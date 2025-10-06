Povestea înduioșătoare a profesoarei din Alba care parcurge 110 km, zilnic, pentru a le preda elevilor de gimnaziu. „Fac această meserie cu drag”

Andra Claudia Popa este o profesoară din Alba, în vârstă de 42 de ani, care parcurge, în fiecare zi, peste 100 de kilometri, pentru a le preda elevilor de gimnaziu. În cadrul unui interviu emoționant, profesoara de Limba și Literatura Română a mărturisit că își face meseria cu drag, gândindu-se la viitorul copiilor.

Zilnic, Andra Claudia Popa, o profesoară din județul Alba, în vârstă de 42 de ani, parcurge 110 kilometri, traversând drumurile Munților Apuseni, pentru a le preda elevilor săi. Profesoara de Limba și Literatura Română ține ore de curs la Școala Gimnazială din satul Horea, județul Alba.

Profesoara, care are cea mai mare notă la examenul de titularizare la nivel de județ, ar fi putut merge într-un oraș mare, pentru a-și urma cariera. Și, totuși, a ales un loc mai îndepărtat de casă, pentru a le oferi copiilor un viitor. Către unitatea de învățământ, acesta parcurge 55 de kilometri.

Face naveta zilnic pentru viitorul copiilor

Cu ocazia Zilei Mondiale a Educației, pe 5 octombrie, când este sărbătorită, implicit, „Ziua Internațională a Profesorului”, povestea înduioșătoare a profesoarei a fost expusă publicului larg. Aici, în satul Horea din județul Alba, se simte „acasă”, susține profesoara.

Pe lângă croirea drumului celor mici, profesoara Andra Claudia Popa a dotat unitatea de învățământ cu o bibliotecă. Mai mult decât atât, a organizat activități, dar și tabere sau excursii.

„Fac naveta pentru că m-am legat de oameni, de locuri, de copii, de părinți şi mă simt de acasă. Și, să știți că de multe ori în cancelarie, sincer, vă spun, le spun oamenilor: «Știu că practic rămân o vinitură», că așa se zice aici, «dar eu mă simt legată și sunt de-a voastră»”, a declarat Andra Claudia Popa.

Profesoara din Alba mărturisește că îmbină metodele tradiționale de predare cu cele moderne

Datorită inițiativelor profesoarei, mulți elevi au putut explora împrejurimile, ieșind pentru prima oară din satul Horea. Totodată, profesoara din Alba se află printre cei 20 de finaliști ai campaniei naționale Liga Profesorilor Excepționali. Aceasta reprezintă o campanie desfășurată de Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României.

„Încerc să fac orele cât mai atractive. De obicei, îmbin metodele tradiționale cu cele moderne. Am învățat în pandemie să folosesc tehnologia, mă adaptez. Şi, probabil, că o o să încerc să mă adaptez până la sfârșitul carierei didactice. (…). Fac această meserie cu drag de oameni, cu drag de copii”, a mai spus profesoara de limba română, Andra Claudia Popa, conform antena3.ro.

