Prima pagină » Actualitate » Un nepalez care lucrează de 4 ani în România s-a întors acasă. Cum și-a găsit familia Bishal și căminul pe care l-a părăsit pentru un trai mai bun. „Așa erau românii în anii 2000”

Un nepalez care lucrează de 4 ani în România s-a întors acasă. Cum și-a găsit familia Bishal și căminul pe care l-a părăsit pentru un trai mai bun. „Așa erau românii în anii 2000”

20 sept. 2025, 22:13, Actualitate
Un nepalez care lucrează de 4 ani în România s-a întors acasă. Cum și-a găsit familia Bishal și căminul pe care l-a părăsit pentru un trai mai bun. „Așa erau românii în anii 2000”
Galerie Foto 6

Bishal este un tânăr nepalez care s-a întors acasă, pentru prima oară, după cei 4 ani petrecuți și munciți în România. Revederea cu cei dragi a fost, într-adevăr, o surpriză, iar videoclipurile postate pe TikTok au stârnit emoție printre utilizatorii români.

Momentul revederii cu familia s-a viralizat rapid pe TikTok. Tânărul Bishal s-a întors acasă, pentru a-i vedea pe cei dragi, iar imaginile surprinse la locuința lui au adunat peste 169.000 de aprecieri și sute de comentarii. Printre cei care au transmis mesaje se numără și utilizatori români.

„Vizită surpriză a familiei din Nepal, după ce am stat patru ani în România”, este descrierea videoclipului.

Bishal și-a revăzut familia din Nepal

Tânărul nepalez nu a sosit singur la locuință, ci alături de soția lui. Primirea acasă a fost emoționantă, mai ales de mezinii familiei. De altfel, unii dintre utilizatorii români și-au arătat recunoștința față de tânărul care a lucrat timp de 4 ani în România.

„Așa erau românii în anii 2000, și chiar și acum mulți au plecat în străinătate să facă genul de muncă pe care o faci tu în România… Respect!”, „Să nu uitați niciodată că și noi am fost la fel 😭 Respect copile, cine știe câte ai îndurat. Ai grijă și succes în toate 💖💖💖”, „Nu uitați că tot așa sunt și foarte mulți români, plecați să lucreze în afara țării. Să fie sănătos și să își poată îngriji familia”, sunt câteva dintre comentarii.

„Ce bucurie în sufletul lui… numai el știe! Concediu plăcut! 🥰”, „Și mulți dintre noi am fost așa când am plecat din România… respect copile, numai tu știi cât ai îndurat”, au scris alți doi utilizatori.

Autorul recomandă:

Ei sunt Jeni și Biki, cuplul de NEPALEZI îndrăgostit de România. Au învățat să facă și sarmale. Ne-au spus cât câștigă aici și câți bani trimit acasă

Acești 2 asiatici au recunoscut ce fac cu banii câștigați în România. „Nu e dificil, e chiar ușor”

Ce salariu primește acest srilankez, după 3 ani de muncă în România: „Aduc aici toată Sri Lanka!”

Acest livrator nepalez s-a rătăcit în București, în timp ce ducea comanda. Cum a reacționat o bucureșteancă, pe care a întrebat-o unde e adresa

