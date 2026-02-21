Scene incredibile în centrul Vienei. Momentul în care un celebru influencer a aruncat 10.000 euro de la balcon peste o mulțime de oameni

Scene spectaculoase în centrul Vienei, unde un influencer cunoscut din Austria a aruncat 10.000 de euro în bancnote de 10 euro peste o mulțime de oameni adunată pe Mariahilfer Straße. Momentul postat pe rețelele de socializare a devenit imediat viral.

Un moment desprins parcă dintr-un film a avut loc în centrul capitalei Austriei, pe celebrul bulevard Mariahilfer Straße, unde fnfluencerul vienez MaxaMillion a aruncat de la balcon suma de 10.000 de euro, în bancnote de câte 10 euro, direct peste mulțimea strânsă la fața locului.

Gestul nu a fost unul spontan. Influencerul și-a anunțat în prealabil urmăritorii de pe Instagram că va face acest lucru, precizând ora și locul exact.

„Tocmai am retras 10.000 de euro și îi vom arunca pe toți în mulțime mâine, orice s-ar întâmpla”, și-a anunțat acesta urmăritorii înainte de eveniment, mesaj care s-a dovedit a fi cât se poate de real.

Drept urmare, numeroși fani au venit pregătiți cu umbrele întoarse invers sau chiar cu plase pentru prins insecte, în speranța de a prinde cât mai multe bancnote.

Unii participanți au reușit să adune sume frumușele de bani în doar câteva minute, folosindu-se de aceste metode ingenioase. Zona a devenit rapid neîncăpătoare, iar imaginile cu „ploaia de bani” s-au răspândit masiv pe rețelele sociale.

În spatele acestui personaj se află antreprenorul și influencerul austriac Max Weißenbock, în vârstă de 30 de ani, cunoscut pe Instagram sub numele de „MaxaMillion” sau „maxobeyme”. El este deja celebru pentru campanii de marketing neconvenționale, care stârnesc reacții puternice și atrag atenția publicului larg.

Recent, Max Weißenböck a pus în scenă o altă cascadorie la Balul Operei din Viena, unde însoțitoarea sa a apărut într-o rochie decorată cu numeroase bancnote de 10 euro.

Pe Instagram, influencerul are aproximativ 482.000 de urmăritori, fiecare acțiune a sa generând mii de reacții și distribuiri.

