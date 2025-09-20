Un nepalez care lucrează de 4 ani în România s-a întors acasă. Cum și-a găsit familia Bishal și căminul pe care l-a părăsit pentru un trai mai bun. „Așa erau românii în anii 2000”

Bishal este un tânăr nepalez care s-a întors acasă, pentru prima oară, după cei 4 ani petrecuți și munciți în România. Revederea cu cei dragi a fost, într-adevăr, o surpriză, iar videoclipurile postate pe TikTok au stârnit emoție printre utilizatorii români.

Momentul revederii cu familia s-a viralizat rapid pe TikTok. Tânărul Bishal s-a întors acasă, pentru a-i vedea pe cei dragi, iar imaginile surprinse la locuința lui au adunat peste 169.000 de aprecieri și sute de comentarii. Printre cei care au transmis mesaje se numără și utilizatori români.

„Vizită surpriză a familiei din Nepal, după ce am stat patru ani în România”, este descrierea videoclipului.

Bishal și-a revăzut familia din Nepal

Tânărul nepalez nu a sosit singur la locuință, ci alături de soția lui. Primirea acasă a fost emoționantă, mai ales de mezinii familiei. De altfel, unii dintre utilizatorii români și-au arătat recunoștința față de tânărul care a lucrat timp de 4 ani în România.

„Așa erau românii în anii 2000, și chiar și acum mulți au plecat în străinătate să facă genul de muncă pe care o faci tu în România… Respect!”, „Să nu uitați niciodată că și noi am fost la fel 😭 Respect copile, cine știe câte ai îndurat. Ai grijă și succes în toate 💖💖💖”, „Nu uitați că tot așa sunt și foarte mulți români, plecați să lucreze în afara țării. Să fie sănătos și să își poată îngriji familia”, sunt câteva dintre comentarii. „Ce bucurie în sufletul lui… numai el știe! Concediu plăcut! 🥰”, „Și mulți dintre noi am fost așa când am plecat din România… respect copile, numai tu știi cât ai îndurat”, au scris alți doi utilizatori.

Sursă foto: capturi video TikTok