Sursă foto: capturi video TikTok

Citește și

POLITICĂ Piedone vorbește despre execuția sa politică din fruntea ANPC: „Mi se trage de la aceste multinaționale care au o putere financiară colosală”
20:59
Piedone vorbește despre execuția sa politică din fruntea ANPC: „Mi se trage de la aceste multinaționale care au o putere financiară colosală”
POLITICĂ George Simion, DISCURS mobilizator din Paris. Ce le-a transmis liderul AUR francezilor, în plin haos politic
20:03
George Simion, DISCURS mobilizator din Paris. Ce le-a transmis liderul AUR francezilor, în plin haos politic
ACTUALITATE Autoritatea europeană pentru pensii avertizează: „1 din 5 europeni riscă deja să trăiască în sărăcie la bătrânețe”
19:58
Autoritatea europeană pentru pensii avertizează: „1 din 5 europeni riscă deja să trăiască în sărăcie la bătrânețe”
POLITICĂ Ce ascunde, de fapt, ultimul sondaj Avangarde si care este scopul lui
19:33
Ce ascunde, de fapt, ultimul sondaj Avangarde si care este scopul lui
EVENIMENT Imaginile zilei. Chinezi în hora românească la Beijing. Surorile Osoianu și cobzarul Sergiu Diaconu au făcut într-o oră ce nu au făcut ani de diplomație românească
19:30
Imaginile zilei. Chinezi în hora românească la Beijing. Surorile Osoianu și cobzarul Sergiu Diaconu au făcut într-o oră ce nu au făcut ani de diplomație românească
POLITICĂ Simion atacă stânga politică: Adversarii noștri îi învață pe toți ne urască și, dacă nu ne pot ignora, chiar să ne împuște, ca în cazul lui Charlie
19:24
Simion atacă stânga politică: Adversarii noștri îi învață pe toți ne urască și, dacă nu ne pot ignora, chiar să ne împuște, ca în cazul lui Charlie
Mediafax
Moșteanu: Oamenii să nu se sperie dacă văd soldați și tancuri. Este un exercițiu NATO
Digi24
Vortex polar deasupra Arcticii. Când vin primele ninsori și ce iarnă îi așteaptă pe români. Date de ultimă oră ale climatologilor
Cancan.ro
Toto Dumitrescu se află în arest de 48 de ore, dar tatăl lui… Ilie Dumitrescu şi-a făcut programul ca într-o vacanţă
Prosport.ro
FOTO. Aryna Sabalenka, imagini indecente cu sora ei!
Adevarul
Cel mai vechi Spa din România: trei secole de abur, mozaic și povești. Locul care a reinventat igiena urbană
Mediafax
Secretar de stat din Ministerul Economiei, reținut de DNA. A cerut schimbarea unui șef ANPC
Click
Jurnalistul Charlie Ottley a dezvăluit ce apreciază la țara noastră: „Unul dintre principalele puncte forte”. Ce expresii românești îl amuză
Wowbiz
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
Antena 3
Aceasta e cea mai rezistentă creatură din lume. Supraviețuieste în orice scenariu: arsă la 150°C, înghețată și chiar și în spațiu
Digi24
Ce secrete ascunde „Insula nemuritorilor” din Grecia, unde localnicii sunt mai fericiți și trăiesc mai mult decât restul lumii
Cancan.ro
Boala Lyme o consumă! Celebra vedetă este pe patul de spital și luptă: 'Handicapul invizibil al bolii'
Ce se întâmplă doctore
Îl mai recunoști? Astăzi este unul dintre cei mai apreciați cântăreți din din țara noastră. Fotografii de colecție din copilărie
observatornews.ro
Câţi bani s-au strâns la buget din tăierile voluntare de salarii ale miniştrilor. Radu Miruţă: "E o fentă"
StirileKanalD
Viteza i-a curmat viața. Un tânăr de 29 de ani a murit la volanul mașinii, după un accident teribil, în Tecuci
KanalD
Un tânăr de 22 de ani a murit într-un teribil accident rutier, în județul Arad. Șoferul a pierdut controlul volanului într-o curbă
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Cu câți km/h poți depăși viteza legală în 2025 fără să fii amendat. Regula din noul Cod Rutier
Descopera.ro
Exploratorul care a ajuns mai departe decât Marco Polo
Capital.ro
Călin Georgescu a luat decizia. Și-a suspendat personal activitatea. Rămâne fără venituri până în 2026
Evz.ro
Vârsta clienților, aspect esențial pentru băncile din România. De unde pot lua un credit cei care au peste 70 de ani
A1
Cum a aflat fiica cea mare a Andreei Antonescu că mama ei a pozat în Playboy: „Avea 2 ani”. Reacția surprinzătoare a micuței
Stirile Kanal D
Iulia a murit la 20 de ani, după câteva zile de la decesul surorii sale, proaspăt măritată. Un accident teribil le-a adus sfârșitul
Kfetele
Ce mesaj a lăsat Doina Teodoru pe rețelele de socializare, după imaginile care au apărut cu Cătălin Scărlătescu în prezența unei blonde. Ce detaliu extrem de interesant a fost observat
RadioImpuls
Întrebarea prezentatoarei TV a schimbat totul în 10 secunde! Nimeni nu credea că Lucia va spune așa ceva, dar a spus: "Credeam că ne permitem". Ce a urmat a fost cea mai NEAȘTEPTATĂ reacție din emisiune
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Vecina bate la ușa lui Bulă: - Vreau să fac amor toată noaptea! Ești ocupat?
Descopera.ro
Dieta simplă care poate reduce boala gingivală
Imaginile dezastrului diplomatic din SUA. Țoiu, ignorată la Chicago. Omagiu pentru Kirk, cu sala goală. În țară nu a suflat o vorbă despre crimă. Nici ea, nici MAE, nici Guvernul, nici Președinția
21:13
Imaginile dezastrului diplomatic din SUA. Țoiu, ignorată la Chicago. Omagiu pentru Kirk, cu sala goală. În țară nu a suflat o vorbă despre crimă. Nici ea, nici MAE, nici Guvernul, nici Președinția
HOROSCOP Trei zodii primesc protecție divină. Schimbări pe borna destinului după eclipsa de Soare din 21 septembrie 2025
20:48
Trei zodii primesc protecție divină. Schimbări pe borna destinului după eclipsa de Soare din 21 septembrie 2025
VIDEO Trump este satisfăcut de campania ANTIDROGURI din Marea Caraibilor: Nu-i lăsați să ne OTRĂVEASCĂ țara
20:36
Trump este satisfăcut de campania ANTIDROGURI din Marea Caraibilor: Nu-i lăsați să ne OTRĂVEASCĂ țara
EXTERNE Europa și-ar putea lua adio de la sistemele PATRIOT. Statele Unite limitează VÂNZAREA de armament către aliați
19:50
Europa și-ar putea lua adio de la sistemele PATRIOT. Statele Unite limitează VÂNZAREA de armament către aliați
EXTERNE Zelenski propune României și Poloniei să doboare DRONE rusești: Ne bazăm pe vecini
18:58
Zelenski propune României și Poloniei să doboare DRONE rusești: Ne bazăm pe vecini
Scenariul DEMISIEI lui Ilie Bolojan, dezvăluit de consilierul său. Ionuț Dumitru a spus cine pune „frână” reformelor premierului
18:47
Scenariul DEMISIEI lui Ilie Bolojan, dezvăluit de consilierul său. Ionuț Dumitru a spus cine pune „frână” reformelor premierului