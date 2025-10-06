Prima pagină » Actualitate » Cât plătesc Andra și Cătălin Măruță pentru educația copiilor, înscriși la o școală PRIVATĂ. Mulți români nu fac atâția bani în 3 luni

Cât plătesc Andra și Cătălin Măruță pentru educația copiilor, înscriși la o școală PRIVATĂ. Mulți români nu fac atâția bani în 3 luni

06 oct. 2025, 11:14, Actualitate
Cât plătesc Andra și Cătălin Măruță pentru educația copiilor, înscriși la o școală PRIVATĂ. Mulți români nu fac atâția bani în 3 luni
Cât plătesc Andra și Cătălin Măruță pentru educația copiilor, înscriși la o școală privată / Sursa FOTO: cancan.ro

Andra și Cătălin Măruță sunt unul dintre cele mai mediatizate cupluri din showbizul românesc. În această toamnă, copiii celor doi au început un nou an școlar, iar când vine vorba de educația lor vedetele de la Pro TV nu fac niciun fel de compromisuri.

Astfel, ei au ales una dintre cele mai apreciate instituții private de învățământ din București pentru micuții Eva și David.

Unde învață Eva și David Măruță

David, care are 14 ani, și sora lui mai mică, Eva, în vârstă de 10 ani, sunt elevi la Cambridge School of Bucharest, o școală recunoscută pentru standardele sale ridicate și pentru accentul pus pe dezvoltarea personală a elevilor.

De altfel, chiar din primele informații postate pe site-ul instituției aflăm că se urmărește performanța, comunicarea și formarea unor tineri încrezători și responsabili.

Iar la o astfel de școală, educația nu este deloc ieftină. Taxele anuale variază între 12.200 și 18.400 de euro, în funcție de nivelul de studiu.

De exemplu, pentru Eva, care tocmai a intrat în clasa a V-a, costurile ajung la 15.800 de euro pe an, în timp ce pentru David, elev în clasa a VIII-a, taxa anuală este de 16.500 de euro. În total, dacă facem un calcul, observăm că familia Măruță plătește aproximativ 32.300 de euro anual. Sau, mai simplu, în jur de 3.600 de euro în fiecare lună, pe perioada anului școlar.

Pentru mulți români, vorbim de bani foarte mulți, puțini fiind cei care câștigă suficient încât să își permită o asemenea școală. În schimb, Andra și Cătălin Măruță demonstrează că educația copiilor reprezintă o prioritate, iar pentru asta sunt dispuși să investească oricât este necesar.

Afacerile familiei Măruță

Iar când vine vorba de bani, cei doi părinți pot spune că nu s-au asigurat să nu le lipsească nimic copiilor.

Conform declarațiilor de avere din 2022, scrie bzi.ro, Andra și Cătălin Măruță dețin în comun patru firme: Andra Records, Ocean Music, Studio 78 și Plan B Music, societăți cu o cifră de afaceri totală de aproximativ 15,6 milioane de lei.

În 2023, familia Măruță și-a extins portofoliul cu încă trei firme – Oscar House, Avocado Music și Lion 23 Film -, prin care desfășoară activități de producție, muzică și televiziune.

În cadrul Andra Records, ambii soți dețin părți egale, compania fiind specializată în producție și editare muzicală. În schimb, la Ocean Music, Cătălin are 80% din acțiuni, iar Andra, restul de 20%. În Studio 78, firma care se ocupă cu producția TV și video, proporția este de 90% pentru Cătălin și 10% pentru Andra, dar la Plan B Music procentele se inversează: Andra deține 80%, iar Cătălin 20%.

