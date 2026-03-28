Cât trebuie să plătești acum, în 2026, pentru un certificat nou de înmatriculare. Actele de care ai nevoie

Proprietarii de autoturisme care aduc diferite modificări mașinii, cum ar fi culoarea sau seria de șasiu, trebuie să solicite eliberarea unui nou certificat de înmatriculare, scrie Ziarul de Iași. Iată cât costă acum, în 2026, un astfel de document.

Această procedură este necesară ca să poată fi actualizate datele oficiale ale vehicului și, de regulă, presupune depunerea unor documente, precum și plata unei taxe.

Valoarea acestei taxe de 49 de lei, potrivit informațiilor disponibile pe site-ul Direcției Generale Permise de Conducere și Înmatriculări.

Totul despre depunerea dosarului

Înainte de a solicita eliberarea unui certificat nou de înmatriculare, asigurați-vă că mașina are o carte de identitate valabilă. După care, depuneți o cerere la serviciul de înmatriculări.

Iată ce acte sunt necesare:

vechiul certificat de înmatriculare (sau, după caz, declarația de pierdere ori dovada furtului);

polița RCA valabilă;

actul de identitate al solicitantului;

dovada plății pentru noul certificat.

Dacă modificările tehnice aduse mașinii influențează calculul impozitului pe mijloacele de transport, trebuie și dovada înregistrării noilor date în evidențele Direcției de Taxe și Impozite locale. Contravaloarea certificatului de înmatriculare, de 49 de lei, se achită prin Internet banking, virament bancar, mandat poștal, numerar la ghișeu sau online, prin platforma ghiseul.ro.

