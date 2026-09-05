Cât te costă să-ți faci Revelionul în hotelul lui Gică Hagi din Mamaia. La Iaki, iarna e mai scump ca vara.

În ciuda faptului că vara de abia s-a sfârșit, mulți români caută deja destinația perfectă pentru a petrece noaptea dintre ani. În speranța că vor găsi oferte bune și la un preț mai scăzut, nu puțini sunt cei care și-au rezervat de pe acum un sejur pentru Revelion.

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Una dintre cele mai renumite și căutate locații este hotelul lui Gică Hagi din Mamaia, Iaki. Pentru a-ți petrece sărbătorile aici, turiștii trebuie să scoată din buzunar sume destul de mari de bani. Mai mult decât atât, prețurile sunt mai ridicate decât în timpul sezonului estival.

Astfel, tariful pentru o singură noapte, în perioada de 1 ianuarie, într-o suită cu vedere la mare, pornește de la 919 lei și poate ajunge până la 1.156 de lei, în funcție de opțiunile și condițiile de rezervare alese. Potrivit ofertei de pe Booking, camera are 30 de metri pătrați, balcon, aer condiționat, baie proprie, minibar, Wi-Fi gratuit și poate găzdui doi adulți. În tarif este inclus și micul dejun. În acest caz, rezervarea este nerambursabilă

Cât costă cea mai scumpă variantă

O altă variantă de rezervare costă 1.021 de lei. Turiștii beneficiază de mic dejun și pot anula gratuit înainte de 29 decembrie 2026. Plata nu trebuie făcută până pe 27 decembrie 2026. Pentru cei care vor și acces la spa, prețul urcă la 1.040 de lei. Oferta include micul dejun și acces nelimitat la spa, însă rezervarea este nerambursabilă.

Cea mai scumpă variantă prezentată în ofertă ajunge la 1.156 de lei. Pe lângă micul dejun și accesul nelimitat la spa, aceasta include și anulare gratuită înainte de 29 decembrie 2026. De asemenea, nu este necesară nicio plată până pe 27 decembrie 2026.

Pe platforma online de rezervări sunt disponibile și alte tipuri de camere pentru rezervare în aceeasși perioadă. De exemplu, o cameră dublă standard fără vedere la mare costă 597 de lei. Poate găzdui doi adulți și include micul dejun. Rezervarea este nerambursabilă și este necesară plata online.

Gheorghe Hagi a cumpărat hotelul din Mamaia în 1999. Atunci, acesta purta numele Hotel București. Din 2001, proprietatea a devenit Iaki și a trecut, în timp, prin mai multe valuri de modernizare și extindere. În prezent, Iaki are 122 de camere și apartamente și o capacitate totală de 244 de locuri.