexandru Chipciu, om de bază al trupei ardelene, a vorbit despre calculele pentru play-off. Pe lângă această etapă mai sunt două din sezonul regulat și U Cluj ar avea nevoie de un rezultat favorabil cu Oțelul Galați, în runda 29 a campionatului.

U Cluj, la un pas de calificarea în play-off-ul Superligii. Alexandru Chipciu: „Am înnebunit cu calculele”

„Victorie dificilă, pe un teren dificil. Era foarte uscat terenul, nu prea puteai pasa, să joci fotbal. A fost mai mult despre luptă. Stilul lor de joc este croit pe lupta asta, dar cred că ne-am adaptat bine. Am suferit după ce am marcat două goluri relativ ușor, ei au jucat numai mingi lungi, câștigau mingea a doua și apoi plecau.

Ne-a fost greu să ne adaptăm, să ieșim din pumnii din prima repriză. Dar aveam sentimentul că o să cadă, nu poți ține ritmul acela de presing 90 de minute. Noi avem și un lot mult mai bun, la noi rezervele sunt de nivelul titularilor.

Asta a făcut diferența, am știut când să suferim, am profitat de contraatacuri. Am interpretat foarte bine fazele de joc. Când trebuie să ataci, ataci, când trebuie să te aperi, te aperi.

Cred că este o victorie meritată și am luat o poziție bună pentru play-off, dar mai sunt două etape. Cred că am înnebunit cu calculele zilele astea, cred că toate echipele au făcut calcule. Ne uitam la UTA, voiam să câștige UTA, apoi ne gândeam că dacă bat FCSB-ul ți-e frică și de UTA apoi. Cel mai important a fost să ne focusăm doar pe noi. Am avut încredere, pentru că am mai făcut meciuri bune aici.

Mintea asta e ciudată: ne gândeam pe la mijlocul campionatului să fim acolo, că va fi groasă în play-out, iar acum ne gândim că te bați la play-off. Important este să rămânem cu picioarele pe pământ, să luăm fiecare meci. Urmează unul foarte important cu Oțelul. Încă nu suntem calificați în play-off.

Este un campionat disputat și frumos. Păcat de condițiile de joc. Calitatea meciurilor nu a fost la cel mai înalt nivel în toată Liga 1. Doar câteva terenuri sunt foarte bune, dar încercăm și noi, la nivelul nostru, să oferim un fotbal bun. E un drum lung până acasă. Dacă vii la Botoșani și să mai și pierzi, își vine să plângi până la Cluj”, a spus Alexandru Chipciu, la Digi Sport.

