Cât plătesc Andra și Cătălin Măruță pentru educația copiilor, înscriși la o școală PRIVATĂ. Mulți români nu fac atâția bani în 3 luni

Andra și Cătălin Măruță sunt unul dintre cele mai mediatizate cupluri din showbizul românesc. În această toamnă, copiii celor doi au început un nou an școlar, iar când vine vorba de educația lor vedetele de la Pro TV nu fac niciun fel de compromisuri.

Astfel, ei au ales una dintre cele mai apreciate instituții private de învățământ din București pentru micuții Eva și David.

Unde învață Eva și David Măruță

David, care are 14 ani, și sora lui mai mică, Eva, în vârstă de 10 ani, sunt elevi la Cambridge School of Bucharest, o școală recunoscută pentru standardele sale ridicate și pentru accentul pus pe dezvoltarea personală a elevilor.

De altfel, chiar din primele informații postate pe site-ul instituției aflăm că se urmărește performanța, comunicarea și formarea unor tineri încrezători și responsabili.

Iar la o astfel de școală, educația nu este deloc ieftină. Taxele anuale variază între 12.200 și 18.400 de euro, în funcție de nivelul de studiu.

De exemplu, pentru Eva, care tocmai a intrat în clasa a V-a, costurile ajung la 15.800 de euro pe an, în timp ce pentru David, elev în clasa a VIII-a, taxa anuală este de 16.500 de euro. În total, dacă facem un calcul, observăm că familia Măruță plătește aproximativ 32.300 de euro anual. Sau, mai simplu, în jur de 3.600 de euro în fiecare lună, pe perioada anului școlar.

Pentru mulți români, vorbim de bani foarte mulți, puțini fiind cei care câștigă suficient încât să își permită o asemenea școală. În schimb, Andra și Cătălin Măruță demonstrează că educația copiilor reprezintă o prioritate, iar pentru asta sunt dispuși să investească oricât este necesar.

Afacerile familiei Măruță

Iar când vine vorba de bani, cei doi părinți pot spune că nu s-au asigurat să nu le lipsească nimic copiilor.

Conform declarațiilor de avere din 2022, scrie bzi.ro, Andra și Cătălin Măruță dețin în comun patru firme: Andra Records, Ocean Music, Studio 78 și Plan B Music, societăți cu o cifră de afaceri totală de aproximativ 15,6 milioane de lei.

În 2023, familia Măruță și-a extins portofoliul cu încă trei firme – Oscar House, Avocado Music și Lion 23 Film -, prin care desfășoară activități de producție, muzică și televiziune.

În cadrul Andra Records, ambii soți dețin părți egale, compania fiind specializată în producție și editare muzicală. În schimb, la Ocean Music, Cătălin are 80% din acțiuni, iar Andra, restul de 20%. În Studio 78, firma care se ocupă cu producția TV și video, proporția este de 90% pentru Cătălin și 10% pentru Andra, dar la Plan B Music procentele se inversează: Andra deține 80%, iar Cătălin 20%.

După cum se vede, succesul acestor afaceri le permite celor doi părinți să le ofere copiilor tot ce este mai bun în materie de educație privată.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Povestea înduioșătoare a profesoarei din Alba care zilnic parcurge 110 km pentru a le preda elevilor de gimnaziu. „Fac această meserie cu drag”

Andra Măruță a fost la un pas de ACCIDENT pe scenă. Deși este admirată pentru silueta ei impecabilă, are o problemă serioasă de sănătate de la dietă