Românii se confruntă cu cele mai mari facturi la curent din Europa. Care este cauza

Ruxandra Radulescu
19 sept. 2025, 16:16, Actualitate
România traversează o perioadă dificilă, din punct de vedere al costurilor pentru energia electrică. În ciuda surselor de energie relativ ieftine, cum ar fi cea solară, eoliană, sau hidro, cetățenii se confruntă cu cele mai mari costuri la curent din Europa. 

„Expirarea plafonării tarifelor la energie de la 1 iulie 2025 a scos la iveală vulnerabilitatea pieței autohtone. Mai mult, liberalizarea a dus la costuri duble la energie electrică în multe gospodarii.

În industrie, creșterea costurilor la energie pot genera efecte în lanț, scumpiri la produsele și serviciile de bază pentru populația largă.

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a promovat o schemă de ajutor pentru cei vulnerabili, vouchere de 50 de lei, pentru a reduce o parte din povara facturii. Totuși, aceste măsuri punctuale nu rezolvă problemele structurale.

România se străduiește să rămână pe harta verde a Europei, dar realitatea arată că renunțarea la centralele pe cărbune, conform angajamentelor internaționale, riscă să destabilizeze securitatea energetică a țării.

Negocierile cu Comisia Europeană pentru amânarea închiderii acestor centrale arată cât de precar este echilibrul între ambiția pentru un viitor ecologic și nevoia de energie accesibilă.

O parte a ecuației grave ține de faptul că infrastructura nu este adaptată ritmului investițiilor în regenerabile. Pierderile din rețea sunt enorme, iar capacitatea de stocare rămâne foarte limitată.

Astfel, România a ajuns în situația paradoxală de a importa până la 20% din energia necesară în orele de vârf, atunci când prețurile sunt cele mai mari și de a exporta energie la prețuri ridicol de mici în timpul zilei când producția solar atinge cota maximă.

Viitorul? Unul ambivalent. Pe de o parte, potențialul de a deveni exportator de energie verde este enorm. Pe de alta, experimentăm deja limitele tranziției forțate când lipsa infrastructurii și a investițiilor majore produce dezamăgire și revoltă socială.

Dacă România va reuși să-și modernizeze rapid rețeaua, să atrage investitori serioși și să pună pe picioare capacități de stocare, atunci România verde poate fi mai mult decât un slogan”, a precizat Niels Schneker.

