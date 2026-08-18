Cătălin Drulă ameninţă “sistemul” după decizia CCR în cazul “amendamentului Fritz”

„Game on, motherfuckers”(n.r să înceapă jocul, ticăloşilor!) este mesajul trivial pe care fostul ministru al Transporturilor de la USR, Cătălin Drulă, pentru oamenii sistemului.

Potrivit celor de la USR, preşedintele partidului, Dominic Fritz, este o victimă a sistemului care încearcă să îi elimine pe cei incomozi. Apreciere pe care formaţiunea o emite de fiecare dată când unul dintre membrii săi este vizat de câte o lege în vigoare sau viitoare.

După suita de mesaje de susţinere ale celor din USR la adresa lui Dominic Fritz şi de acuze aduse „sistemului”, cel al lui Cătălin Drulă se remarcă de departe.

„Sistemul o să înveţe zicala: nu mor caii, când vor câinii. Să înceapă jocul, ticăloşilor!”, scrie marţi Drulă, pe Facebook.

Şi preşedintele USR, Dominic Fritz, a postat pe pagina sa de Facebook un mesaj sfidător. ”Bună dimineața. Tot nu votăm un guvern PSD”, a scris Dominic Fritz.

Curtea Constituțională a anunțat luni, într-un comunicat de presă, că a admis, cu unanimitate de voturi, obiecția de neconstituționalitate și a constatat că sintagma „persoana care are relații asemănătoare acelora dintre soți” din nouea Lege a Integrității este neconstituțională. De asemenea, judecătorii CCR au respins obiecția de neconstituționalitate privind aplicarea de sancțiuni demnitarilor găsiți în trecut incompatibili sau în confilict de interese, ceea ce înseamnă că așa numitul „Amendament Fritz” trece de CCR și va produce efecte după promulgarea legii.