După cum se vede, succesul acestor afaceri le permite celor doi părinți să le ofere copiilor tot ce este mai bun în materie de educație privată.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Povestea înduioșătoare a profesoarei din Alba care zilnic parcurge 110 km pentru a le preda elevilor de gimnaziu. „Fac această meserie cu drag”

Andra Măruță a fost la un pas de ACCIDENT pe scenă. Deși este admirată pentru silueta ei impecabilă, are o problemă serioasă de sănătate de la dietă

Citește și

NEWS ALERT Vești proaste de la ANM. Al doilea CICLON lovește cu PUTERE România. Pericol de inundații în jumătate din țară. Cod roșu de ploi și vijelii
11:26
Vești proaste de la ANM. Al doilea CICLON lovește cu PUTERE România. Pericol de inundații în jumătate din țară. Cod roșu de ploi și vijelii
ACTUALITATE Ai deschis din greșeală un plic sosit pe numele vecinului tău? Ce riști conform Codului Penal
10:35
Ai deschis din greșeală un plic sosit pe numele vecinului tău? Ce riști conform Codului Penal
SPORT Ce i-a spus Mihai Popescu lui Vladimir Screciu pe teren, în timpul partidei FCSB – Universitatea Craiova. „Mamă, chiar nu mă așteptam să…”
10:33
Ce i-a spus Mihai Popescu lui Vladimir Screciu pe teren, în timpul partidei FCSB – Universitatea Craiova. „Mamă, chiar nu mă așteptam să…”
ULTIMA ORĂ Președintele Nicușor Dan și-a numit, dintr-un foc, 16 consilieri. Printre ei, nume despre care Gândul a scris ieri, Tomac, Lazurca sau Orban
10:29
Președintele Nicușor Dan și-a numit, dintr-un foc, 16 consilieri. Printre ei, nume despre care Gândul a scris ieri, Tomac, Lazurca sau Orban
ANALIZĂ Mii de drone aruncate de Rusia asupra Ucrainei în luna septembrie. Ce înseamnă tactica „HAITA DE LUPI”, unde au fost cele mai multe lovituri și ce eficacitate au avut
10:00
Mii de drone aruncate de Rusia asupra Ucrainei în luna septembrie. Ce înseamnă tactica „HAITA DE LUPI”, unde au fost cele mai multe lovituri și ce eficacitate au avut
DECLARAȚII EXCLUSIVE România a pus cruce cercetării în educație. Țara noastră, zero euro pe cap de locuitor pentru cercetare. Expert educație: „Războaiele se poartă cu inteligență / „O societate manipulabilă și fără orizont”
10:00
România a pus cruce cercetării în educație. Țara noastră, zero euro pe cap de locuitor pentru cercetare. Expert educație: „Războaiele se poartă cu inteligență / „O societate manipulabilă și fără orizont”
Mediafax
Vreme severă la Bucureşti: Cod portocaliu de ploi şi vânt puternic
Digi24
„Sunt un lord al războiului”. Cum a reușit un antreprenor din Silicon Valley să atragă atenția Pentagonului pentru o armă anti-dronă
Cancan.ro
Care ar putea fi motivele unei DESPĂRȚIRI între Anda Adam și Joseph Eudor! Detaliul observat de fani la Asia Express
Prosport.ro
O medaliată olimpică a încins internetul! Ce fotografii a putut să posteze
Adevarul
Doi matematicieni francezi susțin că au dovada existenței lui Dumnezeu, bazată pe știință
Mediafax
S-a finalizat procesul ”Fantomei” de la Artmark! A cumpărat tablouri de 550.000 de euro sub o identitate falsă. Lucrările sunt semnate de Tonitza, Vermont și Țuculescu
Click
Salarii de până la 8.000 de euro și cazare gratuită. Sute de locuri de muncă disponibile în cea mai bogată țară din Europa
Wowbiz
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și ia rămas-bun și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte | EXCLUSIV
Antena 3
Răsturnare incredibilă de situație în cazul băiatului arestat în Dubai pentru că a avut o relație cu o fată. După eliberare a murit
Digi24
