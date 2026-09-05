Președintele Donald Trump va folosi avionul de lux primit din Qatar pentru vizita de săptămâna viitoare în Irlanda. Aceasta este prima călătorie a aeronavei, în afara SUA, de când au apărut temeri legate de capacitatea ei de a-l proteja pe liderul american în cazul unui atac, scrie The New York Times.

Trump a declarat, în urmă cu câteva săptămâni, că avionul urma să fie scos din serviciu pentru aproximativ o lună, în vederea unor noi îmbunătățiri de securitate.

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Nu este clar dacă s-au efectuat astfel de îmbunătățiri sau dacă mai sunt planificate unele.

Ziarul „The Washington Post” a relatat anterior despre planurile lui Trump de a folosi avionul din Qatar. Un înalt oficial al Casei Albe, care a vorbit sub condiția anonimatului, a refuzat să comenteze cu privire la îmbunătățirile specifice aduse avionului Air Force One.

Avionul a fost modernizat rapid pentru a fi pus în serviciu, astfel încât Trump să îl poată folosi pe durata actualului său mandat, după ce livrarea a două avioane noi comandate de la Boeing pentru deplasările prezidențiale a suferit întârzieri semnificative. Însă acele avioane sunt construite de la zero ca adevărate centre de comandă prezidențiale zburătoare, dotate cu capacități extinse de a respinge atacurile cu rachete.

Capacitățile de siguranță ale avionului din Qatar au fost puse sub semnul întrebării după ce Trump l-a folosit ultima oară într-o călătorie în străinătate, la summitul NATO din Turcia, în luna iulie.

Președintele SUA a declarat atunci că, la întoarcerea de la summit, va zbura cu unul dintre avioanele prezidențiale mai vechi, în loc de avionul din Qatar cu care venise în Europa, „din nostalgie”.

Mai multe surse au afirmat că existau îngrijorări legate de securitate cu privire la zborul său la bordul avionului din Qatar.

Ziarul „The New York Times” a relatat că avionul din Qatar nu dispunea de capacitățile defensive pe care le au modelele mai vechi ale avionului prezidențial.

Ulterior, în presa internațională au apărut rapoarte potrivit cărora oficialii SUA au aflat de o amenințare la adresa președintelui și a avionului Air Force One, în timp ce se aflau în Turcia, ceea ce a determinat schimbarea planului de zbor.

Deși s-a îmbarcat în avionul mai vechi la aeroportul din Ankara, Turcia, s-a aflat ulterior că președintele fusese mutat în grabă din acesta într-un avion militar, lăsând aeronava mai veche „Air Force One” să servească drept zbor de diversiune.

Pentru mascarea transferului a fost folosit inclusiv un container de catering.

Donald Trump merge în Irlanda la sfârșitul săptămânii viitoare, în perioada 12 – 13 septembrie 2026. Președintele SUA se va întâlni cu președinta Irlandei, Catherine Connolly, la reședința oficială Áras an Uachtaráin și va avea o întrevedere bilaterală cu premierul irlandez (Taoiseach) Micheál Martin. Există, de asemenea, posibilitatea de a pune piatra de temelie pentru noul complex al Ambasadei SUA din Ballsbridge, Dublin.