Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, nu exclude posibilitatea unui blackout, însă acest scenariu sumbru ar fi posibil doar dacă sunt îndeplinite cumulativ mai multe condiţii, care compun aşa-numita ”furtună perfectă”.

Va fi măsurat impactul centralelor pe cărbune asupra sistemului energetic național

”Facem tot ce ţine noi ca să nu ajungem acolo”, susţine ministrul de resort. În altă ordine de idei, țara noastră pregăteşte un centru de securitate cibernetică în materie de energie.

”În momentul de faţă, pentru a vedea care este impactul asupra sistemului energetic naţional al centralelor pe cărbune, am comandat un studiu, făcut după o metodologie europeană, de o companie de consultanţă internaţională”, a declarat, sâmbătă, în emisiunea Insider Politic de la Prima TV, ministrul Energiei, Bogdan Ivan (foto).

Negocieri dure cu Comisia Europeană pentru păstrarea centralelor pe cărbune

Acesta a precizat că studiul, de 6.000 de pagini, include şi scenariul unui blackout. Ivan a punctat că, pentru a nu se ajunge la colapsul sistemului, se negociază cu Comisia Europeană pentru a fi păstrate, deocamdată, centralele pe cărbune.

”Negociem cu cei din Comisia Europeană şi, pentru prima dată, după 2 ani de zile, au fost dispuşi să accepte redeschiderea discuţiilor pe ţinta 119, cea a decarbonizării, şi în această formulă trag nădejde că vom trece cu bine această iarnă, păstrând în continuare capacităţile de producţie a energiei pe cărbune (…) Aşa că facem tot ce ţine noi ca să nu ajungem acolo”, a mai afirmat ministrul Energiei.

Cel puţin pentru această iarnă, dacă se păstrează centralele pe cărbune, va exista suficientă energie atunci când avem un vârf de consum, asigură Bogdan Ivan.

Conform angajamentelor României, luate acum 5 ani, atunci când s-a elaborat PNRR-ul, România şi-a asumat cea mai activă ţintă de decarbonizare din Uniunea Europeană. În consecință, până la finalul anului, ar trebui să închidem toate centralele pe cărbune în funcţiune pentru a pune în loc centrale pe gaz.

