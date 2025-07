Cât vei plăti pentru CASS ca pensionar, dacă încasezi o pensie lunară de 7.000 de lei. Cum se aplică taxa de 10%

Cât vei plăti pentru CASS ca pensionar, dacă încasezi o pensie lunară de 7.000 de lei. Iată cum se aplică taxa de 10% pentru contribuția la sistemul de asigurări sociale de sănătate, odată cu introducerea măsurii de către Guvern.

Taxarea pensiei reprezintă una dintre măsurile pe care Guvernul le are în vedere, însă, momentan, nu există o formulare oficială. Și, în condițiile în care se aplică măsura de impozitare CASS a pensiilor trecute de un anumit prag, aceasta trebuie să treacă şi de filtrul constituţionalităţii. Până atunci, sunt efectuate diverse simulări ale taxei pe care pensionarii o pot plăti, dacă pensiile lor trec de pragul de 4.000 de lei.

„Având în vedere că nivelul pensiei medii în România este la aproape 3.000 de lei, puțin sub 3.000 de lei, am încercat să ducem în cursul acestor negocieri acest prag cât mai mult peste nivelul mediu. S-a agreat politic în coaliție nivelul de 4.000 de lei. Ceea ce este extrem de important de spus pentru toți pensionarii din România, cu atât mai mult pentru cei care câștigă peste 4.000 lei, este că această măsură se referă la sumele de peste 4.000 de lei, adică nu se aplică acest calcul și bazei de sub 4.000 lei. Pensiile în România trebuie să crească constant. PSD a făcut asta de câte ori a putut și a avut instrumentele să o facă, politice, administrative și bugetare”, a precizat Florin Manole, Ministrul Muncii.

Cât vei plăti pentru CASS ca pensionar, dacă încasezi o pensie lunară de 7.000 de lei

De precizat faptul că această taxare cu 10 procente nu este aplicabilă în cazul tuturor pensionarilor. Este vorba despre taxarea pensiilor care trec de pragul de 4.000 de lei. În acest sens, taxarea cu 10% va fi aplicată sumei care trece de pragul respectiv. De exemplu, în cazul în care un pensionar încasează, lunar, o pensie de 7.000 de lei, atunci taxa pentru CASS, de 10%, se va aplica pe diferență, adică pe cei 3.000 de lei. În acest sens, pentru CASS, seniorul cu o pensie de 7.000 de lei va plăti 300 de lei. Ceea ce va însemna că pensionarul va rămâne cu o pensie lunară de 6.700 de lei, după aplicarea măsurii, arată Romaniatv.net.

Același calcul se aplică și în restul cazurilor. Iată alte exemple:

Dacă un pensionar încasează o pensie lunară de 4.000 de lei, atunci plata CASS va fi de zero lei;

Dacă un pensionar încasează o pensie lunară de 4.500 de lei, atunci plata CASS va fi de 50 de lei;

Dacă un pensionar încasează o pensie lunară de 5.000 de lei, atunci plata CASS va fi de 100 de lei;

Dacă un pensionar încasează o pensie lunară de 5.500 de lei, atunci plata CASS va fi de 150 de lei;

Dacă un pensionar încasează o pensie lunară de 6.000 de lei, atunci plata CASS va fi de 200 de lei.

Sursă foto: colaj Envato (caracter ilustrativ)