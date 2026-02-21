Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Dan Dungaciu: „Europenii sperau ca Rubio să fie candidatul pentru 2028 și o să le fie mai bine”

Dan Dungaciu: „Europenii sperau ca Rubio să fie candidatul pentru 2028 și o să le fie mai bine"

Malina Maria Fulga
21 feb. 2026, 09:00, Marius Tucă Show
Dan Dungaciu: „Europenii sperau ca Rubio să fie candidatul pentru 2028 și o să le fie mai bine”

Într-o emisiune transmisă live de Gândul, prof. univ. dr. Dan Dungaciu a făcut predicții privind viitorii candidați pentru scaunul de la Washington din partea partidului Democrat și Republican, dar a vorbit și despre speranțele europenilor privind o schimbare de administrație sau de viziune din partea SUA din 2028. Urmărește aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Dan Dungaciu susține că liderii europeni sperau ca viitorul candidat republican la alegerile prezidențiale din SUA să fie Marco Rubio, pentru a repune lucrurile pe linia obișnuită după schimbările radicale aduse de administrația Trump. Cu toate acestea, analistul politic susține că speranțele europenilor au fost spulberate de discursul oficialului american, dând impresia că se dorește o păstrare a direcției și că un candidat plauzibil ar fi, mai degrabă, vicepreședintele J.D. Vance.

„Rubio le spune: așa sunt lucrurile. Noi, americanii, mergem mai departe. Noi credem în continuare că Occidentul e cel mai puternic. Credem că trebuie să fie cel mai puternic. Noi nu abandonăm această luptă. Lumea s-a schimbat. În niciun caz nu vă mai gândiți cum a spus Donald Trump în discursul de politică externă din 2016, pe care l-ați prezentat și dumneavoastră. Lumea nu se mai întoarce la globalizare. Lumea s-a schimbat, luptăm pentru fiecare, pentru valorile lui, și noi, consecvenți, să luptăm pentru valorile noastre. Noi oricum asta facem, le-a spus Rubio, uitându-se la europeni, și ne ducem în direcția aceea. Cuvântul în engleză se numește leadership. Noi nu putem să-l traducem, că nu înseamnă «șef», e cel care dă direcția. Leadership-ul american a fost indicat. Noi mergem în direcția aceea. Mergem să cucerim. Nu facem pași înapoi. Dacă veniți cu noi, bine, dacă nu…

Ei nu vor să înțeleagă că e vorba de administrația americană. Administrația Trump. De o administrație americană care are conținutul ăla. Și are mai multe fețe, dar e o administrație coerentă. Cum îmi spuneau cei de la Gold, de la institutul despre care noi am discutat, noi am avut timp, patru ani, să construim strategic. Unul dintre proiecte a fost America 2025, făcut de Heritage Foundation. Trump nu și l-a însușit 100%, dar spune: Pentru prima dată am construit strategic fiecare pas. Și din punctul ăsta de vedere, noi vedem o administrație extrem de coerentă. Și am mai spus în emisiunea noastră, faptul că Rubio a devenit Secretar de Stat e coerent cu atenția lor pe emisfera vestică și pe America de Sud. Și toate lucrurile de soiul ăsta devin, cum să spun, mai inteligibile dacă pleci de la o ipoteză care e de bun-simț, administrația e coerentă, are un plan și îl urmează. E mult mai dureros când cel care credeai că-ți este aliatul din administrație… . Cum ziceau europenii: «Poate nu-i Vance, poate e Rubio». Și cu Rubio, dacă el va fi candidatul și va fi Vance.”

În ceea ce privește tabăra Democrată, spune Dan Dungaciu, s-ar preconiza drept candidat pentru viitoarele alegeri actualul guvernator al Californiei. Într-un discurs ținut la München, acesta le-ar fi transmis liderilor europeni că, după terminarea mandatului lui Donald Trump, în cazul unei victorii a democraților, lucrurile se vor așeza din nou.

„Guvernatorul Californiei a fost și el prezent la München. El are cele mai mari șanse să fie candidat democrat la alegerile prezidențiale. El a fost acolo și le-a spus europenilor: «Stați liniștiți, Trump este un fenomen istoric»– nu le-a spus că e un accident istoric – «dar o să dispară. Deci, când venim noi, o să discutăm altfel cu voi, relaxați-vă un pic și nu abandonați lupta». Acum, nu știu cât de credibil e Gavin Newsom. Asta înseamnă că mai există tot vreo 4 ani de administrație Trump. Mai avem și alegerile, sigur, de la jumătatea mandatului din noiembrie, dar, dincolo de asta, Trump e obișnuit să guverneze prin ordine executive, deci nu e chiar așa de simplă treaba, nici dacă presupunem că ar pierde acele alegeri.”

