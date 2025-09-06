Prima pagină » Actualitate » Cât costă un borcan de zacuscă PREMIUM cu trufe. Ce prețuri practică piețele în toamna lui 2025

06 sept. 2025, 10:42, Actualitate
Luna septembrie este sinonimă cu „instalarea” discretă a toamnei, iar gospodinele nu contenesc să meargă la piață, pentru a cumpăra legume pentru zacusca de casă.

De exemplu, în piața centrală din Suceava, este mare forfotă: unii cumpără fructe și legume, iar alții negociază prețul la bunătățile gata făcute, precum murături și zacuscă, scrie observatornews.ro.

Una din cele mai bune rețete de zacuscă vine din Bucovina și vedeta este vânăta. Din 5 kg de vinete, gogoșari, ardei capia, 4 kg de ceapă, bulion și aproximativ un litru de ulei pot fi obținute 40 de borcane de zacuscă la 400 grame și ar costa 2000 de lei.

Cu tot cu borcanele goale, mai adăugăm 60 de lei, ajungând la suma de 2060 lei, cu aproximație.

Producătorii locali nu vor mări prețurile în această toamnă, preferând să vândă zacusca delicioasă, decât să rămână cu ea pe rafturi.

Un borcan de zacuscă costă între 17 și 27 de lei. Există și „zacusca premium, cu trufe”, care costă 43 de lei borcanul.

Defalcat, legumele costă cam ca anul trecut: gogoșarul 8 lei, capia 8 lei, ardeiul 6 lei, vânăta 6 lei, roșia 6 lei.

Dincolo de tarabele viu colorate, de unde lumea cu puțin timp liber cumpără borcanele de zacuscă gata preparate, gospodinele nu renunță la vechea tradiție de a-și face propria zacuscă de casă, pe care o vor ține în cămara de iarnă, după rețetele moștenite din moși strămoși.

O clientă spune că va prepara 20 de borcane de zacuscă de vinete, după o rețetă veche de „ani și ani”.

Se plânge de prețurile prea mari, dar asta nu înseamnă că nu va cumpăra vinete, gogoșari, ardei și alte legume, pentru a prepara delicioasa zacuscă de casă, savurată în familie, în toamnele și iernile geroase, în căldura propriului cămin.

De asemenea, pentru cei care vor să mănânce dulciuri sănătoase, la piață se găsesc bunătăți precum dulcețuri și compoturi aromate, ca-n copilărie, dar și siropuri de tot felul.

