Palatul Versailles va majora cu 3 euro preţul biletului de intrare pentru vizitatorii din afara Europei. Cât va costa din 2026

După Luvru, Palatul Versailles anunţă că va majora tarifele pentru cetăţenii non-europeni în 2026. Astfel, palatal Versailles o să majorize cu 3 euro prețul biletului de intrare pentru vizitatorii din afara Europei, o diferențiere tarifară dorită de Ministerul Culturii și deja aplicată mai ales la Luvru.

Începând cu 14 ianuarie, cetăţenii din afara Spaţiului Economic European (SEE, care include Uniunea Europeană, Islanda, Liechtenstein şi Norvegia) vor fi nevoiți să plătească 35 de euro pentru a vizita domeniul lui Ludovic al XIV-lea, faţă de 32 de euro în prezent, fapt care reprezintă o creştere de 9,4%.

Decizia a fost luată la 27 noiembrie într-o ședință a consiliului de administrație al instituției publice care administrează Palatul Versailles, ar trebui să permit economisirea a 9,3 milioane de euro suplimentari pe an, potrivit previziunilor bazate pe numărul de vizitatori din 2024.

În 2024, Palatul Versailles a primit 8,4 milioane de vizitatori, dintre care 83% au fost străini.

Reprezentând 15% din totalul vizitatorilor, americanii formează primul contingent de străini, înainte de China și Italia, ambele cu 6%, conform raportului anual al instituției ce găzduiește și grădinile și cele două Trianon.

De asemenea, la sfârşitul lunii noiembrie, Muzeul Luvru a decis să majoreze preţul biletului de intrare pentru rezidenţii din afara SEE, care vor trebui să plătească, începând cu 14 ianuarie, 32 de euro faţă de 22 în prezent, fapt ce reprezintă o creştere de 45%.

Această diferenţiere a tarifelor a fost anunţată de ministrul Culturii, Rachida Dati, şi va fi aplicată treptat, până în 2026, tuturor operatorilor culturali cei mai frecventaţi de publicul extraeuropean.

