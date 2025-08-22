Cătălin Prunariu, fiul cosmonatului Dumitru Prunariu, va fi noul administrator special la Romaero

Pilotul Cătălin Radu Prunariu, fiul cosmonautului Dumitru Prunariu, o să lucreze la una din companiile de aviație, a spus ministrul Economiei, Radu Miruță.

Radu Miruță a spis că tot mai mulți oameni buni au început să aplice pentru companiile de stat, iar el, la rândul lui, l-a invitat să se ocupe de una dintre companiile de aviație pe Cătălin Prunariu.

„Dacă nici domnia sa nu e potrivit pentru industria de aviație, nu știu câți alte sute de oameni ar mai putea fi potriviți. Nu-l cunoșteam înainte. Da, a acceptat. Și-i mulțumesc și mă simt onorat. Și nu e membru USR, nu mi-este cunoscut. Am analizat spectrul pe cine să mai pot invita. Am aflat numărul de telefon, l-am sunat, l-am invitat la minister, s-a gândit omul câteva zile. Bănuia că în companiile de stat, i-am garantat că nimeni nu se amestecă. Și a acceptat să se implice, vom vedea în perioada următoare sub ce formă. Am nevoie de astfel de oameni”, spune Miruță la Antena 3 CNN.

De asemenea, surse citate de ZF indică faptul că fiul cosmonatului roman, Dumitru Prunariu, va ocupa funcția de administrator special la Romaero, companie controlată de statul român prin Ministerul Economiei, care se ocupă de fabricarea și întreținerea avionaelor.

Compania controlată de statul român se află în insolvență încă de anul trecut, când pe data de 14 ianuarie Tribunalul București a admis cererea Romaero de deschidere a procedurii de insolvență, prin reorganizare judiciară. Tot la vremea respectivă, acțiunile companiei au fost suspendate la Bursa de Valori București. Anterior, pilotul Cătălin Prunariu a mai ocupat funcţia de director general al Companiei Naţionale de Transporturi Aeriene Române Tarom, în 2021.

Romaero, companie controlată de statul român prin ministerul Economiei, a avut pierderu de 39,6 mil. lei, fiind al 13-lea an de pierderi pentru companie, conform datelor Ministerului de Finanţe, citate de ZF.

Romaero este controlată de Ministerul Economiei, care deține 56,7% din acţi­uni, de SIF Muntenia cu 23,2% din acţiuni, pe când Fondul Proprietatea are 18,8% din companie, conform informaţiilor de pe platforma Termene.ro.

