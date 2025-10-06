Prima pagină » Actualitate » Povestea înduioșătoare a profesoarei din Alba care parcurge 110 km, zilnic, pentru a le preda elevilor de gimnaziu. „Fac această meserie cu drag”

Povestea înduioșătoare a profesoarei din Alba care parcurge 110 km, zilnic, pentru a le preda elevilor de gimnaziu. „Fac această meserie cu drag”

06 oct. 2025, 09:47, Actualitate
Povestea înduioșătoare a profesoarei din Alba care parcurge 110 km, zilnic, pentru a le preda elevilor de gimnaziu. „Fac această meserie cu drag”

Andra Claudia Popa este o profesoară din Alba, în vârstă de 42 de ani, care parcurge, în fiecare zi, peste 100 de kilometri, pentru a le preda elevilor de gimnaziu. În cadrul unui interviu emoționant, profesoara de Limba și Literatura Română a mărturisit că își face meseria cu drag, gândindu-se la viitorul copiilor.

Zilnic, Andra Claudia Popa, o profesoară din județul Alba, în vârstă de 42 de ani, parcurge 110 kilometri, traversând drumurile Munților Apuseni, pentru a le preda elevilor săi. Profesoara de Limba și Literatura Română ține ore de curs la Școala Gimnazială din satul Horea, județul Alba.

Profesoara, care are cea mai mare notă la examenul de titularizare la nivel de județ, ar fi putut merge într-un oraș mare, pentru a-și urma cariera. Și, totuși, a ales un loc mai îndepărtat de casă, pentru a le oferi copiilor un viitor. Către unitatea de învățământ, acesta parcurge 55 de kilometri.

Face naveta zilnic pentru viitorul copiilor

Cu ocazia Zilei Mondiale a Educației, pe 5 octombrie, când este sărbătorită, implicit, „Ziua Internațională a Profesorului”, povestea înduioșătoare a profesoarei a fost expusă publicului larg. Aici, în satul Horea din județul Alba, se simte „acasă”, susține profesoara.

Pe lângă croirea drumului celor mici, profesoara Andra Claudia Popa a dotat unitatea de învățământ cu o bibliotecă. Mai mult decât atât, a organizat activități, dar și tabere sau excursii.

„Fac naveta pentru că m-am legat de oameni, de locuri, de copii, de părinți şi mă simt de acasă. Și, să știți că de multe ori în cancelarie, sincer, vă spun, le spun oamenilor: «Știu că practic rămân o vinitură», că așa se zice aici, «dar eu mă simt legată și sunt de-a voastră»”, a declarat Andra Claudia Popa.

Profesoara din Alba mărturisește că îmbină metodele tradiționale de predare cu cele moderne

Datorită inițiativelor profesoarei, mulți elevi au putut explora împrejurimile, ieșind pentru prima oară din satul Horea. Totodată, profesoara din Alba se află printre cei 20 de finaliști ai campaniei naționale Liga Profesorilor Excepționali. Aceasta reprezintă o campanie desfășurată de Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României.

„Încerc să fac orele cât mai atractive. De obicei, îmbin metodele tradiționale cu cele moderne. Am învățat în pandemie să folosesc tehnologia, mă adaptez. Şi, probabil, că o o să încerc să mă adaptez până la sfârșitul carierei didactice. (…). Fac această meserie cu drag de oameni, cu drag de copii”, a mai spus profesoara de limba română, Andra Claudia Popa, conform antena3.ro.

