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Parchetul General, sesizat de Cotroceni în cazul diplomelor false pentru Nicușor Dan, Bolojan și Simion

Elena Popescu
Parchetul General, sesizat de Cotroceni în cazul diplomelor false pentru Nicușor Dan, Bolojan și Simion
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Cazul diplomelor care poartă numele și ștampila Școlii Gimnaziale ”Sfânta Treime” din București pe care apar numele unor politicieni și persoane publice au ajuns în atenția procurorilor, după ce Administrația Prezidențială a transmis o sesizare către Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.

Potrivit Cancelariei Prim-Ministrului, anchetatorii trebuie să clarifice împrejurările în care pe diplome au apărut semnătura atribuită directorului unității de învățământ și ștampila școlii.

Verificările administrative derulate până în acest moment nu au oferit un răspuns la una dintre întrebările-cheie ale cazului: cine a conceput și realizat documentele și în ce împrejurări au ajuns pe acestea semnătura atribuită directorului Școlii Gimnaziale „Sfânta Treime” și ștampila utilizată de unitatea de învățământ.

Cancelaria Prim-Ministrului confirmă că lămurirea acestor aspecte revine în prezent organelor de urmărire penală, care urmează să verifice autenticitatea documentelor, proveniența lor, persoanele care le-au conceput și/sau utilizat și dacă există o eventuală răspundere penală în legătură cu presupusa lor emitere în fals.

Anchetatorii urmează să verifice persoanele care ar fi conceput și/sau utilizat diplomele, dar și dacă există elemente care să atragă o eventuală răspundere penală în legătură cu presupusa emitere în fals a documentelor.

Administrația Prezidențială a trimis sesizarea la Parchet

În paralel cu demersurile autorităților din zona educației, Administrația Prezidențială a transmis sesizarea privind diplomele către Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.

Cazul a fost prezentat pe larg pentru prima dată de Mediafax pe 28 august.

Inspectoratul Școlar sesizase deja organele penale

Demersurile judiciare nu sunt însă complet noi. Anterior, Inspectoratul Școlar al Municipiului București sesizase organele de urmărire penală în legătură cu documentele controversate.

De asemenea, Corpul de Control al premierului a transmis către Direcția Generală de Poliție a Municipiului București două sesizări primite de la profesoara Daniela Radu.

Ancheta procurorilor va trebui să stabilească dacă este vorba despre documente autentice sau despre diplome întocmite în fals și, dacă există o faptă penală, cine poate fi tras la răspundere.

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