Recomandarea video

Citește și

SPORT Cum a reacționat Ilie Năstase, după ce a aflat că Ministrul Apărării a trimis Corpul de Control la CSA Steaua
10:09
Cum a reacționat Ilie Năstase, după ce a aflat că Ministrul Apărării a trimis Corpul de Control la CSA Steaua
SPORT Leo Grozavu, despre șansele ca FC Botoșani să mai prindă un loc de play-off: „Play-out-ul va fi un campionat foarte greu”
09:06
Leo Grozavu, despre șansele ca FC Botoșani să mai prindă un loc de play-off: „Play-out-ul va fi un campionat foarte greu”
SPORT TOP 10 | Cei mai bogați fotbaliști români în activitate. Ce averi au Ianis Hagi, Dennis Man și Florin Tănase de la FCSB
07:58
TOP 10 | Cei mai bogați fotbaliști români în activitate. Ce averi au Ianis Hagi, Dennis Man și Florin Tănase de la FCSB
SPORT Suspans la FRF! Încă nu știm ce selecționer vom avea la Turcia – România, termenul anunțat de Răzvan Burleanu a fost depășit
06:49
Suspans la FRF! Încă nu știm ce selecționer vom avea la Turcia – România, termenul anunțat de Răzvan Burleanu a fost depășit
SPORT Acuze incredibile în Superliga de fotbal! Valeriu Iftime: „Parcă a băut două sticle de whisky”
06:38
Acuze incredibile în Superliga de fotbal! Valeriu Iftime: „Parcă a băut două sticle de whisky”
SPORT Universitatea Craiova e pe primul loc, dar Filipe Coelho susține că nu se gândește la titlu. „Nu-mi pierd timpul cu asta”
21:40
Universitatea Craiova e pe primul loc, dar Filipe Coelho susține că nu se gândește la titlu. „Nu-mi pierd timpul cu asta”
Mediafax
Ce înseamnă marea înfrângere a lui Trump la „CCR-ul american”
Digi24
VIDEO Cum a primit moneda românească denumirea de „leu”. Trebuia inițial să se numească „român”
Cancan.ro
Fostul internațional, sedus de ispita de la Insula Iubirii. A divorțat după doar 3 luni de căsnicie, iar acum și-a găsit jumătatea
Prosport.ro
FOTO. Eleonora, una dintre cele mai frumoase jurnaliste, a atras privirile la meci
Adevarul
Ce șanse sunt ca Vladimir Putin să fie înlăturat de la putere? Strategia liderului rus în fața presiunilor interne și eșecurilor din Ucraina
Mediafax
Imaginile din satelit arată că Iranul se pregătește de războiul cu SUA
Click
Horoscop săptămâna 20-26 februarie. Patru zodii au noroc pe toate planurile, iar un nativ primește vești mari la locul de muncă
Digi24
Ce cred ucrainenii despre noua rachetă de croazieră românească Sahara, prevăzută cu Nemesis AI: „Singurul proiect cunoscut publicului”
Cancan.ro
'Profetul Apocalipsei', care a prezis moartea Reginei Elisabeta a II-a, face predicții tulburătoare pentru 2026: 'Va escalada rapid, apoi...'
Ce se întâmplă doctore
Oana Roman, nemachiată și fără filtre. Cum arată, în realitate, la aproape 50 de ani. „No filter. Doar creme bune și grijă pentru ten”
Ciao.ro
Vedetele din România au strălucit la Balul Mascat Bridgerton din București. Adelina Pestrițu și Nicole Cherry au atras toate privirile
Promotor.ro
Sandman - Modelul Dacia care nu a existat niciodată, dar pe care toți îl caută în 2026
Descopera.ro
China a construit robotul suprem! Ce poate face?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: -– Te-am văzut în vis, erai dezbrăcată!
Descopera.ro
ADN-ul antic a rezolvat un mister vechi de 12.000 de ani al unei boli genetice rare
ACTUALITATE Dan Dungaciu: „America a crescut mare și și-a dat seama că nu mai recunoaște părinții Europei”
11:00
Dan Dungaciu: „America a crescut mare și și-a dat seama că nu mai recunoaște părinții Europei”
Ion Cristoiu: Cum a fost îmbrobodit Nicușor Dan de ai lui că vizita în S.U.A. a fost un succes
10:56
Ion Cristoiu: Cum a fost îmbrobodit Nicușor Dan de ai lui că vizita în S.U.A. a fost un succes
JUSTIȚIE Moștenitorii averii lui Jeffrey Epstein au ajuns la un acord de 35.000.000 $ în cadrul unui proces colectiv cu victimele abuzate
10:45
Moștenitorii averii lui Jeffrey Epstein au ajuns la un acord de 35.000.000 $ în cadrul unui proces colectiv cu victimele abuzate
ULTIMA ORĂ Un microbuz cu 16 persoane s-a răsturnat pe un drum din Giurgiu. A fost activat Planul Roșu de Intervenție. Imagini de la fața locului
10:36
Un microbuz cu 16 persoane s-a răsturnat pe un drum din Giurgiu. A fost activat Planul Roșu de Intervenție. Imagini de la fața locului
ACTUALITATE Viorica Dăncilă: „Este foarte greu să ne gândim la alegeri anticipate. Pot să se întâmple doar sub presiunea străzii”
10:30
Viorica Dăncilă: „Este foarte greu să ne gândim la alegeri anticipate. Pot să se întâmple doar sub presiunea străzii”
Gândul de Vreme Când scăpăm de ninsori și viscol. Meteorologii ANM, prognoză de ultimă oră pentru Gândul
10:27
Când scăpăm de ninsori și viscol. Meteorologii ANM, prognoză de ultimă oră pentru Gândul

Cele mai noi

Trimite acest link pe