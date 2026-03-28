Cât costă un plin la mașină, calculat în timp de lucru efectiv. Avem socoteala pe care nimeni nu a îndrăznit să o facă

În plină criză energetică, acutizată de războiul declanșat în Orientul Mijlociu prin intervenția Israel&SUA împotriva Iranului, prețurile la carburant au luat-o razna și, ca de obicei, șoferii resimt cel mai tare scumpirile. Ziarul de Iași a calculat cât muncești în plus pentru un plin la mașină, o socoteală pe care nimeni nu a îndrăznit să o facă, dar de care fiecare român posesor de mașină ar trebui să afle.

Motorina a depășit, deja, pragul de 10 lei pe litru, iar benzina mai are puțin până va trece de această barieră psihologică.

Cât muncim mai mult pentru un plin

Iar dacă la pompă combustibilul s-a scumpit, salariile au rămas aceleași. Ținând cont și de rata inflației, câștigăm mai puțin, practic.

Toate aceste scumpiri, traduse în ore de muncă, ne arată cât de mult muncește un român ca să poată circula zilnic cu mașina personală. Și, dacă ne gândim puțin mai atent, vedem că, în realitate, plătim carburantul scumpit nu doar cu bani, ci cu ore din viața noastră.

De exemplu, arată sursa citată, în cazul unui angajat care lucrează cu normă întreagă (160 de ore pe lună), plătit cu salariul minim net pe economie (2.574 de lei), ora de muncă valorează 16 lei.

În momentul de față, un plin la un autoturism care are rezervor de 50 de litri costă în jur de 480-500 de lei. Pentru angajatul plătit cu salariul minim net, asta înseamnă aproximativ 31 de ore de muncă. Cu alte cuvinte, el muncește patru zile ca să umple rezervorul mașinii cu care se deplasează.

Față de începutul lui 2026, scumpirea este substanțială. În ianuarie, același plin costa maximum 380 de lei, iar în prezent e cu 100 de lei mai mult. Tradus în muncă, înseamnă încă o zi în plus lucrată pentru fiecare plin.

Vezi calculul făcut la un an: câte zile muncește un român ca să umple rezervorul mașinii sale.