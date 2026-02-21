U Cluj, la un pas de calificarea în play-off-ul Superligii. Alexandru Chipciu: „Am înnebunit cu calculele”

U Cluj e aproape de calificarea în play-off, după ce a învins pe FC Botoșani, 3-1, în etapa 28 a Superligii.

Au marcat Hervin Ongenda (19), respectiv Jovo Lukic (4, 14) și Mouhamadou Drammeh (55). U Cluj e pe locul patru, 48 de puncte, și FC Botoșani e pe șapte, 42 de puncte.

După meci, Alexandru Chipciu, om de bază al trupei ardelene, a vorbit despre calculele pentru play-off. Pe lângă această etapă mai sunt două din sezonul regulat și U Cluj ar avea nevoie de un rezultat favorabil cu Oțelul Galați, în runda 29 a campionatului.

„Victorie dificilă, pe un teren dificil. Era foarte uscat terenul, nu prea puteai pasa, să joci fotbal. A fost mai mult despre luptă. Stilul lor de joc este croit pe lupta asta, dar cred că ne-am adaptat bine. Am suferit după ce am marcat două goluri relativ ușor, ei au jucat numai mingi lungi, câștigau mingea a doua și apoi plecau.

Ne-a fost greu să ne adaptăm, să ieșim din pumnii din prima repriză. Dar aveam sentimentul că o să cadă, nu poți ține ritmul acela de presing 90 de minute. Noi avem și un lot mult mai bun, la noi rezervele sunt de nivelul titularilor.

Asta a făcut diferența, am știut când să suferim, am profitat de contraatacuri. Am interpretat foarte bine fazele de joc. Când trebuie să ataci, ataci, când trebuie să te aperi, te aperi.

Cred că este o victorie meritată și am luat o poziție bună pentru play-off, dar mai sunt două etape. Cred că am înnebunit cu calculele zilele astea, cred că toate echipele au făcut calcule. Ne uitam la UTA, voiam să câștige UTA, apoi ne gândeam că dacă bat FCSB-ul ți-e frică și de UTA apoi. Cel mai important a fost să ne focusăm doar pe noi. Am avut încredere, pentru că am mai făcut meciuri bune aici.

Mintea asta e ciudată: ne gândeam pe la mijlocul campionatului să fim acolo, că va fi groasă în play-out, iar acum ne gândim că te bați la play-off. Important este să rămânem cu picioarele pe pământ, să luăm fiecare meci. Urmează unul foarte important cu Oțelul. Încă nu suntem calificați în play-off.

Este un campionat disputat și frumos. Păcat de condițiile de joc. Calitatea meciurilor nu a fost la cel mai înalt nivel în toată Liga 1. Doar câteva terenuri sunt foarte bune, dar încercăm și noi, la nivelul nostru, să oferim un fotbal bun. E un drum lung până acasă. Dacă vii la Botoșani și să mai și pierzi, își vine să plângi până la Cluj”, a spus Alexandru Chipciu, la Digi Sport.