Autorul recomandă:

Lecția de viață impresionantă a unui livrator care lucrează 14 ore pe zi, ca să strângă bani pentru TRATAMENTUL iubitei sale. Ce a pățit tânăra

Povestea tragică a Mariei Cojocaru, o badantă româncă din Italia care a murit în singurătate și a ajuns să fie îngropată din mila comunității

Cum trăiește David, geniul matematicii din România, visul american la una dintre cele mai prestigioase facultăți din SUA. „Toți foștii mei colegi de clasă studiază în străinătate”

Sursă foto: captură video Antena 3 CNN

Citește și

NEWS ALERT Vești proaste de la ANM. Al doilea CICLON lovește cu PUTERE România. Pericol de inundații în jumătate din țară. Cod roșu de ploi și vijelii
11:26
Vești proaste de la ANM. Al doilea CICLON lovește cu PUTERE România. Pericol de inundații în jumătate din țară. Cod roșu de ploi și vijelii
ACTUALITATE Ai deschis din greșeală un plic sosit pe numele vecinului tău? Ce riști conform Codului Penal
10:35
Ai deschis din greșeală un plic sosit pe numele vecinului tău? Ce riști conform Codului Penal
SPORT Ce i-a spus Mihai Popescu lui Vladimir Screciu pe teren, în timpul partidei FCSB – Universitatea Craiova. „Mamă, chiar nu mă așteptam să…”
10:33
Ce i-a spus Mihai Popescu lui Vladimir Screciu pe teren, în timpul partidei FCSB – Universitatea Craiova. „Mamă, chiar nu mă așteptam să…”
ULTIMA ORĂ Președintele Nicușor Dan și-a numit, dintr-un foc, 16 consilieri. Printre ei, nume despre care Gândul a scris ieri, Tomac, Lazurca sau Orban
10:29
Președintele Nicușor Dan și-a numit, dintr-un foc, 16 consilieri. Printre ei, nume despre care Gândul a scris ieri, Tomac, Lazurca sau Orban
ANALIZĂ Mii de drone aruncate de Rusia asupra Ucrainei în luna septembrie. Ce înseamnă tactica „HAITA DE LUPI”, unde au fost cele mai multe lovituri și ce eficacitate au avut
10:00
Mii de drone aruncate de Rusia asupra Ucrainei în luna septembrie. Ce înseamnă tactica „HAITA DE LUPI”, unde au fost cele mai multe lovituri și ce eficacitate au avut
DECLARAȚII EXCLUSIVE România a pus cruce cercetării în educație. Țara noastră, zero euro pe cap de locuitor pentru cercetare. Expert educație: „Războaiele se poartă cu inteligență / „O societate manipulabilă și fără orizont”
10:00
România a pus cruce cercetării în educație. Țara noastră, zero euro pe cap de locuitor pentru cercetare. Expert educație: „Războaiele se poartă cu inteligență / „O societate manipulabilă și fără orizont”
Mediafax
Vreme severă la Bucureşti: Cod portocaliu de ploi şi vânt puternic
Digi24
„Sunt un lord al războiului”. Cum a reușit un antreprenor din Silicon Valley să atragă atenția Pentagonului pentru o armă anti-dronă
Cancan.ro
Care ar putea fi motivele unei DESPĂRȚIRI între Anda Adam și Joseph Eudor! Detaliul observat de fani la Asia Express
Prosport.ro
O medaliată olimpică a încins internetul! Ce fotografii a putut să posteze
Adevarul
Doi matematicieni francezi susțin că au dovada existenței lui Dumnezeu, bazată pe știință
Mediafax
S-a finalizat procesul ”Fantomei” de la Artmark! A cumpărat tablouri de 550.000 de euro sub o identitate falsă. Lucrările sunt semnate de Tonitza, Vermont și Țuculescu
Click
Salarii de până la 8.000 de euro și cazare gratuită. Sute de locuri de muncă disponibile în cea mai bogată țară din Europa
Wowbiz
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și ia rămas-bun și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte | EXCLUSIV
Antena 3
Răsturnare incredibilă de situație în cazul băiatului arestat în Dubai pentru că a avut o relație cu o fată. După eliberare a murit
