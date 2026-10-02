Radu Marinescu, fost ministru al Justiției, le răspunde celor de la PNL: „Ajunge cu ipocrizia și cu dublul standard”

Fostul ministru al Justiției, Radu Marinescu, spune că liberalii au dublu standard, în privința justiției.

Pe de o parte cer respectarea drepturilor pentru Ilie Bolojan, după audierea la DNA, dar pe de altă parte solicită audierea lui Sorin Grindeanu pentru fapte la care încă nu s-a identificat o legătură din partea procurorilor.

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Radu Marinescu: Ajunge cu ipocrizia și cu dublul standard

„Ajunge cu ipocrizia și cu dublul standard.

Într-un stat de drept, calitățile procesuale au un înțeles precis, dat de lege, iar această regulă se aplică tuturor, nediscriminatoriu.

Este profund contradictoriu să ceri, pe bună dreptate, respectarea statutului procesual în cazul lui Ilie Bolojan și, în același timp, să ceri chemarea lui Sorin Grindeanu la DNA tot invocând niște «cutii de pantofi» care nu au fost găsite la el și care aparțin unui dosar ce vizează o altă persoană.

Reușiți performanța paradoxală de a cere o regulă pentru propriul lider și de a aplica alta adversarului politic, în cadrul aceluiași discurs.

Hotărâți-vă.

Aveți decența să vă gestionați propriile probleme fără să transformați spațiul public într-o instanță paralelă și fără să cereți verdicte în funcție de interesul de moment.

Justiția nu funcționează după carnetul de partid. Iar principiile nu se schimbă în funcție de numele celui despre care vorbim.”, scrie Radu Marinescu.