EXCLUSIV Traian Băsescu: Ce se întâmplă la Guvern este comic. Au inventat încă un mod în care să distrugă țara
Cancan.ro
Divorț-ȘOC în showbiz! Și-au spus ADIO după 28 de ani de căsnicie
Ce se întâmplă doctore
De ce boală suferă Mihaela Tatu? Va fi toată viața ei dependentă de o pastilă! „Am explodat și m-am expandat”
observatornews.ro
Ţara europeană care oferă salarii de peste 8.000 € şi cazare gratuită. Condiţia pentru a munci aici
StirileKanalD
„Un gest criminal!” Mama Andreei Cuciuc face acuzații grave. E convinsă că moartea fetei nu a fost întâmplătoare: „O clipă de neatenție și viața ei s-a sfârșit”
KanalD
Fosta doctoriță de la Casa Județeană de Pensii Bihor, implicată într-un amplu dosar de mită, a murit într-un teribil accident rutier. În mașină ar fi fost găsite sume importante de bani
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Dacia surprinde Europa: Sandero, Stepway, Jogger și Logan intră într-o nou eră!
Descopera.ro
ADEVĂRUL nespus despre AUTISM
Capital.ro
Bucurie imensă pentru Elena Udrea. Toți românii se roagă pentru ea: Vă doresc tot binele din lume (VIDEO)
Evz.ro
Cine este creierul din spatele TikTok. A schimbat total social media
A1
Când și de ce a renunțat Nicoleta Luciu la silicoane. Vedeta a slăbit, însă nu vrea să se oprească aici
Stirile Kanal D
Ce să faci dacă ai imunitatea scăzută și te îmbolnăvești des, mai ales în sezonul rece! Foarte important!
Kfetele
Femeia româncă, stabilită în Italia, condusă pe ultimul drum după aproape 9 luni de când s-a stins din viață! Motivul și desfășurarea evenimentelor sunt de-a dreptul șocante
RadioImpuls
VIDEO Novak Djokovici, reacție neașteptată la condițiile meteo din Shanghai! Fostul lider mondial a vomitat pe teren la meciul din turul trei și a fost la un pas de eliminare în faţa lui Yannick Hanfmann: „A trebuit să mă mobilizez la maximum”
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Bulă, ți-ai surprins părinții făcând amor?
Descopera.ro
Test de cultură generală. Care este cel mai scump obiect construit vreodată de om?
ULTIMA ORĂ Haosul politic persistă în Franța. Premierul Lecornu a DEMISIONAT
11:24
Haosul politic persistă în Franța. Premierul Lecornu a DEMISIONAT
EXTERNE Un judecător federal blochează ORDINUL dat de Trump prin care trimite armata pe străzile din Portland
10:35
Un judecător federal blochează ORDINUL dat de Trump prin care trimite armata pe străzile din Portland
SPORT Superliga ia PAUZĂ și revine în forță la mijlocul lunii cu Dinamo – Rapid. „Fotbalul românesc merită derby-ul la nivelul ăsta, cât mai sus”
10:02
Superliga ia PAUZĂ și revine în forță la mijlocul lunii cu Dinamo – Rapid. „Fotbalul românesc merită derby-ul la nivelul ăsta, cât mai sus”
ACTUALITATE Două județe din țară, plasate sub avertizare hidrologică. Risc de viituri și INUNDAȚII
09:49
Două județe din țară, plasate sub avertizare hidrologică. Risc de viituri și INUNDAȚII
POLITICĂ Cu imunitatea parlamentară amenințată, Șoșoacă trebuie să vină azi în fața procurorilor, pentru audieri. Parchetul General o cercetează în 4 dosare
09:47
Cu imunitatea parlamentară amenințată, Șoșoacă trebuie să vină azi în fața procurorilor, pentru audieri. Parchetul General o cercetează în 4 dosare
ACTUALITATE Povestea înduioșătoare a profesoarei din Alba care parcurge 110 km, zilnic, pentru a le preda elevilor de gimnaziu. „Fac această meserie cu drag”
09:47
Povestea înduioșătoare a profesoarei din Alba care parcurge 110 km, zilnic, pentru a le preda elevilor de gimnaziu. „Fac această meserie cu drag”