Digi24
EXCLUSIV Traian Băsescu: Ce se întâmplă la Guvern este comic. Au inventat încă un mod în care să distrugă țara
Cancan.ro
Divorț-ȘOC în showbiz! Și-au spus ADIO după 28 de ani de căsnicie
Ce se întâmplă doctore
De ce boală suferă Mihaela Tatu? Va fi toată viața ei dependentă de o pastilă! „Am explodat și m-am expandat”
observatornews.ro
Ţara europeană care oferă salarii de peste 8.000 € şi cazare gratuită. Condiţia pentru a munci aici
StirileKanalD
„Un gest criminal!” Mama Andreei Cuciuc face acuzații grave. E convinsă că moartea fetei nu a fost întâmplătoare: „O clipă de neatenție și viața ei s-a sfârșit”
KanalD
Fosta doctoriță de la Casa Județeană de Pensii Bihor, implicată într-un amplu dosar de mită, a murit într-un teribil accident rutier. În mașină ar fi fost găsite sume importante de bani
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Dacia surprinde Europa: Sandero, Stepway, Jogger și Logan intră într-o nou eră!
Descopera.ro
ADEVĂRUL nespus despre AUTISM
Capital.ro
Bucurie imensă pentru Elena Udrea. Toți românii se roagă pentru ea: Vă doresc tot binele din lume (VIDEO)
Evz.ro
Cine este creierul din spatele TikTok. A schimbat total social media
A1
Când și de ce a renunțat Nicoleta Luciu la silicoane. Vedeta a slăbit, însă nu vrea să se oprească aici
Stirile Kanal D
Ce să faci dacă ai imunitatea scăzută și te îmbolnăvești des, mai ales în sezonul rece! Foarte important!
Kfetele
Femeia româncă, stabilită în Italia, condusă pe ultimul drum după aproape 9 luni de când s-a stins din viață! Motivul și desfășurarea evenimentelor sunt de-a dreptul șocante
RadioImpuls
VIDEO Novak Djokovici, reacție neașteptată la condițiile meteo din Shanghai! Fostul lider mondial a vomitat pe teren la meciul din turul trei și a fost la un pas de eliminare în faţa lui Yannick Hanfmann: „A trebuit să mă mobilizez la maximum”
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Bulă, ți-ai surprins părinții făcând amor?
Descopera.ro
Test de cultură generală. Care este cel mai scump obiect construit vreodată de om?
ULTIMA ORĂ Haosul politic persistă în Franța. Premierul Lecornu a DEMISIONAT
11:24
Haosul politic persistă în Franța. Premierul Lecornu a DEMISIONAT
EXTERNE Un judecător federal blochează ORDINUL dat de Trump prin care trimite armata pe străzile din Portland
10:35
Un judecător federal blochează ORDINUL dat de Trump prin care trimite armata pe străzile din Portland
SPORT Superliga ia PAUZĂ și revine în forță la mijlocul lunii cu Dinamo – Rapid. „Fotbalul românesc merită derby-ul la nivelul ăsta, cât mai sus”
10:02
Superliga ia PAUZĂ și revine în forță la mijlocul lunii cu Dinamo – Rapid. „Fotbalul românesc merită derby-ul la nivelul ăsta, cât mai sus”
ACTUALITATE Două județe din țară, plasate sub avertizare hidrologică. Risc de viituri și INUNDAȚII
09:49
Două județe din țară, plasate sub avertizare hidrologică. Risc de viituri și INUNDAȚII
POLITICĂ Cu imunitatea parlamentară amenințată, Șoșoacă trebuie să vină azi în fața procurorilor, pentru audieri. Parchetul General o cercetează în 4 dosare
09:47
Cu imunitatea parlamentară amenințată, Șoșoacă trebuie să vină azi în fața procurorilor, pentru audieri. Parchetul General o cercetează în 4 dosare
EXTERNE SUA și Rusia ar putea relua discuțiile privind controlul armelor nucleare/ TRUMP salută propunerea lui PUTIN referitoare la acordul New START
09:30
SUA și Rusia ar putea relua discuțiile privind controlul armelor nucleare/ TRUMP salută propunerea lui PUTIN referitoare la acordul New START