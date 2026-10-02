Un incendiu de amploare a izbucnit în cartierul Burdujeni din municipiul Suceava, unde mansarda unui bloc a fost cuprinsă în întregime de flăcări. Pompierii au fost mobilizați la fața locului și încearcă să împiedice extinderea focului către locuințele de la etajele inferioare.

În imaginile surprinse în zonă se pot observa flăcări puternice la nivelul mansardei și o cantitate mare de fum. Locatarii s-au evacuat singuri și spun că focul s-a extins rapid și riscă să se exitindă și la imobilele învecinate.

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La fața locului intervin pompierii militari suceveni cu 5 autospeciale de stingere, 3 autoscări de salvare și lucru la înălțime, o autospecială pentru descarcerare, două ambulanțe SMURD, cu sprijinul a trei echipaje SAJ. Echipajele de intervenție acționează pentru localizarea incendiului și lichidarea focarelor, principala preocupare fiind împiedicarea propagării focului către restul blocului.

Cauza izbucnirii incendiului nu a fost stabilită până în acest moment. Specialiștii urmează să efectueze cercetări pentru a determina de la ce a pornit focul și în ce condiții s-a propagat atât de rapid.